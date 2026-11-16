APA ots news: INDUSTRIESTRATEGIE 2035: RICHTIGE THEMEN, ABER VERANT-WORTUNGEN KLÄREN UND PRIORITÄTEN SETZEN

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Produktivitätsrat legt erstes Monitoring vor: Umsetzung

überwiegend gut vorbereitet, ressortübergreifende Steuerung

und Erfolgskriterien nachschärfen

Wien (APA-ots) - Die Industriestrategie Österreich 2035 greift die

zentralen

Herausforderungen des Industriestandorts auf. Das erste Monitoring

des Produktivitätsrates zeigt zugleich, wo nachzuschärfen ist: Zum

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Stichtag 30. Juni 2026 fehlte bei der Hälfte der

ressortübergreifenden Maßnahmen eine eindeutige Gesamtverantwortung.

Für die Schlüsseltechnologien waren konkrete Schwerpunkte noch

festzulegen, und nur rund jede fünfte Maßnahme verfügte über

bezifferte Erfolgskriterien. Daraus leitet der Rat drei Prioritäten

für die Arbeit der neu geschaffenen Task Force Industrie im Jahr 2027

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ab: Verantwortungen klären, strategische Schwerpunkte konkretisieren

und Erfolg überprüfbar machen.

Die Bundesregierung hat die Strategie im Jänner 2026 beschlossen.

Sie umfasst sechs strategische Ziele, Schlüsselindikatoren und 117

Maßnahmen in acht Handlungsfeldern. Auf Ersuchen der Bundesregierung

begleitet der Produktivitätsrat die Umsetzung unabhängig und legt

jährlich einen Monitoringbericht vor. Das Monitoring beruht auf zwei

Säulen. Das Wettbewerbsfähigkeitsradar wertet die

Schlüsselindikatoren der Strategie aus und zeigt, wie sich der

Standort gegenüber den Zielen entwickelt. Das Maßnahmenmonitoring,

eine Initiative des Rates, erhebt in einer Befragung der zwölf mit

der Umsetzung befassten Ressorts den Stand der Maßnahmen. Für 113 der

117 Maßnahmen liegen Angaben zum Stichtag 30. Juni 2026 vor.

Im Zentrum der Strategie steht die Leitinitiative zu neun

Schlüsseltechnologiefeldern, flankiert von Handlungsfeldern zu

Forschung und Innovation, Energie, Fachkräften, Kreislaufwirtschaft,

Infrastruktur, Europa sowie Entbürokratisierung und Finanzierung.

Damit setzt die Strategie die richtigen Akzente. Das Radar zeigt

allerdings: Nahezu alle Ziele zur wirtschaftlichen Dynamik verlangen

eine deutliche Beschleunigung oder eine Trendumkehr. Drei Beispiele:

Der Index der Industrieproduktion stieg seit 2015 um durchschnittlich

2,3 Punkte pro Jahr. Für einen Platz unter den zehn OECD-Ländern mit

dem stärksten Zuwachs müsste er bis 2035 um rund 3,5 Punkte pro Jahr

zulegen. Die Arbeitsproduktivität in der Herstellung von Waren stieg

seit 2015 um 1,2 Prozent pro Jahr, angestrebt sind mindestens 3

Prozent. Der Anteil innovationsaktiver Unternehmen liegt unter dem

Niveau von 2018; für die EU-Spitzengruppe müsste er jährlich um 0,5

bis 0,7 Prozentpunkte steigen. Über die Wirkung einzelner Maßnahmen

geben diese Indikatoren allerdings keine Auskunft, zumal sie auch von

konjunkturellen Schwankungen und anderen Entwicklungen beeinflusst

wer-den. Gerade jene Kennzahlen, die Auswirkungen der Strategie am

ehesten abbilden könnten, die Investitionen und die Wertschöpfung in

den Schlüsseltechnologiebereichen sowie die Deckung des

Fachkräftebedarfs, sind jedoch noch nicht messbar, weil die

entsprechenden Datengrundlagen erst geschaffen werden müssen.

Mit ihren Zielen und Schlüsselindikatoren gibt die

Industriestrategie eine anspruchsvolle Entwicklungsperspektive bis

2035 vor. Erreichbar ist sie nur über eine Kette sich gegenseitig

verstärkender Verbesserungen: die raschere Umsetzung von Forschung in

marktfähige Neuerungen und wachsende Unternehmen, ein kostengünstiges

und resilientes Energiesystem, bessere Investitionsbedingungen und

eine engere Verzahnung mit der europäischen Industriepolitik. Gerade

weil die Ziele so ambitioniert sind, muss die Strategie laufend

weiterentwickelt werden. Ein erheblicher Teil der Maßnahmen führt

bestehende Programme fort, und bei vielen ist noch nicht festgelegt,

welchen Beitrag sie zu den Zielen leisten sollen. Entscheidend ist

daher weniger die Zahl der Maßnahmen und ihre rasche Umsetzung als

ihre Ausrichtung. Bis 2035 sind sie schrittweise zu schärfen, zu

bündeln und dort zu ergänzen, wo sich zeigt, dass sie für die

angestrebte Trendumkehr nicht ausreichen.

Im internationalen Vergleich fällt die starke

Zuschussorientierung der Strategie auf: Zuschüsse machen rund 70

Prozent der budgetwirksamen Maßnahmen aus und bündeln etwa zwei

Drittel des erfassten Budgetvolumens. In den Vergleichsländern

spielen Darlehen, Garantien und steuerliche Förderungen eine größere

Rolle. Inhaltlich setzt die österreichische Strategie stärkere

Schwerpunkte bei Forschung und Entwicklung, ökologischer

Transformation und Digitalisierung , während sektorale und regionale

Ziele weniger Gewicht haben. Grundlage des Vergleichs ist die OECD-

Datenbank "Quantifying Industrial Strategies" (QuIS).

Das Maßnahmenmonitoring prüft ergänzend, ob die Voraussetzungen

für eine verlässliche Umsetzung gegeben sind, etwa die budgetäre

Verankerung, festgelegte Erfolgskriterien, der Koordinationsaufwand

zwischen den Ressorts und gemeldete Verzögerungen. Diese

administrative Reife war bei 83 der 105 bewertbaren Maßnahmen

gegeben. Dieses Bild prägen vor allem die 52 Maßnahmen, die sich

bereits in Umsetzung befinden. Deutlich schmäler ist die Grundlage,

um Erfolg zu messen. Nur 23 von 108 Maßnahmen hatten bezifferte

Erfolgskriterien, und selbst unter den 50 laufenden Maßnahmen mit

entsprechender Angabe fehlten sie bei 31. Wie die einzelnen Maßnahmen

zu den übergeordneten Zielen der Strategie beitragen sollen, ist

bislang nicht systematisch dokumentiert. Eine Evaluierung war nur für

19 Maßnahmen in Vorbereitung, für 42 war keine vorgesehen, darunter

für 18, die bereits laufen oder schon abgeschlossen sind. Für 20

Maßnahmen schätzte zudem zumindest eines der beteiligten Ressorts

ein, dass die unterstützten Vorhaben möglicherweise auch ohne die

Maßnahme umgesetzt worden wären. Das ist kein Nachweis, aber ein Hin-

weis auf Mitnahmeeffekte, der Anlass zur Überprüfung geben sollte.

Aus den kritischeren Befunden leitet der Rat drei Schwerpunkte

für die Arbeit der neu geschaffenen Task Force Industrie im Jahr 2027

ab.

- Verantwortungen klären: Für jede der 54 ressortübergreifenden

Maßnahmen sollten die beteiligten Ressorts eine koordinierende Stelle

festlegen. Für 27 war das zum Stichtag nicht der Fall. Ob sich

Maßnahmen verstärken oder behindern, ist bisher kaum erfasst;

strategische Komplementaritäten und Zielkonflikte sind zu klären.

- Strategische Schwerpunkte konkretisieren: Die Maßnahmen sind auf

gemeinsame Prioritäten aus-zurichten und in Roadmaps mit

Zwischenzielen, Zuständigkeiten, Meilensteinen und den passenden

europäischen Instrumenten zu verbinden, beginnend bei Energie,

Industrietransformation und Schlüsseltechnologien.

- Erfolg überprüfbar machen: Für jede Maßnahme sind der erwartete

Beitrag zu den Strategiezielen und messbare Erfolgskriterien

festzulegen und Evaluierungen frühzeitig vorzubereiten.

Der Bericht ist ab Montag, 16.11.2026, 10 Uhr, auf der Webseite

des Produktivitätsrates abrufbar:

Erster Bericht des Produktivitätsrates an die Task Force

Industrie

Hintergrundbericht zum ersten Bericht des Produktivitätsrates

Rückfragehinweis:

Produktivitätsrat

Dr. Andreas Reinstaller

Telefon: +43(0)676 6672574

E-Mail: andreas.reinstaller@produktivitaetsrat.at

Website: https://www.produktivitaetsrat.at/

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