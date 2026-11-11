11.11.26 10:50 Uhr

APA ots news: FPÖ - Haider zu ETS2: "SPÖ-Marterbauer unterstützt nächste massive Belastungswelle für die Bürger"

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"Die Unterstützung des SPÖ-Finanzminister für CO2-Bepreisung

ETS2 bringt enorme Teuerungen bei Heizen und Mobilität"

Wien (APA-ots) - "Ganz offensichtlich fallen die Preissteigerungen, unter

denen die

Bürger ohnehin schon leiden, für SPÖ-Finanzminister Marterbauer noch

deutlich zu gering aus. Stattdessen soll offensichtlich die

Belastungsschraube noch einmal ordentlich weitergedreht werden",

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kommentiert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider,

die ablehnende Haltung Marterbauers, die CO2-Bepreisung ETS2 weiter

zu verschieben oder überhaupt ganz fallen zu lassen.

Mit der Ausweitung des Emission Trading System der EU (ETS2)

sollen nach Industriebetrieben und Energieerzeugern, die mit ETS1

belastet würden, auch die Bereiche Mobilität und Wohnen von der CO2-

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Bepreisung erfasst werden. Nachdem bereits ETS1 sowohl Energie als

auch Industrieprodukte massiv verteuere und die internationale

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen schädige, würden mit

ETS2 vor allem die Bürger zur Kasse gebeten. "Es ist mit sehr großen

Preissteigerungen für Treibstoff sowie beim Heizen zu rechnen. Durch

ETS2 werden mit dessen Einführung 2028 die Ausgaben für jeden

Österreicher sprunghaft ansteigen", kritisiert Haider.

Angesichts dieser neuen Belastungswelle gebe es inzwischen eine

breite Ablehnungsfront gegen diese weitere EU-Abzocke, angeführt von

Italien und Polen. "Jeder österreichische Politiker mit einem Minimum

an Verantwortungsbewusstsein würde die Ablehnung von ETS2 nach

Kräften unterstützen. Doch Verantwortungsbewusstsein für die Bürger

ist dieser Bundesregierung offensichtlich völlig fremd", zeigt sich

Haider verärgert.

Mit seiner Unterstützung für dieses neue EU-Belastungspaket trage

Marterbauer dazu bei, dass individuelle Mobilität und Wohnen immer

unleistbarer würden. "Offensichtlich ist Armut für möglichst viele

Bürger die Vision vom SPÖ-Finanzminister", schließt Haider.

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