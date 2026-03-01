APA ots news: Industriestrategie Österreich 2035: Analyse sieht erheblichen Konkretisierungsbedarf in der Umsetzung

Wien (APA-ots) - Mit der Industriestrategie 2035 hat die Bundesregierung

erstmals ein

ressortübergreifendes industriepolitisches Grundsatzdokument

vorgelegt. Eine aktuelle Kurzanalyse ordnet die Strategie als

wichtigen Orientierungsrahmen ein, sieht jedoch deutlichen

Konkretisierungsbedarf.

Die Analyse zeigt, dass rund 60 % der 117 Maßnahmen zumindest

teilweise auf Absichtserklärungen beruhen. Klare Zuständigkeiten sind

nur bei knapp 40 % der Maßnahmen ausgewiesen, und für mehr als die

Hälfte bleibt die Finanzierung unklar.

Empfohlen wird die Entwicklung handlungsfeldspezifischer Roadmaps

sowie ein wirkungsorientiertes Monitoring- und Evaluierungssystem.

Ziel ist es, die Industriestrategie von einem programmatischen

Leitdokument in eine verbindliche, adaptive Steuerungsarchitektur bis

2035 zu überführen.

Zur Kurzanalyse: Produktivitätsrat - Industriestrategie

Österreich 2035: Von der programmatischen Leitlinie zur wirksamen

Umsetzungs- und Steuerungsarchitektur

