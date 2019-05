APA ots news: Geschäft in CEE brummt - BILD

Wien (APA-ots) -

* UNIQA: EGT in CEE um 28,9 Prozent gestiegen

* Optimieren und Kosten senken

* Abkühlung in Eurozone - CEE bleibt Wachstumsmotor

Ein Meilenstein gelang UNIQA International im abgelaufenen

Geschäftsjahr mit einer weiteren Optimierung von Abläufen, bei der

effizienten Abwicklung von Schadensfällen und bei der Verschlankung

von Produkten. So wurde die Komplexität der in Zentral und Osteuropa

(CEE) angebotenen Produktpalette signifikant von über 1.000 auf unter

500 reduziert. Ziel war, die umfassende Absicherung für Privatkunden

mit maximal 40 Produkten je Land zu gewährleisten. "Ein gutes

Beispiel sind die Länder Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien

und Herzegowina, in denen ein gemeinsames, regionales Kasko-Produkt

entwickelt wurde", erklärte Wolfgang Kindl, CEO von UNIQA

International, das Optimierungspotenzial. Ein weiteres gelungenes

Beispiel für Optimierungen ist die Schaffung eines Hubs für Risiko

und Versicherungsmathematik. Dieses Shared Service Center steht in

Bratislava und aktuell sind dort 15 hochspezialisierte Fachkräfte für

alle Länder in CEE tätig. "Diese Bündelung ist wie ein Hot-Spot für

Versicherungsmathematik. Hier ist ein Kompetenzzentrum entstanden,

das Arbeitskräfte anzieht und gleichzeitig Fachwissen an einem Ort

zusammenführt", beschreibt Kindl diese neue Initiative.

Innovativ wie ein Start-Up, Erfahrung aus 200 Jahren

Versicherungswirtschaft

Kindl: "Jeden Tag im Leben unserer Kunden relevant sein. Das ist

eines jener großen Ziele, das wir uns selbst gesetzt haben, um vom

reinen Anbieter von Versicherungsprodukten ein

Rund-um-die-Uhr-Servicedienstleister für unsere Kunden zu werden." In

Ungarn startete UNIQA mit "Cherrisk Powered by UNIQA" ein

Pilotprojekt. Über cherrisk.com können Versicherungen aus den

Bereichen Haushalt, Auto, Unfall und Reise zu 100 Prozent digital und

voll automatisiert abgeschlossen werden. Auch im Schadensfall erfolgt

die Abwicklung zum Großteil automatisch. Die Produkte sind übrigens

monatlich kündbar. "Wir haben hier eine revolutionäre Idee in nur

eineinhalb Jahren entwickelt und im Konzern umgesetzt. Das

bestehende, traditionelle Geschäft wurde mit einem

Peer-to-Peer-Konzept komplett neu gedacht und ergänzt um eine 100

Prozent digitale Schnittstelle zum Kunden. Die monatliche

Kündigungsmöglichkeit bietet höchstmögliche Flexibilität beim

Kunden", bestätigt Kindl.

Damit unsere Kunden aber täglich mit uns in Kontakt kommen und auch

positive und erfreuliche Berührungspunkte haben, kommen die Cherries

ins Spiel. Den Kunden bieten sich auf der Plattform unzählige

Möglichkeiten, für risikobewusstes Verhalten Bonuspunkte - sogenannte

"Cherries" - in Form einer Community-Währung zu sammeln. Wenn man die

Winterreifen rechtzeitig ansteckt, weil die Temperaturen zurückgehen,

heißt es Foto machen und im Konto hochladen. Schon bekommt man

Cherries gutgeschrieben. "Wir unterstützen unsere Kunden dabei,

selbst Risiken zu erkennen und wenn möglich zu vermeiden", erklärt

Kindl den neuen Zugang. Daher verschickt Cherrisk beispielsweise

kurze Fragen zu kniffligen Verkehrssituationen. Auch hier bringt die

richtige Antwort Cherries auf das Konto.

Jetzt muss mit den vielen Cherries natürlich auch etwas Sinnvolles

passieren. So kann man mit Cherries seine eigene Prämie reduzieren,

denn jede Kirsche stellt den Gegenwert eines ungarischen Forint

(aktuell 0,3 Cent) dar. Kunden können aber auch der Gemeinschaft

Gutes tun und Cherries spenden - gelebte Versicherungsgemeinschaft.

Aktuelle Projekte sind etwa die dringend nötige Renovierung in einem

Kinderspital, Instrumente für eine Musikschule in einer schwach

entwickelten Region, Hilfe für ein Tierheim oder betreute

Freizeitaktivitäten für Kinder mit schweren Krankheiten. Ziel ist,

nach diesem erfolgreichen Piloten das Modell auch in weiteren Ländern

auszurollen.

EGT in CEE deutlich gestiegen

UNIQA International erreichte 2018 in CEE beim EGT eine Steigerung

von 28,9 Prozent. UNIQA International ist eine 100prozentige Tochter

von UNIQA Insurance Group und auf 15 Märkten in CEE tätig. Insgesamt

stieg damit das EGT im Jahresverlauf von 42,8 auf 55,1 Millionen

Euro.

Grundlage für diese erfolgreiche Entwicklung ist eine Steigerung bei

den verrechneten Prämien im profitablen Segment der Nicht-Motor

Sachversicherung. Gesamt ist das Sachversicherungsgeschäft im Jahr

2018 von 997,3 Millionen Euro auf 1.067,4 Millionen Euro (+7,0

Prozent) gestiegen. Kindl: "Wir werden diesen erfolgreichen Weg im

klassischen Versicherungsmodell fortführen. Gleichzeitig bieten wir

unseren Kunden im digitalen Bereich umfangreiche Services und

Produkte an, um auch auf diesem Kanal den Kundenerwartungen gerecht

zu werden." Die Lebensversicherungsprämien hingegen sind vor allem

durch den strategisch geplanten Rückzug vom Einmalerlaggeschäft in

Polen um 128,7 Millionen Euro auf 419,7 Millionen Euro gesunken. In

Summe erzielte UNIQA im internationalen Geschäft verrechnete Prämien

inklusive Sparanteile von 1.564,6 Millionen Euro (-2,7 Prozent).

CEE bleibt Europas Wachstumsmotor

Franz Xaver Zobl, Analyst bei UNIQA, zeigte auf, wohin sich die

Volkswirtschaften in CEE entwickeln werden: "Während sich die

Wirtschaftsdynamik in der Eurozone im Laufe des letzten Jahres

abgeschwächt hat, wächst Zentral- und Osteuropa (CEE) weiterhin

stark. Die Volkswirtschaften in den CEE-Ländern, in welchen UNIQA

vertreten ist, expandierten 2018 um 4,2 Prozent (exklusive Russland).

In allen Ländern lag das Wirtschaftswachstum über jenem der Eurozone

(1,8 Prozent), von 2,3 Prozent in Russland bis 5,1 Prozent in Polen."

Bislang gibt es keine Anzeichen für ein abruptes Ende der positiven

Konjunkturentwicklung. Vielmehr ist eine Fortsetzung der positiven

Trends mit BIP-Wachstumsraten von 3,5 und 3,3 Prozent auch 2019 und

2020 zu erwarten.

CEE-Region trotzt wirtschaftlicher Abkühlung

In Anbetracht der wirtschaftlichen Abkühlung in der Eurozone zeigt

sich die CEE-Region überraschend widerstandsfähig. CEE ist eng mit

den Wertschöpfungsketten der Eurozone, vor allem mit Deutschland,

verknüpft. In der Tschechischen Republik werden beispielsweise 55

Prozent der exportierten Wertschöpfung in die Eurozone und knapp

unter 25 Prozent allein nach Deutschland exportiert. "Der Grund für

die weiterhin solide Konjunktur in CEE ist die ausgewogene Struktur

des Wirtschaftswachstums. Steigender Konsum privater Haushalte und

rege Investitionstätigkeit der Unternehmen treiben die heimische

Nachfrage, sodass negative Effekte der gedämpften externen Nachfrage

kompensiert werden können", analysiert Zobl. Nichtdestotrotz wird

sich die Region den zeitlich verzögerten Ansteckungseffekten im Falle

eines anhaltenden Abschwungs in Deutschland nicht vollends entziehen

können.

Dank stabiler Arbeitsmärkte widerstandsfähig

Die Situation auf den Arbeitsmärkten in Zentral- und Osteuropa hat

sich spürbar verbessert. Sinkende Arbeitslosenraten, steigende

Beschäftigung und Lohnzuwächse bei gleichzeitig gedämpfter Inflation

tragen positiv zur Expansion der heimischen Nachfrage bei. Trotzdem

bleiben deutliche Unterschiede innerhalb der Region bestehen. Auf den

Arbeitsmärkten Zentraleuropas herrscht Vollbeschäftigung und der

Arbeitskräftemangel führt zu substantiellen Lohnzuwächsen von

teilweise über 10 Prozent (z.B. in Ungarn). Dagegen zeigen die Länder

des westlichen Balkans weiterhin hohe strukturelle Arbeitslosigkeit,

geringe Arbeitsmarktpartizipation vor allem von Frauen und die

Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte (Brain-Drain).

Konvergenzprozess setzt sich weiter fort

Die anhaltend solide Konjunktur in CEE bei gleichzeitig gedämpfter

Dynamik in der Eurozone unterstützt den Konvergenzprozess, also die

langfristige Angleichung der pro Kopf Einkommen in CEE zum

westeuropäischen Lebensstandard. In den Jahren vor der Finanzkrise

(2008/09) konnten insbesondere die neuen EU-Mitgliedsstaaten den

Abstand deutlich verringern. Seitdem hat sich der Konvergenzprozess

etwas verlangsamt, bleibt aber dennoch intakt. Die Stärkung

wirtschaftsrelevanter Institutionen sowie Investitionen in Bildung

können den Konvergenzprozess beschleunigen. In Anbetracht der

zunehmenden Bedeutung digitaler Technologien kann insbesondere die

Verfügbarkeit digitaler Infrastrukturen sowie digitaler Kenntnisse

der Bevölkerung ausschlaggebend sein, um den Konvergenzprozess auch

in Zukunft aufrecht zu erhalten.

UNIQA

The UNIQA Group is one of the leading insurance groups in its core

markets of Austria and Central and Eastern Europe (CEE). Around

20,000 employees and exclusive sales partners serve over 9.6 million

customers in 18 countries. UNIQA is the second-largest insurance

group in Austria with a market share of more than 22 per cent. UNIQA

operates in 15 markets in the CEE growth region: Albania, Bosnia and

Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Kosovo,

Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and

Ukraine. The UNIQA Group also includes insurance companies in

Switzerland and Liechtenstein.

