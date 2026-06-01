APA ots news: FMA-Warnmeldungen für Anleger:innen nun auch bei Watchlist Internet abrufbar

Informationen der Finanzmarktaufsicht zu unerlaubtem

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Geschäftsbetrieb und Anlagebetrug erhalten mehr Verbreitung

Wien (APA-ots) - Warnmeldungen der österreichischen Finanzmarktaufsicht

(FMA) sind

eine wichtige Informationsquelle für Anleger:innen. Wenn man erwägt,

Geld bei bislang unbekannten Finanzfirmen zu investieren, sollte man

immer Vorsicht walten lassen und den Anbieter prüfen. Ein Check, der

stets dazugehört, sind die Warnungen der FMA vor Angeboten, die ohne

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Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. Im heurigen Jahr wurden

bereits 35 solcher Warnungen veröffentlicht.

Die Warnungen der FMA werden nun zusätzlich zur Homepage der FMA

auch auf der Website der Watchlist Internet bereitgestellt. Die

Watchlist Internet ist die führende Plattform im DACH-Raum, wenn es

um zeitnahe Informationen zu den unterschiedlichsten Formen von

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Internetbetrug geht und ist daher ein natürlicher Kooperationspartner

für die FMA. Das Redaktionsteam der Watchlist Internet bearbeitet

jährlich tausende Hinweise, analysiert Fallen und veröffentlicht

entsprechende Warnmeldungen. Eine der zentralen Kategorien ist dabei

jene der dubiosen oder betrügerischen Finanzangebote, in die nun auch

die FMA-Warnmeldungen einfließen.

Die Watchlist Internet arbeitet bereits mit dem Bundesministerium

für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit

dem Bundeskriminalamt, der Oesterreichische Nationalbank, der

Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer zusammen. Sie ist Teil des

Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT).

Die Watchlist Internet hat im Jahr 2025 5,6 Mio. Website-Besuche, 31

Mio. Seitenaufrufe und 2 Mio. App-Aufrufe verzeichnet.

Zum Thema Anlagebetrug informiert die FMA auch im Finanz-ABC auf

ihrer Website, in der monatlichen Verbraucherinfo " Reden wir über

Geld ", die auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten

ist, sowie mit der Kurzvideo-Reihe " 1 Minute - 1 Begriff ". Die

Warnmeldungen der FMA sind außer bei der Watchlist Internet auch bei

der Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des

Bundes verfügbar.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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