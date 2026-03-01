APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds nominiert

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Ettl legt Funktion als Vorstand der Finanzmarktaufsicht zum

31.10.2026 zurück. IWF-Amtsperiode beginnt am 1.11.2026

Wien (APA-ots) - Österreich wird FMA-Vorstand Helmut Ettl als

Exekutivdirektor im

Internationalen Währungsfonds (IWF) nominieren. Die zweijährige

Amtsperiode beginnt am 1. November 2026. Seine Funktion als Vorstand

der Finanzmarktaufsicht legt Ettl daher mit Zustimmung des

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Aufsichtsrats zum 31. Oktober 2026 zurück.

"Für die Geschäfte des Internationalen Währungsfonds als Teil

seines obersten Gremiums mitverantwortlich zu sein, ist eine der

spannendsten und herausforderndsten Aufgaben, die ich mir vorstellen

kann", sagte Helmut Ettl. "Es ist eine große Ehre und eine große

Verantwortung, Österreich in dieser Funktion vertreten zu dürfen."

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"Ich gratuliere meinem Vorstandskollegen Helmut Ettl aus ganzem

Herzen zu der Ernennung, die auch eine Anerkennung seiner Arbeit als

einer der erfahrensten Finanzaufseher Europas bedeutet", so FMA-

Vorständin Mariana Kühnel. "Wir werden in den nächsten Monaten

unverändert und mit voller Kraft gemeinsam als Vorstand für einen

starken und stabilen österreichischen Finanzmarkt arbeiten und einen

nahtlosen Amtsübergang vorbereiten."

Ettl wird sein Amt bis zum 31. Oktober 2026 unverändert weiter

ausüben. Die Ausschreibung der Funktion des Vorstands ist laut

Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz durch das Bundesministerium für

Finanzen zu veranlassen.

Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und ist

damit einer der längstgedienten Finanzmarktaufseher in Europa. Ettl

ist seit Beginn der europäischen Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied

des Aufsichtsgremiums in der Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist

er Mitglied im Rat der Aufseher der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde, und seit 2023 ihr stellvertretender

Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der FMA war Ettl

Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht und der Abteilung für

Bankenanalyse und -revision der OeNB.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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