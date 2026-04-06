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APA ots news: Frauen investieren in ihre finanzielle Zukunft: Wiener Börse Akademie stärkt Finanzkompetenz
Aktienbarometer zeigt große Unterschiede zwischen Frauen und
Männern. Neuer Lehrgang "Personal Finance" und Sommerbonus der
Wiener Börse Akademie setzen bei Finanzwissen an.
Wien (APA-ots) - Geldanlage, Altersvorsorge und finanzielle
Selbstbestimmung sind für
Frauen besonders relevant. Frauen leben im Durchschnitt länger,
verdienen häufig weniger und erwerben durch Teilzeitjahre oder
berufliche Auszeiten oft geringere Pensionsansprüche. Vorausschauende
Finanzentscheidungen sind daher ein zentraler Hebel, um Abhängigkeit
und Altersarmut vorzubeugen.
Das aktuelle Aktienbarometer 2026 von Wiener Börse, Aktienforum
und Industriellenvereinigung zeigt: Wertpapiere sind in Österreich
weiter auf dem Vormarsch, doch zwischen Frauen und Männern bestehen
weiterhin deutliche Unterschiede.
Mehr Wertpapierbesitz, aber klare Unterschiede
Der direkte Wertpapierbesitz, also zumindest ein Investment in
Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs, liegt in Österreich mittlerweile
bei 31 Prozent der Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. 2023 waren es noch
25 Prozent. Bei Männern ist Wertpapierbesitz mit 38 Prozent deutlich
stärker verbreitet als bei Frauen mit 24 Prozent. Auch bei
Finanzentscheidungen zeigt sich ein Unterschied: 55 Prozent der
Frauen treffen Entscheidungen in Sachen Geldanlage überwiegend
selbst, bei Männern sind es 65 Prozent.
Noch deutlicher ist der Abstand beim subjektiven Wissen: Nur 15
Prozent der Frauen schätzen ihr Wissen über Wertpapiere als sehr gut
oder eher gut ein. Bei Männern sind es 30 Prozent. Auch die
Risikobereitschaft ist unterschiedlich ausgeprägt: 14 Prozent der
Frauen geben eine sehr hohe oder eher hohe Risikobereitschaft bei
Geldanlagen an, bei Männern sind es 27 Prozent.
Die von Frauen am häufigsten genannten Gründe für ein Nicht-
Investment in Wertpapiere lassen sich auf fehlendes Finanzwissen
zurückführen. Genau hier setzt die Wiener Börse Akademie an.
"Finanzbildung ist heute eine zentrale Voraussetzung für
Selbstbestimmung. Gerade Frauen profitieren davon, wenn sie
Finanzentscheidungen bewusst, informiert und unabhängig treffen
können. Mit den Angeboten der Wiener Börse Akademie schaffen wir
einen praxisnahen Zugang zu Geldanlage, Vorsorge und persönlicher
Finanzkompetenz - verständlich, fundiert und unmittelbar anwendbar",
sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der
Wirtschaftskammer Wien.
Finanzwissen als Grundlage für Selbstbestimmung
Die Wiener Börse Akademie ist eine Kooperation zwischen dem WIFI
Management Forum und der Wiener Börse AG. Das WIFI Management Forum
der Wirtschaftskammer Wien übernimmt Organisation, Administration,
Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. Die Wiener Börse
verantwortet Inhalte, Programm und Trainierende aus ihrem Experten-
Netzwerk.
Das Interesse an Finanzbildung ist groß: 2025 nahmen mehr als
2.600 Personen an 123 Seminarterminen der Wiener Börse Akademie teil.
Im Jubiläumsjahr der Akademie wurden damit neue Rekorde erzielt. Das
aktuelle Programm umfasst 38 Bildungsveranstaltungen, darunter 29
Seminare, 4 Lehrgänge, 1 Training und 4 Prüfungen.
Zwei Seminare speziell für Frauen
Das "Seminar für Frauen: Investieren in Wertpapiere" richtet sich
an Frauen ohne Vorkenntnisse. Es zeigt Schritt für Schritt, wie der
Einstieg in Wertpapiere gelingen kann und wie Frauen ihre
Vermögensanlage selbst in Angriff nehmen können. Für 2026 sind acht
Seminartermine geplant, sowohl in Präsenz als auch online.
Neu ist das Fortsetzungsseminar "Seminar für Frauen:
Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg". Es baut auf dem
Einsteigerseminar auf und vermittelt anhand praxisnaher Beispiele,
wie Anlegerinnen Aktienwerte analysieren und Value- sowie Growth-
Strategien einordnen können.
Neu ab September: Lehrgang "Personal Finance"
Mit dem neuen Lehrgang "Personal Finance" erweitert die Wiener
Börse Akademie ihr Angebot um ein besonders breites Format zu
privaten Finanzen. Der Lehrgang startet am 12. September 2026 und
behandelt zentrale Lebensbereiche von Wertpapieranlage und
Altersvorsorge über Kredite, Versicherungen und Immobilien bis zu
Verbraucherschutz. Der Lehrgang ist berufsbegleitend angelegt,
erfordert keine Vorkenntnisse und kann mit Prüfung und Zertifikat
abgeschlossen werden.
Sommerbonus der Wiener Börse Akademie
Von 8. bis 22. Juni 2026 bietet die Wiener Börse Akademie einen
Sommerbonus von 20 Prozent auf ausgewählte Seminare. Ausgenommen sind
Lehrgänge, Prüfungen, Paket-Kombinationen, Sommerakademie-Wochen am
Hubertussee und das XETRA-User-Training. Information und Buchung
unter www.wifiwien.at/boerse
Orientierung bei den WIFI Online Infotagen
Kostenlose Beratung zu den Angeboten der Wiener Börse Akademie
gibt es auch bei den WIFI Online Infotagen. Von 8. bis 11. Juni 2026
bietet das WIFI Wien Online-Live-Infotermine zu Aus- und
Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und neuen beruflichen
Perspektiven. Die Teilnahme ist einfach: Interessierte wählen den
gewünschten Termin aus und melden sich online an. Rechtzeitig vor
Beginn erhalten Angemeldete persönliche Zugangsdaten per E-Mail.
Information und Anmeldung unter www.wifiwien.at/online-infotage
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Wirtschaftskammer Wien
Presse und Newsroom
Dr. Brigitte Wimmer
T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0049 2026-06-03/09:30