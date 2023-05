APA ots news: Geldpolitik auf dem Prüfstand

50. Volkswirtschaftliche Tagung der OeNB und 60.

SUERF-Jubiläumskonferenz am

22. und 23. Mai in Wien

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veranstaltet am

22. und 23. Mai 2023 gemeinsam mit SUERF - The European Money and

Finance Forum eine zweitägige Konferenz zum Themenschwerpunkt

" Geldpolitik in einer volatilen und unsicheren Welt". Mehr als 30

führende internationale Expertinnen und Experten aus Zentralbanken,

der Finanzwelt und dem universitären Bereich werden sowohl vor Ort im

MuseumsQuartier Wien als auch virtuell via Webex zu verschiedensten

Aspekten dieses Themas diskutieren.

Als zu Beginn der 2020er-Jahre mehrere Zentralbanken ihre

geldpolitische Strategie überprüften, stand die Frage im Vordergrund,

wie mit einer anhaltenden Unterschreitung der Zielinflation

umgegangen werden kann. Heute herrscht nach starken

Inflationsanstiegen eine deutliche Überschreitung des Inflationsziels

von 2 % vor, weshalb sich nunmehr in der Geldpolitik neue Fragen

stellen: Haben sich die damals durchgeführten Analysen zu stark auf

den damaligen Zustand konzentriert? Sind die darin ausgearbeiteten

Ergebnisse gegenüber einem schnellen Wechsel der allgemeinen

wirtschaftlichen Zustände als robust einzuschätzen? Zusätzlich haben

die aktuellen Geschehnisse auf dem Finanzmarkt die Unsicherheit und

Volatilität weiter angeheizt. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass

große und unerwartete Schocks innerhalb weniger Monate die

wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowohl lokal als

auch global drastisch verändern können.

Die OeNB-/SUERF-Tagung zielt daher einerseits darauf ab, die

bisherigen Strategien von Zentralbanken auf den Prüfstand zu stellen

und herauszufinden, ob sie adäquat auf unerwartete Veränderungen der

wirtschaftlichen Bedingungen reagieren können. Ebenfalls sind die

analytischen Instrumente, die der Geldpolitik zur Verfügung stehen,

dahingehend auf ihre Robustheit und Widerstandsfähigkeit zu prüfen.

In Zeiten hoher Inflation und einem unsicheren Umfeld ist auf der

anderen Seite ebenfalls eine sensible und zielsichere Kommunikation

der geldpolitischen Entscheidungsträgerinnen und -träger zu

diskutieren, da sie einen Schlüsselfaktor für Stabilität darstellt.

Bei der diesjährigen Konferenz treffen sich daher mehr als 30

internationale Entscheidungsträgerinnen und -träger aus Zentralbanken

und der Finanzwelt, um zusammen mit Forscherinnen und Forscher über

diese Aspekte und Herausforderung der aktuellen Lage zu sprechen. Die

Konferenz wird durch OeNB-Gouverneur Robert Holzmann sowie

SUERF-Präsident Jakob de Haan am Montagnachmittag, 22. Mai 2023,

eröffnet. In der ersten Keynote-Präsentation wird Markus

Brunnermeier, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton

University, auf die Implikationen von Robustheit und Resilienz für

die Geldpolitik in einer unsicheren und komplexen Welt eingehen. In

einer anschließenden Paneldiskussion (moderiert durch Ernest Gnan,

Secretary General von SUERF) stellen sich Sandra Eickmeier von der

Deutschen Bundesbank, Raffaella Giacomini, Federal Reserve Bank of

Chicago, Boris Hofmann, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

(BIZ), sowie Adrian Penalver von der Banque de France der Frage, wie

ökonomische Schocks erkannt werden können und wie Zentralbanken in

einem unsicheren Umfeld bestmöglich darauf reagieren können.

Das Programm am Montag endet mit einem hochrangig besetzten Panel,

das Fragen zur optimalen Reaktion von Zentralbanken in stark

volatilen Zeiten diskutiert. Gouverneur Holzmann leitet dabei die

Diskussion mit Tobias Adrian, Financial Counsellor and Director des

Monetary and Capital Markets Departments des Internationalen

Währungsfonds (IWF), Claudio Borio, Leiter des Monetary and Economic

Departments der BIZ und SUERF Fellow, Sarah Breeden, Executive

Director der Bank of England, sowie Philip Lane, Member of the

Executive Board der Europäischen Zentralbank (EZB). Zum Abschluss des

Tages erörtert Philipp Hildebrandt, Vice Chairman des

Vermögensverwalters BlackRock, im Rahmen einer Dinner Speech, wie in

einer wirtschaftlich stark vernetzten Welt aus Investorenperspektive

mit extremer Unsicherheit umgegangen werden kann.

Der zweite Tag der Konferenz (23. Mai 2023) startet mit zwei

akademischen Blöcken zu aktuellen Kernthemen. Aus zahlreichen

hervorragenden Einreichungen wurden durch ein Begutachtungskomitee

insgesamt neun herausstechende Arbeiten zu zwei aktuellen

Themenblöcken ausgewählt. So steht in der ersten Einheit A die Frage

von Preis- und Lohnsetzung und ihre Dynamiken sowie die Rolle von

Erwartungen für geldpolitische Entscheidungen im Mittelpunkt der fünf

Präsentationen, moderiert durch den OeNB-Experten Fabio Rumler.

Anschließend begleitet OeNB-Expertin Claudia Kwapil vier

Präsentationen in Einheit B, in denen Antworten auf Fragen der

geldpolitischen Transmissionsmechanismen und die Implementation von

Geldpolitik im Rahmen eines unsicheren Umfelds gesucht werden.

Am Nachmittag beschäftigt sich Session 2 mit den komplexen

Implikationen und Koordinierungsproblemen, welche sich aus der

Interaktion von Fiskal- und Geldpolitik ergeben können. Moderiert von

der Leiterin des OeNB-Referats Geldpolitik, María T. Valderrama,

diskutieren Dennis Bonam, Principle Economist der De Nederlandsche

Bank, Sven Lagedijk, Advisor des DG Economic and Financial Affairs

der Europäischen Kommission, Aaron Mehrotra, Principal Economist bei

der BIZ, sowie Francesco Papadia, Senior Fellow bei der Denkfabrik

Bruegel.

Unter der Moderation von OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber

erörtert Jon Danielsson, Director des Systemic Risk Center der London

School of Economics, die Rolle von Zentralbanken als Risikomanager

und die daraus folgenden Implikationen. Die letzte Session des

zweiten Tages beschäftigt sich mit geldpolitischer Kommunikation in

Zeiten hoher Volatilität. Dabei diskutieren Klodiana Istrefi, Senior

Economist bei der EZB, Michael McMahon, Professor of Economics an der

Universität Oxford, Emanuel Moench, Professor an der Frankfurt School

of Finance & Management, sowie Kilian Rieder, Principal Economist bei

der Oesterreichischen Nationalbank und Research Associate bei SUERF.

Unter Moderation von Birgit Niessner, Direktorin der

OeNB-Hauptabteilung Volkswirtschaft, erörtern die

Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer, wie eine robuste

Kommunikation von Zentralbanken in unsicheren Zeiten gestaltet werden

kann und welche Herausforderungen für die Glaubwürdigkeit entstehen

können.

Die Konferenz wird durch zusammenfassende und abschließende

Bemerkungen der OeNB-Vizepräsidentin Barbara Kolm beendet.

Weitere Informationen finden sich auf der Website der OeNB:

https://www.oenb.at/en/Calendar/2023/2023-05-22-economics-conference.

html

