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APA ots news: FMA-Warnmeldungen für Anleger:innen nun auch bei Watchlist Internet abrufbar
Informationen der Finanzmarktaufsicht zu unerlaubtem
Geschäftsbetrieb und Anlagebetrug erhalten mehr Verbreitung
Wien (APA-ots) - Warnmeldungen der österreichischen Finanzmarktaufsicht
(FMA) sind
eine wichtige Informationsquelle für Anleger:innen. Wenn man erwägt,
Geld bei bislang unbekannten Finanzfirmen zu investieren, sollte man
immer Vorsicht walten lassen und den Anbieter prüfen. Ein Check, der
stets dazugehört, sind die Warnungen der FMA vor Angeboten, die ohne
Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. Im heurigen Jahr wurden
bereits 35 solcher Warnungen veröffentlicht.
Die Warnungen der FMA werden nun zusätzlich zur Homepage der FMA
auch auf der Website der Watchlist Internet bereitgestellt. Die
Watchlist Internet ist die führende Plattform im DACH-Raum, wenn es
um zeitnahe Informationen zu den unterschiedlichsten Formen von
Internetbetrug geht und ist daher ein natürlicher Kooperationspartner
für die FMA. Das Redaktionsteam der Watchlist Internet bearbeitet
jährlich tausende Hinweise, analysiert Fallen und veröffentlicht
entsprechende Warnmeldungen. Eine der zentralen Kategorien ist dabei
jene der dubiosen oder betrügerischen Finanzangebote, in die nun auch
die FMA-Warnmeldungen einfließen.
Die Watchlist Internet arbeitet bereits mit dem Bundesministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit
dem Bundeskriminalamt, der Oesterreichische Nationalbank, der
Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer zusammen. Sie ist Teil des
Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT).
Die Watchlist Internet hat im Jahr 2025 5,6 Mio. Website-Besuche, 31
Mio. Seitenaufrufe und 2 Mio. App-Aufrufe verzeichnet.
Zum Thema Anlagebetrug informiert die FMA auch im Finanz-ABC auf
ihrer Website, in der monatlichen Verbraucherinfo " Reden wir über
Geld ", die auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten
ist, sowie mit der Kurzvideo-Reihe " 1 Minute - 1 Begriff ". Die
Warnmeldungen der FMA sind außer bei der Watchlist Internet auch bei
der Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des
Bundes verfügbar.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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