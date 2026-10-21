APA ots news: Innovationen für klimafreundliche Mobilität
Zero Emission Mobility plus: Fokus auf Innovation,
Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich
Wien (APA-ots) - Die Mobilitätswende eröffnet Chancen für Klimaschutz und
Wirtschaft.
Mit dem heute startenden Förderprogramm "Zero Emission Mobility plus
2026" unterstützt der Klima- und Energiefonds die Entwicklung und
Demonstration innovativer Mobilitätstechnologien und integrierter
Lösungen. Dafür stehen vier Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des
Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI
) zur Verfügung. Ziel ist es, die Lücke zwischen Forschung und
Markteinführung zu schließen, die heimische Wertschöpfung zu stärken
und den Weg zu einem leistbaren, umweltfreundlichen und effizienten
Mobilitätssystem zu ebnen.
Soll die Mobilitätswende gelingen, muss sie als Gesamtsystem
funktionieren: von E-Pkw, E-Bussen und E-Nutzfahrzeugen über Bahn, E-
Scooter und Fahrräder bis hin zu intelligenten Stromnetzen und der
erforderlichen Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, Verkehr zu vermeiden,
fossil betriebene Fahrzeuge durch Elektromobilität zu ersetzen und
den Besitz eines eigenen Autos überflüssig machen - zum Beispiel
durch attraktive Sharing-Angebote. Dazu gehören auch die Verknüpfung
mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Förderung des Fuß- und
Radverkehrs. Die Energie für die Mobilität soll dabei aus
erneuerbaren Quellen stammen.
Mobilitätsminister Peter Hanke : "Zero-Emission-Technologien sind
volkswirtschaftlich wichtig für Österreich. Als eines der neun
Stärkefelder der Industriestrategie Österreich 2035 leisten
Mobilitätstechnologien einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer
industriellen Innovationskraft, der heimischen Wertschöpfung und der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere im Bereich der E-
Mobilität, die wir mit eMove-AUSTRIA unterstützen, eröffnen sich (
Export-) Chancen für österreichische Unternehmen bzw. den Standort
Österreich. Mit Zero Emission Mobility plus unterstützen wir
gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds Innovationen und stärken
Österreichs Position in internationalen Wertschöpfungsketten."
Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl : "Mit
unserem Programm wollen wir Lösungen für ein leistbares, modernes und
effizientes Mobilitätssystem ermöglichen. Entscheidend dafür ist es,
Forschung und praktische Anwendung zusammen zu bringen, damit
innovative Technologien zeitnah umgesetzt werden können und
Wertschöpfung in Österreich schaffen."
Zwtl.: Innovation und Wertschöpfung in Österreich stärken
Die Mobilitätswende soll wesentlich zur Erreichung der
österreichischen Klimaziele beitragen und zugleich Arbeitsplätze
schaffen und sichern. Das Programm unterstützt deshalb die
Entwicklung und Demonstration von Technologien mit konkretem Markt-
und Verwertungspotenzial. Die internationale Zusammenarbeit mit
Lieferanten und Kunden ist dabei ebenso wichtig wie die Einbindung
heimischer Klein- und Mittelunternehmen sowie von Start-ups.
Die Ausschreibung richtet sich daher an Unternehmen und
Forschungseinrichtungen und unterstützt marktnahe Forschungs- und
Entwicklungsprojekte mit Demonstrationsanteil. Im Fokus stehen
emissionsfreie Fahrzeuge, die dafür notwendige Lade- und
Betankungsinfrastruktur sowie integrierte systemische Lösungen.
Gefördert werden kooperative Projekte, die technische Innovationen
mit konkreten Anwendungsperspektiven verbinden.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2026 auf Lösungen für den Ausbau
der Ladeinfrastruktur im Bestandswohnbau. Damit soll ein wesentliches
Hindernis für den breiten Umstieg auf Elektromobilität untersucht und
abgebaut werden.
Der Förderansatz ist technologieneutral innerhalb des
angestrebten Dekarbonisierungspfads und konzentriert sich auf
Fahrzeuge mit ausschließlich lokal emissionsfreien Fahranteilen,
darunter batterieelektrische Fahrzeuge (BEV),
Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) und Wasserstoffverbrenner (HICEV).
Die Ausschreibung "Zero Emission Mobility plus 2026" startet am
21. Oktober 2026. Einreichungen sind bis 10. Februar 2027, 12:00 Uhr,
möglich.
Details zur Ausschreibung:
https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility-
plus-2026/
Leitfaden Zero Emission Mobility plus:
https://www.klimafonds.gv.at/wp-
content/uploads/2026/10/Leitfaden_Zem_2026.pdf
Rückfragehinweis:
Klima- und Energiefonds
Mag. Katja Hoyer
Telefon: +43/1/585 03 90-23
E-Mail: katja.hoyer@klimafonds.gv.at
Website: https://www.klimafonds.gv.at
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