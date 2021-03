APA ots news: HYPO NOE Landesbank verlängert beide Vorstände - BILD

Wolfgang Viehauser als Marktvorstand und Sprecher des

Vorstandes sowie Udo Birkner als Marktfolgevorstand für eine

neue Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt

St. Pölten (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für

Niederösterreich und Wien AG hat in seiner Sitzung vom 5. März 2021

folgende Vorstandsbestellungen beschlossen:

DI Wolfgang Viehauser, MSc, Marktvorstand und Sprecher des

Vorstandes der HYPO NOE Landesbank wurde für eine neue

Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt. Viehauser, 1966 in Amstetten

geboren, absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School

in Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der

Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im

Bankenwesen, trat 2008 in die HYPO NOE ein und stieg 2016 in den

Vorstand auf.

Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, MMag. Dr.

Udo Birkner, MBA, in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert.

Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der

Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der

Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine

Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen

Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des

Vorstandes der HYPO NOE Landesbank.

"Sowohl mit Wolfgang Viehauser als auch Udo Birkner haben wir zwei

Vollprofis an der Spitze der HYPO NOE, die das Institut in den

vergangenen Jahren hervorragend geführt und maßgeblich

weiterentwickelt haben. Beide haben auch bewiesen, dass sie die Bank

stabil durch die Coronavirus-Krise steuern konnten. Ich freue mich,

dass der Aufsichtsrat beiden das Vertrauen ausgesprochen hat, die

HYPO NOE auch in den kommenden fünf Jahren sicher zu steuern",

erklärt Prof. Dr. Günther Ofner, Aufsichtsratsvorsitzender der HYPO

NOE Landesbank zur heutigen Wiederbestellung.

Auch Eigentümervertreter Finanzlandesrat DI Ludwig Schleritzko

zeigt sich mit der erneuten Bestellung der beiden Vorstände

zufrieden: "Wolfgang Viehauser und Udo Birkner haben die HYPO NOE

Landesbank in den vergangenen Jahren sehr gut für die Zukunft

aufgestellt und sie gerade in zuletzt schwierigen Zeiten der

Corona-Krise umsichtig geführt. Die heutige Wiederbestellung zeugt

vom Vertrauen des Aufsichtsrates in die beiden Vorstände. Ich danke

allen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten unter der Führung von

Vorsitzenden Günther Ofner für ihre Arbeit. Den beiden

wiederbestellten Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der HYPO NOE danke ich für die geleistete Arbeit und

wünsche ich weiterhin viel Erfolg für ihre Tätigkeit in den kommenden

Jahren."

* * *

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die

größte und älteste Landesbank Österreichs. Somit ist sie seit über

130 Jahren verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und

spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als

100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die

bewährte Strategie basiert auf Regionalität, Kundennähe und

Nachhaltigkeit.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch

Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit

sichersten Banken Österreichs. Auch für den öffentlichen und

hypothekarischen Deckungsstock wird die Bank seitens Moodys mit

'Aa1' auf unverändert hohem Niveau eingestuft. Im Bereich

Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die

HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

