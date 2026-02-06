APA ots news: FMA: Wechsel in der Leitung der Versicherungsaufsicht
Martina Andexlinger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Leitung des
Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und
Vorsorgekassenaufsicht" und folgt Peter Braumüller nach.
Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernimmt Martina Andexlinger die
Leitung des
Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und Vorsorgekassenaufsicht"
der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Sie tritt damit die
Nachfolge von Peter Braumüller an, der diesen Bereich über mehr als
zwei Jahrzehnte geprägt hat und in den Ruhestand geht.
Die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht zählt zu den
bedeutendsten Bereichen der FMA. Die FMA beaufsichtigt 72
Versicherungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 110,4
Milliarden und 24 Milliarden jährlichem Prämieneinkommen. Die
österreichischen Versicherungsgruppen sind traditionell stark
international ausgerichtet; rund 100 Töchter sind in 26 Märkten, vor
allem in Zentral-, Ost- und Südosteuropa aktiv. Dies stellt hohe
Anforderungen sowohl an die laufende Überwachung als auch an die
Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und europäischen
Institutionen. Die Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen
gewinnen durch die unlängst von der Bundesregierung beschlossenen
Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge an Bedeutung
und werden die FMA vor neue Aufgaben stellen.
"Die österreichischen Versicherer gehören in ihren
Auslandsmärkten vielfach zu den systemrelevanten Akteuren. Das macht
eine wirksame, international vernetzte und fachlich exzellent
aufgestellte Versicherungsaufsicht zu einer zentralen Aufgabe der FMA
- für die Stabilität des österreichischen Finanzmarktes ebenso wie
für das Vertrauen der Versicherten", so die die FMA-
Vorstandsmitglieder Mariana Kühnel und Helmut Ettl.
"Wir freuen uns, mit Martina Andexlinger eine erfahrene
Aufseherin aus den Reihen der FMA neu in unserem Senior Management
Team begrüßen zu können", so Mariana Kühnel und Helmut Ettl weiter.
"Bei Peter Braumüller bedanken wir uns für mehr als zwei Jahrzehnte,
in denen er die Versicherungsaufsicht der FMA mit ruhiger Hand durch
Finanzkrise, Niedrigzins-Periode und Pandemie gesteuert und auf
höchster europäischer Ebene mitgestaltet hat."
Martina Andexlinger ist seit vielen Jahren in Führungsfunktionen
der FMA tätig, zuletzt in den integrierten Aufsichtsbereichen Conduct
sowie Geldwäscheprävention. Als Leiterin des Transformationsprogramms
"Fit For Future" hat sie die strategische Weiterentwicklung und
Modernisierung der FMA maßgeblich vorangetrieben.
"Die Versicherungsaufsicht ruht auf einem außergewöhnlich starken
fachlichen Fundament, das über Jahrzehnte mit hoher Expertise
errichtet wurde. Darauf aufbauend werde ich den Fokus auf eine
zeitgemäße, wirksame und konsequent risikoorientierte Aufsicht legen,
getragen von transparenter und nachvollziehbarer Kommunikation. Ziel
ist und bleibt, zur Stabilität des Finanzmarktes sowie zum Schutz der
Versicherten und der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
beizutragen", erklärt Andexlinger.
Mit dem Übergang von Peter Braumüller in den Ruhestand geht eine
Ära in der österreichischen und europäischen Versicherungsaufsicht zu
Ende. Er hat auf nationaler und auf europäischer Ebene - unter
anderem im Rahmen der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA und ihrer
Vorgängerstrukturen - wesentliche Impulse gesetzt. Der Vorstand der
FMA dankt ihm für seine herausragenden Verdienste um den Finanzplatz
Österreich.
Die Bereichsleitungen der FMA im Überblick:
Bereich I - Bankenaufsicht: Michael Hysek
Bereich II - Versicherungs-, Pensionskassen- und
Vorsorgekassenaufsicht: Martina Andexlinger (ab 1.6.2026)
Bereich III - Wertpapieraufsicht: Birgit Puck
Bereich IV - Integrierte Aufsicht und Innovation: Katharina
Muther-Pradler
Bereich V - Services: Philipp Kaiser-Hiebinger
Bereich VI - Abwicklung, Verfahren und Recht: Oliver Schütz
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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