APA ots news: FMA: Wechsel in der Leitung der Versicherungsaufsicht

Martina Andexlinger übernimmt mit 1. Juni 2026 die Leitung des

Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und

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Vorsorgekassenaufsicht" und folgt Peter Braumüller nach.

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernimmt Martina Andexlinger die

Leitung des

Bereichs "Versicherungs-, Pensionskassen- und Vorsorgekassenaufsicht"

der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Sie tritt damit die

Nachfolge von Peter Braumüller an, der diesen Bereich über mehr als

zwei Jahrzehnte geprägt hat und in den Ruhestand geht.

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Die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht zählt zu den

bedeutendsten Bereichen der FMA. Die FMA beaufsichtigt 72

Versicherungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 110,4

Milliarden und 24 Milliarden jährlichem Prämieneinkommen. Die

österreichischen Versicherungsgruppen sind traditionell stark

international ausgerichtet; rund 100 Töchter sind in 26 Märkten, vor

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allem in Zentral-, Ost- und Südosteuropa aktiv. Dies stellt hohe

Anforderungen sowohl an die laufende Überwachung als auch an die

Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und europäischen

Institutionen. Die Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen

gewinnen durch die unlängst von der Bundesregierung beschlossenen

Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge an Bedeutung

und werden die FMA vor neue Aufgaben stellen.

"Die österreichischen Versicherer gehören in ihren

Auslandsmärkten vielfach zu den systemrelevanten Akteuren. Das macht

eine wirksame, international vernetzte und fachlich exzellent

aufgestellte Versicherungsaufsicht zu einer zentralen Aufgabe der FMA

- für die Stabilität des österreichischen Finanzmarktes ebenso wie

für das Vertrauen der Versicherten", so die die FMA-

Vorstandsmitglieder Mariana Kühnel und Helmut Ettl.

"Wir freuen uns, mit Martina Andexlinger eine erfahrene

Aufseherin aus den Reihen der FMA neu in unserem Senior Management

Team begrüßen zu können", so Mariana Kühnel und Helmut Ettl weiter.

"Bei Peter Braumüller bedanken wir uns für mehr als zwei Jahrzehnte,

in denen er die Versicherungsaufsicht der FMA mit ruhiger Hand durch

Finanzkrise, Niedrigzins -Periode und Pandemie gesteuert und auf

höchster europäischer Ebene mitgestaltet hat."

Martina Andexlinger ist seit vielen Jahren in Führungsfunktionen

der FMA tätig, zuletzt in den integrierten Aufsichtsbereichen Conduct

sowie Geldwäscheprävention. Als Leiterin des Transformationsprogramms

"Fit For Future" hat sie die strategische Weiterentwicklung und

Modernisierung der FMA maßgeblich vorangetrieben.

"Die Versicherungsaufsicht ruht auf einem außergewöhnlich starken

fachlichen Fundament, das über Jahrzehnte mit hoher Expertise

errichtet wurde. Darauf aufbauend werde ich den Fokus auf eine

zeitgemäße, wirksame und konsequent risikoorientierte Aufsicht legen,

getragen von transparenter und nachvollziehbarer Kommunikation. Ziel

ist und bleibt, zur Stabilität des Finanzmarktes sowie zum Schutz der

Versicherten und der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten

beizutragen", erklärt Andexlinger.

Mit dem Übergang von Peter Braumüller in den Ruhestand geht eine

Ära in der österreichischen und europäischen Versicherungsaufsicht zu

Ende. Er hat auf nationaler und auf europäischer Ebene - unter

anderem im Rahmen der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA und ihrer

Vorgängerstrukturen - wesentliche Impulse gesetzt. Der Vorstand der

FMA dankt ihm für seine herausragenden Verdienste um den Finanzplatz

Österreich.

Die Bereichsleitungen der FMA im Überblick:

Bereich I - Bankenaufsicht: Michael Hysek

Bereich II - Versicherungs-, Pensionskassen- und

Vorsorgekassenaufsicht: Martina Andexlinger (ab 1.6.2026)

Bereich III - Wertpapieraufsicht: Birgit Puck

Bereich IV - Integrierte Aufsicht und Innovation: Katharina

Muther-Pradler

Bereich V - Services: Philipp Kaiser-Hiebinger

Bereich VI - Abwicklung, Verfahren und Recht: Oliver Schütz

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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