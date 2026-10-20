20.10.26 15:16 Uhr

APA ots news: Innovation mit Praxisbezug: Zwölf Unternehmen im Finale der Innovation Challenge 2026

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Wien (APA-ots) - Zwölf Unternehmen haben es ins Finale der Innovation

Challenge 2026

powered by Nagarro geschafft. Beim Pitch Day am 16. Oktober

präsentierten die Finalisten ihre Innovationsideen einer

interdisziplinären Expertenjury. Im Mittelpunkt der diesjährigen

Einreichungen stehen vor allem künstliche Intelligenz,

Automatisierung und die smarte Nutzung von Daten mit einem klaren

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Fokus auf konkrete Herausforderungen und Potenziale im Kerngeschäft.

Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie unterschiedlich

Unternehmen digitale Technologien einsetzen können: von der

Optimierung operativer Prozesse und Produktionsabläufe über

intelligente Lösungen für Energie, Logistik und Infrastruktur bis hin

zu neuen Ansätzen für Softwareentwicklung, Finance und digitale

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Geschäftsmodelle.

"Österreich mangelt es nicht an guten Ideen. Im Gegenteil, die

Qualität der Einreichungen war auch in diesem Jahr beeindruckend und

die Auswahl der Finalisten ist uns alles andere als leicht gefallen.

Wir sehen deutlich, dass digitale Innovation zunehmend dort ansetzt,

wo Unternehmen ihren größten Hebel haben: in konkreten

Herausforderungen des Kerngeschäfts und der Erschließung zusätzlicher

Wertströme", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder und Managing

Director bei Nagarro.

Zwtl.: Zwölf Unternehmen, vielfältige Innovationsansätze

Für das Finale qualifiziert haben sich:

- ams OSRAM

- ASFINAG

- BAUER KOMPRESSOREN

- Del Fabro Kolarik Digital

- Mondi Group

- MOON POWER

- ÖBB Business Competence Center

- Raiffeisen Bank International

- SALESIANER

- SEW-EURODRIVE

- SSI SCHÄFER

- Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes)

Die vollständige Übersicht der Finalisten und ihrer eingereichten

Innovationsideen finden Sie hier:

https://www.nagarro.com/de/blog/finalisten-2026-innovation-challenge-

powered-by-nagarro

Zwtl.:

Von der Idee zum Proof of Concept

Die Innovation Challenge wird von Nagarro gemeinsam mit Amazon

Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen

nicht allein der Innovationsgrad einer Idee, sondern auch ihr

wirtschaftliches Potenzial und ihre technische Machbarkeit. Eine

interdisziplinäre Jury aus Vertreter:innen der Bereiche Wirtschaft,

Technologie und Innovation hat die Finalisten im Rahmen des Pitch

Days bewertet.

DECTRIS kennt die Innovation Challenge aus zwei Perspektiven: Das

Unternehmen war 2024 selbst unter den ausgezeichneten Teilnehmern und

ist in diesem Jahr auch in der Jury vertreten. "Entscheidend für eine

gute Innovationsidee ist, welches konkrete Problem sie löst und

welchen Mehrwert sie schafft. Es hat mir große Freude gemacht zu

sehen, mit wie viel Engagement die Teams ihre Ideen präsentiert

haben. Dieser Einsatz und der Praxisbezug haben die Juryarbeit für

mich besonders spannend gemacht", sagt Roger Schroth, Chief Digital

Officer von DECTRIS.

Welche Projekte die Jury am meisten überzeugt haben, wird erst bei

der Innovation Challenge Award Ceremony am 23. November 2026 in Wien

bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten die Möglichkeit, ihre Konzepte

gemeinsam mit Expert:innen von Nagarro als Proof of Concept im Wert

von bis zu EUR 50.000 in die Praxis zu bringen.

Jurymitglieder: Kerstin Roubin (Boyden), Roger Schroth (DECTRIS),

Katja-Maria Huber (newPlanet.company), Sebastian Eckler, Nina Michor

und Johann Füchsl (alle AWS Austria), Dominic Sabaditsch (Ingram

Micro), Daniel Brezina, Michael Frank und Paul Kurt Haberfellner (

alle Nagarro).

Über Nagarro

Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native

Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches

Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher,

verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet

sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter

aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen

beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

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Laura Spitz

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