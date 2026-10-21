APA ots news: Innovationen für klimafreundliche Mobilität

21.10.26 12:06 Uhr

Zero Emission Mobility plus: Fokus auf Innovation,

Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich

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Wien (APA-ots) - Die Mobilitätswende eröffnet Chancen für Klimaschutz und

Wirtschaft.

Mit dem heute startenden Förderprogramm "Zero Emission Mobility plus

2026" unterstützt der Klima- und Energiefonds die Entwicklung und

Demonstration innovativer Mobilitätstechnologien und integrierter

Lösungen. Dafür stehen vier Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des

Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI

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) zur Verfügung. Ziel ist es, die Lücke zwischen Forschung und

Markteinführung zu schließen, die heimische Wertschöpfung zu stärken

und den Weg zu einem leistbaren, umweltfreundlichen und effizienten

Mobilitätssystem zu ebnen.

Soll die Mobilitätswende gelingen, muss sie als Gesamtsystem

funktionieren: von E-Pkw, E-Bussen und E-Nutzfahrzeugen über Bahn, E-

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Scooter und Fahrräder bis hin zu intelligenten Stromnetzen und der

erforderlichen Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, Verkehr zu vermeiden,

fossil betriebene Fahrzeuge durch Elektromobilität zu ersetzen und

den Besitz eines eigenen Autos überflüssig machen - zum Beispiel

durch attraktive Sharing-Angebote. Dazu gehören auch die Verknüpfung

mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Förderung des Fuß- und

Radverkehrs. Die Energie für die Mobilität soll dabei aus

erneuerbaren Quellen stammen.

Mobilitätsminister Peter Hanke : "Zero-Emission-Technologien sind

volkswirtschaftlich wichtig für Österreich. Als eines der neun

Stärkefelder der Industriestrategie Österreich 2035 leisten

Mobilitätstechnologien einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer

industriellen Innovationskraft, der heimischen Wertschöpfung und der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere im Bereich der E-

Mobilität, die wir mit eMove-AUSTRIA unterstützen, eröffnen sich (

Export-) Chancen für österreichische Unternehmen bzw. den Standort

Österreich. Mit Zero Emission Mobility plus unterstützen wir

gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds Innovationen und stärken

Österreichs Position in internationalen Wertschöpfungsketten."

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl : "Mit

unserem Programm wollen wir Lösungen für ein leistbares, modernes und

effizientes Mobilitätssystem ermöglichen. Entscheidend dafür ist es,

Forschung und praktische Anwendung zusammen zu bringen, damit

innovative Technologien zeitnah umgesetzt werden können und

Wertschöpfung in Österreich schaffen."

Zwtl.: Innovation und Wertschöpfung in Österreich stärken

Die Mobilitätswende soll wesentlich zur Erreichung der

österreichischen Klimaziele beitragen und zugleich Arbeitsplätze

schaffen und sichern. Das Programm unterstützt deshalb die

Entwicklung und Demonstration von Technologien mit konkretem Markt-

und Verwertungspotenzial. Die internationale Zusammenarbeit mit

Lieferanten und Kunden ist dabei ebenso wichtig wie die Einbindung

heimischer Klein- und Mittelunternehmen sowie von Start-ups.

Die Ausschreibung richtet sich daher an Unternehmen und

Forschungseinrichtungen und unterstützt marktnahe Forschungs- und

Entwicklungsprojekte mit Demonstrationsanteil. Im Fokus stehen

emissionsfreie Fahrzeuge, die dafür notwendige Lade- und

Betankungsinfrastruktur sowie integrierte systemische Lösungen.

Gefördert werden kooperative Projekte, die technische Innovationen

mit konkreten Anwendungsperspektiven verbinden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2026 auf Lösungen für den Ausbau

der Ladeinfrastruktur im Bestandswohnbau. Damit soll ein wesentliches

Hindernis für den breiten Umstieg auf Elektromobilität untersucht und

abgebaut werden.

Der Förderansatz ist technologieneutral innerhalb des

angestrebten Dekarbonisierungspfads und konzentriert sich auf

Fahrzeuge mit ausschließlich lokal emissionsfreien Fahranteilen,

darunter batterieelektrische Fahrzeuge (BEV),

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) und Wasserstoffverbrenner (HICEV).

Die Ausschreibung "Zero Emission Mobility plus 2026" startet am

21. Oktober 2026. Einreichungen sind bis 10. Februar 2027, 12:00 Uhr,

möglich.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility-

plus-2026/

Leitfaden Zero Emission Mobility plus:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-

content/uploads/2026/10/Leitfaden_Zem_2026.pdf

Rückfragehinweis:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Telefon: +43/1/585 03 90-23

E-Mail: katja.hoyer@klimafonds.gv.at

Website: https://www.klimafonds.gv.at

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