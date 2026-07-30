APA ots news: Heimische Wirtschaft stagnierte im II. Quartal 2026
Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO stagnierte
die
österreichische Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2026. Nachdem das
BIP in den beiden Vorquartalen um jeweils real 0,2% gegenüber der
Vorperiode zulegen konnte, belastete der durch den Iran-Krieg
deutlich angestiegene Erdölpreis die heimische Wirtschaft im II.
Quartal und unterbrach die konjunkturelle Erholung.
Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im II. Quartal 2026
in etwa auf dem Niveau des Vorquartals (+0,0%, I. Quartal +0,2%,
saison- und kalenderbereinigt). Im Vorjahresvergleich bedeutet dies
einen Zuwachs von +0,8% gegenüber dem II. Quartal 2025.
Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges verlief die
Industriekonjunktur im II. Quartal schwach. Die Wertschöpfung der
Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) stagnierte (-0,1%, nach +
1,3% im I. Quartal 2026). In der Bauwirtschaft setze sich die
rückläufige Entwicklung der Wertschöpfung weiter fort (-0,4% nach -
0,6% im I. Quartal).
Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf
der WIFO-Website
In den Dienstleistungsbereichen zeigte sich ein gemischtes Bild.
Während in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE
2008, Abschnitte M und N) die Wertschöpfung zurück ging (-0,4%),
wurde im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE
2008, Abschnitte G bis I) ein leichter Zuwachs verzeichnet (+0,3%).
In den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und
Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008,
Abschnitte J bis L) verlief die Dynamik besser (+0,8%).
Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte (einschließlich
privater Organisationen ohne Erwerbszweck) verlief schwach (-0,1%
gegenüber dem Vorquartal), der öffentliche Konsum stagnierte ebenso
nahezu (-0,1%).
Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten hingegen im II.
Quartal im Vorquartalsvergleich ein leichtes Wachstum von 0,4% (I.
Quartal -0,0%). Vom Außenhandel kamen kaum Impulse (Exporte +0,5%,
Importe +0,6%).
Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO
-Website
Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website
Zwtl.: Wichtige Information
Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das
vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik
Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von
saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem
Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).
Am 1. September 2026 werden von Statistik Austria die
Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das II. Quartal
2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.
Rückfragehinweis:
Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, zwischen 10 und 12
Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244,
sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at und
Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245,
marcus.scheiblecker@wifo.ac.at
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