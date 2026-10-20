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APA ots news: Innovation mit Praxisbezug: Zwölf Unternehmen im Finale der Innovation Challenge 2026
Wien (APA-ots) - Zwölf Unternehmen haben es ins Finale der Innovation
Challenge 2026
powered by Nagarro geschafft. Beim Pitch Day am 16. Oktober
präsentierten die Finalisten ihre Innovationsideen einer
interdisziplinären Expertenjury. Im Mittelpunkt der diesjährigen
Einreichungen stehen vor allem künstliche Intelligenz,
Automatisierung und die smarte Nutzung von Daten mit einem klaren
Fokus auf konkrete Herausforderungen und Potenziale im Kerngeschäft.
Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie unterschiedlich
Unternehmen digitale Technologien einsetzen können: von der
Optimierung operativer Prozesse und Produktionsabläufe über
intelligente Lösungen für Energie, Logistik und Infrastruktur bis hin
zu neuen Ansätzen für Softwareentwicklung, Finance und digitale
Geschäftsmodelle.
"Österreich mangelt es nicht an guten Ideen. Im Gegenteil, die
Qualität der Einreichungen war auch in diesem Jahr beeindruckend und
die Auswahl der Finalisten ist uns alles andere als leicht gefallen.
Wir sehen deutlich, dass digitale Innovation zunehmend dort ansetzt,
wo Unternehmen ihren größten Hebel haben: in konkreten
Herausforderungen des Kerngeschäfts und der Erschließung zusätzlicher
Wertströme", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder und Managing
Director bei Nagarro.
Zwtl.: Zwölf Unternehmen, vielfältige Innovationsansätze
Für das Finale qualifiziert haben sich:
- ams OSRAM
- ASFINAG
- BAUER KOMPRESSOREN
- Del Fabro Kolarik Digital
- Mondi Group
- MOON POWER
- ÖBB Business Competence Center
- Raiffeisen Bank International
- SALESIANER
- SEW-EURODRIVE
- SSI SCHÄFER
- Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes)
Die vollständige Übersicht der Finalisten und ihrer eingereichten
Innovationsideen finden Sie hier:
https://www.nagarro.com/de/blog/finalisten-2026-innovation-challenge-
powered-by-nagarro
Zwtl.:
Von der Idee zum Proof of Concept
Die Innovation Challenge wird von Nagarro gemeinsam mit Amazon
Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen
nicht allein der Innovationsgrad einer Idee, sondern auch ihr
wirtschaftliches Potenzial und ihre technische Machbarkeit. Eine
interdisziplinäre Jury aus Vertreter:innen der Bereiche Wirtschaft,
Technologie und Innovation hat die Finalisten im Rahmen des Pitch
Days bewertet.
DECTRIS kennt die Innovation Challenge aus zwei Perspektiven: Das
Unternehmen war 2024 selbst unter den ausgezeichneten Teilnehmern und
ist in diesem Jahr auch in der Jury vertreten. "Entscheidend für eine
gute Innovationsidee ist, welches konkrete Problem sie löst und
welchen Mehrwert sie schafft. Es hat mir große Freude gemacht zu
sehen, mit wie viel Engagement die Teams ihre Ideen präsentiert
haben. Dieser Einsatz und der Praxisbezug haben die Juryarbeit für
mich besonders spannend gemacht", sagt Roger Schroth, Chief Digital
Officer von DECTRIS.
Welche Projekte die Jury am meisten überzeugt haben, wird erst bei
der Innovation Challenge Award Ceremony am 23. November 2026 in Wien
bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten die Möglichkeit, ihre Konzepte
gemeinsam mit Expert:innen von Nagarro als Proof of Concept im Wert
von bis zu EUR 50.000 in die Praxis zu bringen.
Jurymitglieder: Kerstin Roubin (Boyden), Roger Schroth (DECTRIS),
Katja-Maria Huber (newPlanet.company), Sebastian Eckler, Nina Michor
und Johann Füchsl (alle AWS Austria), Dominic Sabaditsch (Ingram
Micro), Daniel Brezina, Michael Frank und Paul Kurt Haberfellner (
alle Nagarro).
Über Nagarro
Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native
Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches
Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher,
verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet
sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter
aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen
beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
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