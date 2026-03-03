APA ots news: "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" termingerecht zu 100% rückgeführt

Wien (APA-ots) - - "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" mit 6,7

Millionen Euro

platziertem Volumen im Februar 2026 termingerecht rückgeführt

- Seit 2021 hat IFA gesamt 52,8 Millionen Euro Anleihevolumen

rückgeführt

- Aktuell ermöglicht IFA ein Investment in die §10 EStG

Gewinnfreibetrags-berechtigte "IFA AG 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-

2031 (2032)"

- Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken,

insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten

Kapitals, verbunden

IFA AG beweist erneut Verlässlichkeit für Investor:innen: Die "IFA AG

3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" (AT0000A2S7K6) wurde am 28.

Februar 2026 termingerecht zu 100% rückgeführt. Mit insgesamt

6.705.000 Euro haben sich Anleger:innen an diesem kurz- bis

mittelfristigen Investment beteiligt und von einer Fixverzinsung von

3,75% sowie laufenden Ausschüttungen profitiert. Seit 2021 hat IFA

bereits 52,8 Millionen Euro Anleihevolumen termingerecht rückgeführt.

Zwtl.: Aktuelle Anleihe mit Gewinnfreibetrag §10 EStG 2026

Derzeit ermöglicht IFA das mittelfristige Investment "IFA AG | 6%

Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)", ISIN AT0000A3RR28. Die mit

dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ

49) zertifizierte Anleihe dient der Schaffung von umweltfreundlichen

Immobilien und leistbarem Wohnraum in Österreich. Die Anleihe bietet

Investor:innen eine 6% p.a. Fix-Verzinsung und ist bereits ab 10.000

Euro zeichenbar, mit Laufzeit bis 28.02.2031 und der Möglichkeit der

einseitigen Verlängerung dieser Laufzeit durch die Emittentin bis

29.02.2032.

Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die

Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an.

Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und

vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei

Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur Berücksichtigung

des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich

steuerlich optimiert werden kann. Zudem kann die Anleihe zur

Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen

werden. *Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit

Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten

Kapitals, verbunden.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ifa.at bzw.

www.ifainvest.at

Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer

Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen

verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen

die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive

Prime Investments und Anleihen.

Wichtige Hinweise

*Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und

Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht,

kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung

von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind

Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die

Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich

Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich

und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine

Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder

die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt

ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 20. Februar 2026

gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung

Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und

unter

https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/68/Anleiheprospekt.p-

df veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als

Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen.

Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung

dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der

Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen

oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger

Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien

oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen

erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im

Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte

Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. "grüne" oder "nachhaltige"

Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts.

Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine

Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um

die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu

verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den

rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Soweit

die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt

und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und

somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der

Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien

tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der

Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die

Omicron Investment Management GmbH. Stand Februar 2026

Rückfragehinweis:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

E-Mail: k.sladko@ifa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0029 2026-03-02/09:00