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APA ots news: FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr - Prämienplus, gestiegene Solvenzquote
Austro-Assekuranz mit 3,5% Prämienwachstum und 366,5 Mio.
Ergebnis. Private Credit derzeit nicht signifikant
Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im
1. Quartal des
Jahres 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT)
von 366,5 Millionen und damit fast genau den Vorjahreswert erreicht.
Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad -
stieg im Jahresvergleich auf 262% (Median), einer der höchsten Werte
in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der
Finanzmarktaufsicht (FMA).
Die Basis für das solide Ergebnis lieferte ein Wachstum des
Prämienvolumens von 3,5% auf 7,55 Milliarden. Überdurchschnittlich
stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung
mit 8,1%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu
Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort.
Gewinnseitig glichen Lebens- und Krankenversicherung einen Rückgang
in der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus.
Nach Insolvenzen im US-Markt steht die Anlageklasse Private
Credit verstärkt im Fokus der europäischen Aufsicht. Die EZB schätzt
das Exposure europäischer Versicherer auf 2,3% der Vermögenswerte.
Die direkte Exponierung österreichischer Versicherungsunternehmen
gegenüber Private-Credit-Fonds ist jedoch mit 0,46% der gesamten
Kapitalveranlagung (exklusive fonds- und indexgebundener Versicherung
) deutlich geringer. Aufgrund der dynamischen Entwicklung steht diese
Assetklasse jedoch weiterhin unter regulatorischer Beobachtung.
Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Versicherungen erstmals
in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in
einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt.
Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler
Form für den Download verfügbar.
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
Q1 2025 Q 1 2026 Differenz
Prämienvolumen 7,30 Mrd. 7,55 Mrd. +3,5%
Davon:
Schaden/Unfall 5,00 Mrd. 5,15 Mrd. +3,1%
Leben 1,44 Mrd. 1,47 Mrd. +2,1%
Davon:
-Einmalprämien 0,23 Mrd. 0,25 Mrd. +10,7%
-Laufende Prämien 1,21 Mrd. 1,21 Mrd. +0,5%
-Fonds/Indexgeb. 0,46 Mrd. 0,42 Mrd. +9,6%
Kranken 0,86 Mrd. 0,93 Mrd. +8,1%
EGT 370,0 Mio. 366,5 Mio. -1,0%
Davon:
Schaden/Unfall 356,3 Mio. 263,9 Mio. -26%
Leben 9,86 Mio. 43,3 Mio. +339%
Kranken 3,82 Mio. 59,3 Mio../.
Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-
Website unter:
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte-
versicherungen/
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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