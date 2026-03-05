APA ots news: Internationaler Tag der Feuerwehr: Wer für andere einsteht, soll selbst gut abgesichert sein

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Wien (APA-ots) - - Rund 357.000 Feuerwehrleute sorgen in Österreich für

Sicherheit -

99 % von ihnen ehrenamtlich. Sie rücken aus, wenn andere Hilfe

brauchen: bei Bränden, Unwettern, Unfällen, Katastrophen und vielem

mehr.

- Allein im Jahr 2025 rückten die Florianis zu rund 264.600 Einsätzen

aus

- Eine Kooperation zwischen der Allianz Österreich und dem

Österreichischen Bundesfeuerwehrverband will dieses Engagement nicht

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nur würdigen, sondern konkret etwas zurückgeben.

Am 4. Mai wird weltweit der Internationale Tag der Feuerwehr

gefeiert, und auch in Österreich wird an diesem Tag

traditionellerweise dem Heiligen Florian, dem Schutzpatron der

Feuerwehrleute, gedacht. Am Florianitag stehen die 357.000 Menschen

im Fokus, die in Österreich ehrenamtlich oder beruflich für die

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Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Allein im Jahr 2025 rückten sie zu

rund 264.600 Einsätzen aus, darunter 65.000 Brandbekämpfungen sowie

über 189.000 Hilfseinsätze wie Verkehrsunfälle, Schadstoffeinsätze,

Sturmeinsätze oder Auspumparbeiten.

Zwtl.: Verlässlich, mutig und schnell: große Wertschätzung für

Österreichs Feuerwehrleute

Dieses Engagement wird in der Gesellschaft sehr geschätzt. Eine

repräsentative Umfrage der Allianz bestätigt das positive Bild der

Feuerwehr in der Bevölkerung: Verlässlichkeit (88 %), Mut (86 %) und

Schnelligkeit (85 %) sind die Eigenschaften, die Österreicher:innen

am häufigsten mit der Feuerwehr verbinden. Kein anderer Berufsstand

genießt vergleichbares gesellschaftliches Vertrauen.

Diese Wertschätzung ist Ergebnis eines außergewöhnlichen

Engagements: 99 % der österreichischen Feuerwehrleute versehen ihren

Dienst ehrenamtlich in ihrer Freizeit, zusätzlich zu Beruf, Familie

und Privatleben - oftmals nachts, an Wochenenden und unter

herausfordernden Bedingungen. Während Feuerwehrleute Menschen,

Gebäude und Gemeinden schützen, bietet die Allianz den Helfenden im

Privatleben verlässlichen Schutz.

Die Allianz ist die erste und bisher einzige Versicherung in

Österreich mit einer offiziellen Kooperation mit dem Österreichischen

Bundesfeuerwehrverband. Als Zeichen der Wertschätzung bietet sie den

heimischen Feuerwehren besondere Konditionen für die private

Absicherung der Florianis an.

"Einsatz für die Allgemeinheit verdient nicht nur Anerkennung,

sondern auch konkrete Unterstützung. Als Allianz schaffen wir ein

attraktives Angebot, damit Feuerwehrmitglieder und ihre Familien

abgesichert sind, wenn etwas passiert", so René Brandstötter, CSO der

Allianz Österreich.

Feuerwehrpräsident Robert Mayer ergänzt: "Die Mitglieder unserer

Feuerwehren fragen nicht lange, wenn es darum geht zu helfen. Sie

stehen Tag und Nacht rund um die Uhr bereit. Jederzeit können sie

alarmiert werden: in ihrer Freizeit, mitten in der Nacht, im Urlaub

oder bei der Arbeit. Dieses Engagement verdient nicht nur den größten

Respekt, sondern auch die größtmögliche Sicherheit."

Zwtl.: Konditionen für aktive Feuerwehrleute

Bei neu abgeschlossenen Eigenheim-, KFZ-, Haushalt-, Unfall- und

Rechtsschutzversicherungen sind vier Monatsprämien prämienfrei. In

der Gesundheitsversicherung [1] sind es drei Monatsprämien für

Sonderklasse und Kombination Sonderklasse & Wahlarzt, und das nicht

nur für das aktive Feuerwehrmitglied selbst, sondern auch für

mitversicherte Angehörige. Zur Inanspruchnahme genügt die Vorlage

eines Feuerwehrpasses oder Dienstausweises beim Beratungsgespräch.

[1] Bei der Gesundheitsversicherung: gültig jeweils für

Vertragsbeginn von 1.5.2026-1.12.2026

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

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