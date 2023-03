APA ots news: HAK Ried überzeugt mit Geldpolitik -Wissen bei OeNB/EZB-Schulwettbewerb

OeNB gratuliert dem Österreich-Siegerteam des Generation uro

Students Award

Wien (APA-ots) - Das Team der Handelsakademie aus Ried im Innkreis

belegte im Rahmen der Global Money Week (GMW2023) den ersten Rang

beim diesjährigen Finale des Generation uro Students Award in der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Aufgabe der Schülerinnen und

Schüler war es, die aktuelle geldpolitische Entscheidung des

EZB-Rates vor einer Fachjury zu diskutieren.

OeNB-Gouverneur Robert Holzmann hob anlässlich der Preisverleihung

des Generation uro Students Award (GSA) die hohe Qualität der von

Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen hervor und betonte:

"Es ist der OeNB ein Anliegen, die Maßnahmen der Geldpolitik in

Europa allgemein verständlich zu machen. Wenn wirtschaftliche

Zusammenhänge und die Entscheidungen der europäischen Notenbanken

auch von jungen Menschen verstanden werden, stärkt das die

europäische Idee und die Zukunft des Euroraums." Zudem wird der neue

Lehrplan für Volksschulen und Sekundarstufe I ab September 2023

weitere wichtige Impulse für wirtschaftliche und finanzielle Bildung

in den österreichischen Schulen geben. Mit Veranstaltungen und

Wettbewerben für Schüler:innen, wie dem GSA, unterstützt die OeNB

auch weiterhin Lehrkräfte bei der Vermittlung von Finanzwissen.

Für das Finale des GSA qualifizierten sich jene fünf Teams aus ganz

Österreich, die sich in den zwei Vorrunden mittels Quiz und

Videoeinreichung durchsetzen konnten. Beurteilt wurde neben der

fachlichen Kompetenz auch die Präsentationstechnik. In der Fachjury

waren auch zwei Direktorinnen von OeNB-Hauptabteilungen, Birgit

Niessner (Volkswirtschaft) und Petia Niederländer (Zahlungsverkehr

und Finanzbildung), die sich von den Leistungen der Teams beeindruckt

zeigten. Mit knappem Vorsprung konnten sich letztendlich fünf

Schülerinnen aus der der HAK Ried im Innkreis vor den Teams des

Döblinger Bundesgymnasiums und der BHAK Fürstenfeld den Sieg sichern.

Der Hauptpreis besteht in der Einladung zu einem Treffen mit

EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der EZB in Frankfurt am Main,

das exklusiv für die Erstplatzierten aller teilnehmenden Länder

veranstaltet wird.

Der GSA wird seit 2011 jährlich gemeinsam von der EZB mit den

nationalen Zentralbanken des Eurosystems ausgerichtet und richtet

sich an 16- bis 19-jährige Schülerinnen und Schüler. In diesem Jahr

wurde der Award im Rahmen der GMW2023, einer internationalen

Initiative der OECD, durchgeführt.

Bewusstseinskampagnen wie die GMW2023 leisten einen wichtigen Beitrag

zu den Themen Geld, finanzielle Vorsorge und Planung und rücken die

Aktivitäten der Nationalen Finanzbildungsstrategie stärker in die

Aufmerksamkeit der österreichischen Bevölkerung. Dabei ergänzen

einander die OeNB und das Bundesministerium für Finanzen (BMF) als

zwei wichtige Stakeholder der Finanzbildung in Österreich. Das BMF

etwa veranstaltete während der GMW2023 die Financial Future Days, in

deren Rahmen insgesamt rund 300 Schülerinnen und Schüler das

Ministerium besuchten und an Workshops zu aktuellen Themen wie der

Inflation teilnahmen. In einer Aussendung des BMF bezeichnete

Finanzminister Magnus Brunner die Kooperationsveranstaltung als "ein

weiteres, bedeutendes Signal im Sinne der Nationalen

Finanzbildungsstrategie".

Weitere Informationen:

www.generationeuro.eu/de-at/home

www.eurologisch.at

www.globalmoneyweek.at

https://bit.ly/42S5wcH

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0039 2023-03-31/10:02