APA ots news: HYPO NOE revolutioniert Online-Festgelderöffnung mit ID Austria

Die nahtlose Integration der ID Austria macht den Online

Eröffnungsprozess des HYPO NOE Online Festgelds besonders

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schnell, sicher und nutzungsfreundlich.

St. Pölten (APA-ots) - "Moderne, digitale Services sind entscheidend, um

unseren

Wirtschaftsstandort zukunftsfit zu halten. Die HYPO NOE zeigt mit dem

neuen Online Festgeldabschluss eindrucksvoll, wie digitale Lösungen

wie die ID Austria sinnvoll genutzt werden können, um

Unternehmensservices einfacher, sicherer und zugänglicher zu machen.

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Es freut mich sehr, dass die Landesbank hier einmal mehr mit gutem

Beispiel vorangeht und Niederösterreichs Rolle als Innovationsmeister

stärkt", erklärt Finanzlandesrat Anton Kasser.

"Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Lösungen an, die den

Alltag erleichtern und sicher, verlässlich und unkompliziert sind.

Mit dem neuen Online Festgeldabschluss gehen wir dank ID Austria

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einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Die relevanten Daten zur

Festgeld-Eröffnung werden von der ID Austria übernommen. Eine klare

Identifizierung ist ebenfalls gegeben und unsere Kundinnen und Kunden

ersparen sich mühsame Anmeldeprozesse, streicht HYPO NOE Vorstand

Wolfgang Viehauser die Vorteile hervor.

Die HYPO NOE setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer digitalen

Serviceoffensive: Ab sofort können Neukundinnen und Neukunden ihr

Online Festgeldkonto besonders schnell und einfach sowie rund um die

Uhr online eröffnen. Die nahtlose Integration der ID Austria macht

den Prozess besonders schnell, sicher und nutzungsfreundlich. Darüber

hinaus wird mit dem neuen digitalen Abschlussprozess der Aufwand für

Kundinnen und Kunden deutlich reduziert: Die Identifikation erfolgt

dank ID Austria in wenigen Schritten, die Dateneingabe wird auf ein

Minimum beschränkt, und der gesamte Abschluss lässt sich bequem

innerhalb weniger Minuten durchführen.

Auch Matthias Förster, Bereichsleiter Vertriebsstrategie,

Digitalisierung & Retail Banking, unterstreicht die Bedeutung des

neuen Angebots: "Der innovative Online-Prozess ist ein weiterer

Schritt, um Finanzprodukte einfach, digital und jederzeit verfügbar

zu machen. Dank der Integration der ID Austria ist der Abschluss

unseres Online Festgelds für Neukundinnen und Neukunden so einfach

wie noch nie."

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die

größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist

sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und

spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%

-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die

HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit.

Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner

digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz

und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' durch Standard & Poors

zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken

Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-

Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der

Branche gehört.

Rückfragehinweis:

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

Telefon: +43(0)5 90 910-1235

E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at

Website: https://www.hyponoe.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

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