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APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen im Auftaktquartal von negativer Marktentwicklung beeinflusst
Fallende Aktienmärkte lasten auf Performance - Wachstum bei
Berechtigten in der 2. Säule der Pensionsvorsorge
Wien (APA-ots) - Die Entwicklung der österreichischen Pensionskassen und
Betrieblichen
Vorsorgekassen hat im Auftaktquartal des Jahres 2026 unter den
Turbulenzen auf den weltweiten Finanzmärkten in Folge der Spannungen
im Nahen Osten gelitten. Dies geht aus den heute veröffentlichten
Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung
hervor.
Im 1. Quartal sank das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich
zum Vorquartal um 0,8% und stand Ende März bei 30,1 Milliarden. Die
Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten stieg auf rund
1,145 Millionen Personen leicht an. Die Zahl derjenigen, die eine
Pensionsleistung beziehen, wuchs auf 161.389 oder 14% der gesamten
Berechtigten an.
Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 0,4% gegenüber Ende
2025, auf einen neuen Rekordstand von 23,8 Milliarden Ende März
2026. Aufgrund der stärker auf Anleihen ausgerichteten Gewichtung der
Vermögenswerte der Vorsorgekassen wirken sich Schwankungen auf den
Aktienmärkten wie im 1. Quartal bei diesen weniger aus als bei den
Pensionskassen. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive
Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von
Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen.
Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich
hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl
hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer
Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die
Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im
Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Dies geschieht automatisch über den
Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine
Vorsorgekasse einzahlt.
Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den
Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.
Die FMA konsolidiert diese Berichte ab sofort gemeinsam in einem
neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem
kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die
Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form
für den Download verfügbar.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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