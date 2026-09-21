21.09.26 11:36 Uhr

APA ots news: Green Finance Alliance - Allianz wechselt zu neuer Form der Partnerschaft

Wien (APA-ots) - - Neue Form der Dialog Partnerschaft bietet

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Finanzunternehmen mit

internationaler Konzernstruktur gleichermaßen Flexibilität und aktive

Einbindung in das Netzwerk der Green Finance Alliance

- Nachhaltigkeitsdaten der Allianz Österreich fließen bereits

vollständig in das gruppenweite CSRD Reporting der Allianz SE ein

- Allianz Österreich bleibt der Green Finance Alliance als Dialog

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Partner eng verbunden

Die Green Finance Alliance hat mit der GFA-Dialog Partnerschaft ein

neues Format geschaffen, das international agierenden

Finanzunternehmen die notwendige Flexibilität bietet und gleichzeitig

die aktive Einbindung in das Netzwerk der GFA sicherstellt. Die

Allianz Österreich nutzt diese Möglichkeit und wechselt

einvernehmlich vom Status eines Gründungsjahrmitgliedes zur neuen GFA

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-Dialog Partnerschaft.

Die Allianz bekennt sich klar zu Maßnahmen, um Netto-Null zu

erreichen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und im

Einklang mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen

Erwärmung auf 1,5 °C. Die Allianz in Österreich wird sich als

Dialogpartner weiterhin am fachlichen Austausch der Green Finance

Alliance beteiligen und die Umsetzung der gruppenweiten Klimaziele

unterstützen.

"Unser gruppenweiter Net Zero Transition Plan ist ambitioniert,

und die Allianz Österreich leistet dazu einen Beitrag. Der Wechsel

zur GFA-Dialog Partnerschaft vereinfacht unsere Berichtsprozesse, und

wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten",

so Sabine Stöger, CFO der Allianz in Österreich.

Die Allianz in Österreich wird im Rahmen der Gruppe und als

Dialog Partner der Green Finance Alliance weiterhin einen aktiven

Beitrag zum Klimaschutz und zu den Zielen des Pariser Abkommens

leisten.

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

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