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APA ots news: Helmut Ettl wird als IWF-Exekutivdirektor nominiert

16.03.26 16:57 Uhr

Gemeinsame Entscheidung von OeNB und BMF

Wien (APA-ots) - Österreich wird Helmut Ettl, derzeit Vorstand der

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Finanzmarktaufsicht

(FMA), für die Funktionsperiode vom 1. November 2026 bis 31. Oktober

2028 als Exekutivdirektor im Internationalen Währungsfonds (IWF)

nominieren. Diese Entscheidung wurde - nach Abschluss eines gemeinsam

durchgeführten Auswahlverfahrens - von der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) und dem Bundesministerium für Finanzen (BMF)

getroffen.

Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und verfügt

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damit über langjährige und umfassende Erfahrung in der

Finanzmarktaufsicht. Zudem ist er seit Beginn der europäischen

Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsgremiums in der

Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist er Mitglied im Rat der

Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), seit 2023

deren stellvertretender Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum

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Vorstand der FMA war Ettl Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht

sowie der Abteilung für Bankenanalyse und -revision der OeNB.

Österreich bildet im IWF gemeinsam mit der Türkei, Ungarn,

Tschechien, der Slowakei, Slowenien sowie dem Kosovo eine

Stimmrechtsgruppe. Diese Ländergruppe wird im 25-köpfigen

Exekutivdirektorium des IWF durch einen Exekutivdirektor vertreten.

Das Gremium führt die laufenden Geschäfte und fällt zentrale

operative Entscheidungen des Fonds.

Die offizielle Wahl des Exekutivdirektoriums erfolgt im Herbst

dieses Jahres. Helmut Ettl wäre nach Hans Prader (2012-2014) erst der

zweite österreichische Vertreter in der Funktion eines

Exekutivdirektors im IWF.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

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