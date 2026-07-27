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APA ots news: FMA-Statistik: Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge auch im Jahr 2025 rückläufig
Vertragszahlen sinken weiter, verwaltetes Vermögen steigt dank
positiver Kapitalmarktentwicklung
Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ihren
aktuellen
Bericht zur Entwicklung der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (PZV
) veröffentlicht. Demnach setzte sich der langjährige Rückgang bei
den Vertragszahlen auch 2025 fort. Gleichzeitig profitierte das
verwaltete Vermögen von den positiven Entwicklungen an den
Kapitalmärkten.
Vier Versicherungsunternehmen boten 2025 überhaupt noch neue PZV-
Verträge an. Sie verwalteten am Jahresende rund 729.000 Verträge. Das
entspricht einem Rückgang von 6,7% gegenüber dem Vorjahr. Auch das
Neugeschäft entwickelte sich rückläufig: Mit 7.223 neu
abgeschlossenen Verträgen lag die Zahl um 10,6% unter dem
Vorjahreswert. Die Zahl der Neuverträge reicht weiterhin nicht aus,
um auslaufende oder gekündigte Verträge zu ersetzen. Die FMA geht
daher davon aus, dass die Bestandszahlen auch künftig rückläufig
bleiben werden.
Trotz sinkender Vertragszahlen und geringerer Prämienzuflüsse
stieg das verwaltete Vermögen um 6,8% auf 9,27 Mrd. Ausschlaggebend
dafür war das positive Kapitalmarktumfeld. Die volumengewichtete
Gesamtperformance der Versicherungsunternehmen lag 2025 bei 13% vor
Kosten.
Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website unter
https://www.fma.gv.at/publikationen/studie-praemienbeguenstigte-
zukunftsvorsorge/ heruntergeladen werden.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
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