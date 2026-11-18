APA ots news: FMA stärkt den Schutz der Verbraucher:innen bei Konsumkrediten
Neues Verbraucherkreditrecht erweitert ab 20. November Schutz
vor Überschuldung und gibt der FMA neue Aufsichtskompetenzen
Wien (APA-ots) - Kredite können heute oft in wenigen Minuten und mit
wenigen Klicks
abgeschlossen werden. Sowohl klassische Finanzierungen wie
Ratenzahlungen als auch neuere Angebote wie "Buy Now Pay Later" oder
digitale Zahlungsaufschübe sind heute einfach und unmittelbar
verfügbar. Ende 2025 waren bei österreichischen Kreditinstituten
Verbraucherkredite in Höhe von 22,5 Milliarden aushaftend. Das
Volumen ist gegenüber dem Vorjahr um 6,8% gestiegen und wächst seit
2023 kontinuierlich.
Ab 20. November 2026 gelten für Verbraucherkredite erweiterte
Regeln. Gleichzeitig erhält die Finanzmarktaufsicht (FMA) erstmals
spezifische Kompetenzen, um zentrale Vorgaben bei der Vergabe von
Verbraucherkrediten durch Banken im Sinne des kollektiven
Verbraucherschutzes zu beaufsichtigen.
Die neuen Regeln tragen einem Kreditmarkt Rechnung, der
digitaler, schneller und niederschwelliger geworden ist. Das
erleichtert den Zugang zu Finanzierungen, darf aber nicht dazu
führen, dass Schutzmechanismen an Bedeutung verlieren. Denn auch
kleine finanzielle Verpflichtungen können sich summieren. Laufen
mehrere Finanzierungen gleichzeitig, wird es schwieriger, den
Überblick über die gesamte monatliche Belastung zu behalten. Ob in
der Bankfiliale oder am Smartphone abgeschlossen: Ein Kredit muss
dauerhaft tragbar sein.
Mehr Schutz vor Überschuldung
Das neue Verbraucherkreditrecht setzt die zweite EU-
Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II) um und bezieht insbesondere
Kleinkredite sowie digitale Finanzierungsformen stärker in den
Verbraucherschutz ein. Dazu gehören unter anderem "Buy Now Pay Later"
-Angebote, Null-Prozent-Finanzierungen und bestimmte
Zahlungsaufschübe.
Zugleich werden die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung
gestärkt. Kreditgeber müssen vor der Vergabe sorgfältig prüfen, ob
Verbraucher:innen den Kredit voraussichtlich zurückzahlen können. Die
Informationspflichten werden ausgeweitet und nicht angeforderte
Kredite untersagt.
Auch bei finanziellen Schwierigkeiten setzen die neuen Regeln
früher an: Kreditgeber sollen möglichst frühzeitig angemessene, auf
den jeweiligen Fall abgestimmte Lösungen anbieten und damit eine
unnötige Eskalation vermeiden.
FMA beaufsichtigt künftig kollektiven Verbraucherschutz erweitert
Mit der Anwendung des neuen Rechts erweitert sich auch die Rolle
der FMA. Sie beaufsichtigt künftig, ob Banken ihre Organisation,
Verfahren und Kontrollen so ausgestalten, dass erhebliche, dauerhafte
oder wiederholte Verstöße gegen Verbraucherschutzbestimmungen
verhindert werden, wenn dadurch die Interessen einer größeren Zahl
von Verbraucher:innen beeinträchtigt werden können.
Dabei geht es etwa um die Qualifikation von Mitarbeiter:innen,
mögliche Fehlanreize durch Vergütungssysteme und geeignete Verfahren,
um finanzielle Schwierigkeiten von Kund:innen frühzeitig zu erkennen.
Die FMA kann die entsprechenden Systeme und Prozesse auch vor Ort
prüfen und bei Verstößen aufsichtlich reagieren. Sie ist jedoch weder
Gericht noch Schlichtungsstelle und entscheidet keine individuellen
Ansprüche aus Kreditverträgen.
"Verbraucherschutz sollte möglichst früh einsetzen. Mit unseren
neuen Aufsichtsbefugnissen können wir darauf achten, dass Banken ihre
Prozesse so gestalten, dass die gesetzlichen Schutzstandards bei der
Kreditvergabe systematisch eingehalten und strukturelle
Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden", sagt FMA-Vorstand
Oliver Schütz.
Verantwortungsvolle Kreditvergabe liegt im gemeinsamen Interesse
von Verbraucher:innen und Banken. Kredite ermöglichen Anschaffungen,
überbrücken finanzielle Bedürfnisse und schaffen wirtschaftlichen
Handlungsspielraum. Eine dauerhaft nicht tragbare oder nicht
rückführbare Finanzierung hilft dagegen niemandem: Überschuldung
belastet Verbraucher:innen, Kreditausfälle die Kreditgeber.
Auch wirksame Aufsicht kann Verbraucher:innen ihre finanziellen
Entscheidungen nicht abnehmen. Vor Abschluss eines Kredits,
Ratenkaufs oder einer anderen Finanzierung sollte daher geprüft
werden, welche Verpflichtungen bereits bestehen, wie hoch die gesamte
monatliche Belastung ist und ob genügend Spielraum für unerwartete
Ausgaben bleibt.
"Ein Kredit ist heute mitunter mit wenigen Klicks abgeschlossen,
die finanzielle Verpflichtung bleibt aber über Monate oder Jahre
bestehen. Deshalb brauchen Verbraucher:innen verständliche
Informationen und das Wissen, um ihre finanzielle Tragfähigkeit
realistisch einzuschätzen. Finanzbildung, klare Information und
wirksamer Verbraucherschutz gehören für uns zusammen", sagt FMA-
Vorständin Mariana Kühnel.
Das Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz 2026 wurde am 10.
Juni 2026 kundgemacht. Die Änderungen sind ab 20. November 2026
anzuwenden.
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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