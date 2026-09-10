APA ots news: Handelsstart für BIOGENA Good Vibes an der Wiener Börse
Wien (APA-ots) - Mit der BIOGENA Good Vibes AG, der obersten
Holdinggesellschaft der
BIOGENA GROUP, startet heute ein österreichisches
Gesundheitsunternehmen mit internationalem Wachstumskurs im direct
market plus der Wiener Börse. Den Handelsstart läutete Gründer und
CEO Albert Schmidbauer traditionell mit der Börsenglocke ein. Die
Baader Bank betreut die Aktie mit der ISIN AT0000A3VAD4 im
fortlaufenden Handel als Market Maker. Das Bankhaus Martin begleitete
die Aktienemission.
Bereits seit 2020 ist mit der Biogena Group Invest AG ein Teil
der BIOGENA-Unternehmensgruppe im direct market plus der Wiener Börse
gelistet. Perspektivisch sollen die Strukturen zusammengeführt
werden; eine Verschmelzung der Biogena Group Invest AG mit der
BIOGENA Good Vibes AG wird derzeit geprüft.
Die BIOGENA GROUP mit Sitz in Salzburg entwickelt und produziert
Premium-Mikronährstoffpräparate in Österreich. Zu ihrem weiteren
Angebot zählen funktionelle Gesundheitsprodukte, personalisierte
Gesundheits- und Longevity-Konzepte sowie Beratungsangebote.
"BIOGENA ist aus der Überzeugung entstanden, Gesundheit neu und
ganzheitlich zu denken - und aus diesem Anspruch ist über die Jahre
eine Unternehmensgruppe mit internationaler Perspektive gewachsen.
Die Notierung der BIOGENA Good Vibes AG ist für mich deshalb weit
mehr als ein finanzieller Meilenstein: Sie ist der nächste
konsequente Schritt in unserer Entwicklung. Der Zugang zum
Kapitalmarkt eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Ideen schneller
in die Welt zu bringen, international weiter zu wachsen und BIOGENA
langfristig als starke österreichische Gesundheitsmarke zu
positionieren", sagt Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA
GROUP.
Der direct market plus der Wiener Börse ist ein EU-registrierter
KMU-Wachstumsmarkt und richtet sich an Klein- und Mittelbetriebe
sowie Wachstumsunternehmen, die einen einfachen und kosteneffizienten
Einstieg in den Kapitalmarkt suchen. Das Marktsegment des
börsenregulierten Vienna MTF bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre
Aktien an der Wiener Börse handelbar zu machen, Kapitalmarkterfahrung
aufzubauen und die Basis für weitere Finanzierungsschritte zu legen.
Eine Vielzahl von Partnern des direct network - bestehend aus Capital
Market Coaches und Direct Funding Partners - stehen beratend zur
Seite. Aktuell sind zwölf Unternehmen im direct market plus gelistet.
Rückfragehinweis:
Wiener Börse AG
Julia Resch
Telefon: +43 (0)1 53165 186
E-Mail: julia.resch@wienerboerse.at
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