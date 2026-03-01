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APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds nominiert
Ettl legt Funktion als Vorstand der Finanzmarktaufsicht zum
31.10.2026 zurück. IWF-Amtsperiode beginnt am 1.11.2026
Wien (APA-ots) - Österreich wird FMA-Vorstand Helmut Ettl als
Exekutivdirektor im
Internationalen Währungsfonds (IWF) nominieren. Die zweijährige
Amtsperiode beginnt am 1. November 2026. Seine Funktion als Vorstand
der Finanzmarktaufsicht legt Ettl daher mit Zustimmung des
Aufsichtsrats zum 31. Oktober 2026 zurück.
"Für die Geschäfte des Internationalen Währungsfonds als Teil
seines obersten Gremiums mitverantwortlich zu sein, ist eine der
spannendsten und herausforderndsten Aufgaben, die ich mir vorstellen
kann", sagte Helmut Ettl. "Es ist eine große Ehre und eine große
Verantwortung, Österreich in dieser Funktion vertreten zu dürfen."
"Ich gratuliere meinem Vorstandskollegen Helmut Ettl aus ganzem
Herzen zu der Ernennung, die auch eine Anerkennung seiner Arbeit als
einer der erfahrensten Finanzaufseher Europas bedeutet", so FMA-
Vorständin Mariana Kühnel. "Wir werden in den nächsten Monaten
unverändert und mit voller Kraft gemeinsam als Vorstand für einen
starken und stabilen österreichischen Finanzmarkt arbeiten und einen
nahtlosen Amtsübergang vorbereiten."
Ettl wird sein Amt bis zum 31. Oktober 2026 unverändert weiter
ausüben. Die Ausschreibung der Funktion des Vorstands ist laut
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz durch das Bundesministerium für
Finanzen zu veranlassen.
Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und ist
damit einer der längstgedienten Finanzmarktaufseher in Europa. Ettl
ist seit Beginn der europäischen Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied
des Aufsichtsgremiums in der Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist
er Mitglied im Rat der Aufseher der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde, und seit 2023 ihr stellvertretender
Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum Vorstand der FMA war Ettl
Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht und der Abteilung für
Bankenanalyse und -revision der OeNB.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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