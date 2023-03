APA ots news: IFA Invest: Anleihen "ProReal Secur 3 | 5,75%" und "ProReal Secur 4 | 5%" ab sofort zur Zeichnung geöffnet

Wien (APA-ots) -

* "ProReal Secur 3 | 5,75%" und "ProReal Secur 4 | 5%" ermöglichen

kurz- und mittelfristige Investments in deutsche und österreichische

Immobilienentwicklungen

* Beteiligung ab 10.000 Euro

* In Österreich sind beide Anleihen über die Onlineplattform der

IFA AG zu zeichnen

Über IFA Invest können private Anleger:innen ab sofort ab 10.000

Euro zwei renditestarke, kurz- bzw. mittelfristige Anleihen mit

Immobilienbezug zeichnen: "ProReal Secur 3" (ISIN: DE000A30V2Z1) mit

5,75% p.a. Fixverzinsung und vier Jahren Laufzeit sowie "ProReal

Secur 4" (ISIN: DE000A30V208) mit 5% p.a. Fixverzinsung und 2,5

Jahren Laufzeit. Zinszahlungen erfolgen jährlich im Nachhinein per

31.12., die Rückzahlung zu 100% am Ende der Laufzeit. Das

Emissionskapital der Anleihen wird für ausgewählte

Neubauentwicklungen in Deutschland und Österreich verwendet. Die

Immobilienmärkte Deutschland und Österreich zeichnen sich durch hohe

Stabilität aus und sind deshalb bei institutionellen und privaten

Investor:innen besonders begehrt. Anleger:innen profitieren bei

beiden Anlageoptionen zusätzlich vom exklusiven Zugriff auf

hochwertige Investitionsobjekte der Projekt-Pipeline von SORAVIA,

darunter DANUBEFLATS in Wien, das BE.YOND OFFICE in Berlin oder die

Parkstadt Mülheim. Emittentinnen sind die ProReal Secur 3 GmbH bzw.

die ProReal Secur 4 GmbH. Beide sind 100% Tochtergesellschaften der

deutschen ONE GROUP, ein Unternehmen von SORAVIA.

"Die Anleihen ProReal Secur 3 und ProReal Secur 4 eignen sich

optimal zur Ergänzung und Diversifizierung des Anlageportfolios.

Angepasst an die persönlichen Bedürfnisse können Anleger:innen in

kurz- oder mittelfristige Anleihen investieren. Bereits ab einer

Mindestzeichnung von 10.000 Euro profitieren sie von

Immobilienprojektentwicklungen der SORAVIA Gruppe in Deutschland und

Österreich mit attraktiver Rendite sowie KESt-Endbesteuerung",

erklärt Gunther Hingsammer, CSO der IFA AG und Geschäftsführer der

IFA Invest GmbH.

Mit der ProReal-Serie bietet die ONE GROUP Investor:innen die

Möglichkeit, sich an der Finanzierung von zukunftsweisenden

Wohnimmobilienprojektentwicklungen in deutschen und österreichischen

Metropolregionen zu beteiligen. Seit 2012 hat die ONE GROUP rund 850

Mio. Euro Kapital eingeworben - 180 Mio. Euro davon allein im

vergangenen Jahr - und überzeugt durch eine Leistungserfüllung von

100%.

Mehr Informationen unter [www.ifa.at] (http://www.ifa.at)

Zwtl.: Über IFA und IFA Invest

IFA AG ermöglicht seit mehr als vier Jahrzehnten privaten und

institutionellen Anleger:innen direkte Immobilieninvestments in

Österreich. IFA managed für Investor:innen mehr als 2,6 Milliarden

Euro und hat rund 500 Projekte erfolgreich realisiert. Ein

eindrucksvoller Beweis der Immobilienkompetenz und Leistungsstärke.

Die IFA Produktpalette reicht österreichweit von geförderten

Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit

historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden

Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Anleihen werden über

die Anleiheplattform IFA Invest abgewickelt, eine 100% Tochter der

IFA AG. [www.ifa.at] (http://www.ifa.at)

Zwtl.: Über die ONE GROUP

Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter von

Investmentprodukten im Immobiliensegment. Das unabhängige

Tochterunternehmen der SORAVIA konzentriert sich auf die alternative

Finanzierung von Projektentwicklungen in deutschen und

österreichischen Metropolregionen sowie in der Konzeption

strukturierter Investitionsmöglichkeiten im Immobiliensegment. Seit

2012 hat die ONE GROUP mit den ProReal-Produkten über 850 Millionen

Euro Kapital eingeworben und erfolgreich investiert. Mehr als 16.000

Investoren haben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen geschenkt und

sich über 32.000-mal für ein Investment in die ProReal-Serie

entschieden. [www.onegroup.de] (http://www.onegroup.de)

Hinweise

Das vorliegende Informationsblatt ist eine unvollständige,

unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und

Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung dar und soll

lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der

ProReal Secur 3 GmbH bzw. ProReal Secur 4 GmbH (jeweils als

Emittentin) geben. Die Angaben sind nicht an Ihre persönlichen

Bedürfnisse und Verhältnisse angepasst und können eine individuelle

Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Es handelt sich bei den in

diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf

oder Verkauf der dargestellten Emissionen. Maßgeblich für die

Zeichnung der Inhaberschuldverschreibung ist ausschließlich das

jeweilige Wertpapierprospekt vom 17.02.2023, das unter

[www.prorealsecur.de] (http://www.prorealsecur.de) veröffentlicht

wurde und zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird. Es wird

ausdrücklich empfohlen, das jeweilige Wertpapierprospekt vollständig

zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung für den Erwerb eines

Wertpapieres treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung vollends zu verstehen. Die Wertpapierprospekte enthalten

detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und

wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken

einer Investition. Stand: 17. Februar 2023

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko@ifa.at

Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 3468072

E-Mail: j.hidegh@eup.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0036 2023-03-15/09:03