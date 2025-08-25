APA ots news: HYPO NOE: Stabiles Ergebnis trotz stark gestiegener Bankenabgabe
Stabiles Ergebnis der HYPO NOE im Halbjahr trotz Bankenabgabe
und schwieriger Rahmenbedingungen: Periodenüberschuss vor
Steuern von 25 Millionen Euro
St. Pölten (APA-ots) - "Das stabile und langfristig ausgerichtete
Geschäftsmodell der HYPO
NOE Landesbank hat sich wieder bewährt. Nach einem außergewöhnlich
erfolgreichen Vorjahr konnten wir in den ersten sechs Monaten des
Jahres 2025 erneut solide wirtschaften und ein starkes Ergebnis
erreichen", sind sich die HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und
Udo Birkner einig.
Die HYPO NOE Landesbank erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2025
einen Periodenüberschuss vor Steuern von 25 Millionen Euro und das
trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Während das
vergangene Geschäftsjahr außerordentlich erfolgreich verlief, wirken
2025 externe Faktoren auf das Halbjahresergebnis ein. Einerseits
stieg der Verwaltungsaufwand aufgrund der massiv erhöhten
Bankenabgabe (von 1,3 Millionen Euro auf 5,4 Millionen Euro) ganz
deutlich auf 62,5 Millionen Euro an. Darüber hinaus gestalteten sich
das Zinsumfeld und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
mit sehr schwachen konjunkturellen Entwicklungen in Österreich als
schwierig in Bezug auf das Ergebnis. Dennoch konnte ein guter Erfolg
im Halbjahr erwirtschaftet werden - maßgeblich getragen durch den
Zinsüberschuss von 82,2 Millionen Euro und dem erhöhten
Provisionsergebnis von 11,1 Millionen Euro - einem Plus von mehr als
fünf Prozent.
Nach Auslaufen der Kreditinstitute-
Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) merke man, dass
gerade Privatpersonen wieder vermehrt um Kredite für den Traum von
den eigenen vier Wänden anfragen. Gerade die erst beschlossene
Erhöhung der Bankenabgabe belaste nun aber das Ergebnis und binde
Mittel, die nicht mehr für die Vergabe von neuen Krediten zur
Verfügung stünden, erklärt Viehauser. Die Neukreditvergabe konnte die
HYPO NOE im ersten Halbjahr 2025 dennoch um rund 10 Prozent auf 812
Millionen Euro steigern. Neben Wohnbaukrediten an Private vergibt die
HYPO NOE vor allem Finanzierungen für öffentliche und soziale
Infrastruktur sowie Wohnbau im genossenschaftlichen, aber auch
gewerblichen Bereich. "Dennoch setzen wir alles daran, unseren
Auftrag als niederösterreichische Landesbank und starke Partnerin in
Finanzfragen zu erfüllen, was sich auch in der Steigerung unserer
Neukreditvergabe auf 812 Millionen Euro zeigt. Umso mehr freut es
uns, dass das große Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in die
Bank im Rahmen der renommierten internationalen Umfrage Forbes
Worlds Best Bank" bestätigt wurde", so Viehauser.
Erfolgreich war die HYPO NOE im wirtschaftlich herausfordernden
Umfeld des ersten Halbjahres 2025 auch am internationalen
Kapitalmarkt und stellte einmal mehr unter Beweis, dass sie großes
Vertrauen internationaler Investorinnen und Investoren genießt: Im
Februar begab die Bank eine 500 Millionen Euro große 6-jährige
Benchmark-Anleihe im Green Senior Preferred-Format, die mehrfach
überzeichnet war. Im Mai folgte eine 7-jährige Benchmark-Anleihe aus
dem öffentlichen Deckungsstock mit einem Volumen von 500 Millionen
Euro.
"Neben umsichtiger und langfristiger Planung bilden vor allem
unsere exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Fundament
unseres Erfolgs. Daher arbeiten wir seit Jahren an der
Weiterentwicklung und laufenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen
im Unternehmen und bieten heuer bereits zum zweiten Mal das Summer
Kids Camp an, um unsere Kolleginnen und Kollegen bei der
Ferienbetreuung zu unterstützen", informiert Birkner. Für ihre
Initiativen im Bereich Employee Experience wurde die HYPO NOE 2025
bereits zum 5. Mal in Folge mit dem Award "Leading Employer"
honoriert. Die Landesbank zählt damit zu den Top 1 Prozent der
österreichischen Arbeitgebenden. Darüber hinaus nimmt die Bank
jährlich am Audit berufundfamilie für mehr Vereinbarkeit von Familie
und Beruf teil.
Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und
Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere
Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche
Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten
mit gesellschaftlichem Mehrwert.
Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE
Landesbank zu den Besten der Branche gehört.
Rückfragehinweis:
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Florian Liehr
Pressesprecher & Leitung Kommunikation
Telefon: +43(0)5 90 910-1235
E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at
Website: https://www.hyponoe.at
