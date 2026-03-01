APA ots news: Industriestrategie Österreich 2035: Analyse sieht erheblichen...
Wien (APA-ots) - Mit der Industriestrategie 2035 hat die Bundesregierung
erstmals ein
ressortübergreifendes industriepolitisches Grundsatzdokument
vorgelegt. Eine aktuelle Kurzanalyse ordnet die Strategie als
wichtigen Orientierungsrahmen ein, sieht jedoch deutlichen
Konkretisierungsbedarf.
Die Analyse zeigt, dass rund 60 % der 117 Maßnahmen zumindest
teilweise auf Absichtserklärungen beruhen. Klare Zuständigkeiten sind
nur bei knapp 40 % der Maßnahmen ausgewiesen, und für mehr als die
Hälfte bleibt die Finanzierung unklar.
Empfohlen wird die Entwicklung handlungsfeldspezifischer Roadmaps
sowie ein wirkungsorientiertes Monitoring- und Evaluierungssystem.
Ziel ist es, die Industriestrategie von einem programmatischen
Leitdokument in eine verbindliche, adaptive Steuerungsarchitektur bis
2035 zu überführen.
Zur Kurzanalyse: Produktivitätsrat - Industriestrategie
Österreich 2035: Von der programmatischen Leitlinie zur wirksamen
Umsetzungs- und Steuerungsarchitektur
