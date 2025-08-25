APA ots news: HYPO NOE: Stabiles Ergebnis trotz stark gestiegener Bankenabgabe

Stabiles Ergebnis der HYPO NOE im Halbjahr trotz Bankenabgabe

und schwieriger Rahmenbedingungen: Periodenüberschuss vor

Steuern von 25 Millionen Euro

St. Pölten (APA-ots) - "Das stabile und langfristig ausgerichtete

Geschäftsmodell der HYPO

NOE Landesbank hat sich wieder bewährt. Nach einem außergewöhnlich

erfolgreichen Vorjahr konnten wir in den ersten sechs Monaten des

Jahres 2025 erneut solide wirtschaften und ein starkes Ergebnis

erreichen", sind sich die HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und

Udo Birkner einig.

Die HYPO NOE Landesbank erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2025

einen Periodenüberschuss vor Steuern von 25 Millionen Euro und das

trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Während das

vergangene Geschäftsjahr außerordentlich erfolgreich verlief, wirken

2025 externe Faktoren auf das Halbjahresergebnis ein. Einerseits

stieg der Verwaltungsaufwand aufgrund der massiv erhöhten

Bankenabgabe (von 1,3 Millionen Euro auf 5,4 Millionen Euro) ganz

deutlich auf 62,5 Millionen Euro an. Darüber hinaus gestalteten sich

das Zinsumfeld und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

mit sehr schwachen konjunkturellen Entwicklungen in Österreich als

schwierig in Bezug auf das Ergebnis. Dennoch konnte ein guter Erfolg

im Halbjahr erwirtschaftet werden - maßgeblich getragen durch den

Zinsüberschuss von 82,2 Millionen Euro und dem erhöhten

Provisionsergebnis von 11,1 Millionen Euro - einem Plus von mehr als

fünf Prozent.

Nach Auslaufen der Kreditinstitute-

Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) merke man, dass

gerade Privatpersonen wieder vermehrt um Kredite für den Traum von

den eigenen vier Wänden anfragen. Gerade die erst beschlossene

Erhöhung der Bankenabgabe belaste nun aber das Ergebnis und binde

Mittel, die nicht mehr für die Vergabe von neuen Krediten zur

Verfügung stünden, erklärt Viehauser. Die Neukreditvergabe konnte die

HYPO NOE im ersten Halbjahr 2025 dennoch um rund 10 Prozent auf 812

Millionen Euro steigern. Neben Wohnbaukrediten an Private vergibt die

HYPO NOE vor allem Finanzierungen für öffentliche und soziale

Infrastruktur sowie Wohnbau im genossenschaftlichen, aber auch

gewerblichen Bereich. "Dennoch setzen wir alles daran, unseren

Auftrag als niederösterreichische Landesbank und starke Partnerin in

Finanzfragen zu erfüllen, was sich auch in der Steigerung unserer

Neukreditvergabe auf 812 Millionen Euro zeigt. Umso mehr freut es

uns, dass das große Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in die

Bank im Rahmen der renommierten internationalen Umfrage Forbes

Worlds Best Bank" bestätigt wurde", so Viehauser.

Erfolgreich war die HYPO NOE im wirtschaftlich herausfordernden

Umfeld des ersten Halbjahres 2025 auch am internationalen

Kapitalmarkt und stellte einmal mehr unter Beweis, dass sie großes

Vertrauen internationaler Investorinnen und Investoren genießt: Im

Februar begab die Bank eine 500 Millionen Euro große 6-jährige

Benchmark-Anleihe im Green Senior Preferred-Format, die mehrfach

überzeichnet war. Im Mai folgte eine 7-jährige Benchmark-Anleihe aus

dem öffentlichen Deckungsstock mit einem Volumen von 500 Millionen

Euro.

"Neben umsichtiger und langfristiger Planung bilden vor allem

unsere exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Fundament

unseres Erfolgs. Daher arbeiten wir seit Jahren an der

Weiterentwicklung und laufenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen

im Unternehmen und bieten heuer bereits zum zweiten Mal das Summer

Kids Camp an, um unsere Kolleginnen und Kollegen bei der

Ferienbetreuung zu unterstützen", informiert Birkner. Für ihre

Initiativen im Bereich Employee Experience wurde die HYPO NOE 2025

bereits zum 5. Mal in Folge mit dem Award "Leading Employer"

honoriert. Die Landesbank zählt damit zu den Top 1 Prozent der

österreichischen Arbeitgebenden. Darüber hinaus nimmt die Bank

jährlich am Audit berufundfamilie für mehr Vereinbarkeit von Familie

und Beruf teil.

Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die

größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist

sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und

spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%

-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die

HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und

Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere

Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten

mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick

durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und

somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit

unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE

Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

