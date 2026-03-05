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APA ots news: Internationaler Tag der Feuerwehr: Wer für andere einsteht, soll selbst gut abgesichert sein
Wien (APA-ots) - - Rund 357.000 Feuerwehrleute sorgen in Österreich für
Sicherheit -
99 % von ihnen ehrenamtlich. Sie rücken aus, wenn andere Hilfe
brauchen: bei Bränden, Unwettern, Unfällen, Katastrophen und vielem
mehr.
- Allein im Jahr 2025 rückten die Florianis zu rund 264.600 Einsätzen
aus
- Eine Kooperation zwischen der Allianz Österreich und dem
Österreichischen Bundesfeuerwehrverband will dieses Engagement nicht
nur würdigen, sondern konkret etwas zurückgeben.
Am 4. Mai wird weltweit der Internationale Tag der Feuerwehr
gefeiert, und auch in Österreich wird an diesem Tag
traditionellerweise dem Heiligen Florian, dem Schutzpatron der
Feuerwehrleute, gedacht. Am Florianitag stehen die 357.000 Menschen
im Fokus, die in Österreich ehrenamtlich oder beruflich für die
Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Allein im Jahr 2025 rückten sie zu
rund 264.600 Einsätzen aus, darunter 65.000 Brandbekämpfungen sowie
über 189.000 Hilfseinsätze wie Verkehrsunfälle, Schadstoffeinsätze,
Sturmeinsätze oder Auspumparbeiten.
Zwtl.: Verlässlich, mutig und schnell: große Wertschätzung für
Österreichs Feuerwehrleute
Dieses Engagement wird in der Gesellschaft sehr geschätzt. Eine
repräsentative Umfrage der Allianz bestätigt das positive Bild der
Feuerwehr in der Bevölkerung: Verlässlichkeit (88 %), Mut (86 %) und
Schnelligkeit (85 %) sind die Eigenschaften, die Österreicher:innen
am häufigsten mit der Feuerwehr verbinden. Kein anderer Berufsstand
genießt vergleichbares gesellschaftliches Vertrauen.
Diese Wertschätzung ist Ergebnis eines außergewöhnlichen
Engagements: 99 % der österreichischen Feuerwehrleute versehen ihren
Dienst ehrenamtlich in ihrer Freizeit, zusätzlich zu Beruf, Familie
und Privatleben - oftmals nachts, an Wochenenden und unter
herausfordernden Bedingungen. Während Feuerwehrleute Menschen,
Gebäude und Gemeinden schützen, bietet die Allianz den Helfenden im
Privatleben verlässlichen Schutz.
Die Allianz ist die erste und bisher einzige Versicherung in
Österreich mit einer offiziellen Kooperation mit dem Österreichischen
Bundesfeuerwehrverband. Als Zeichen der Wertschätzung bietet sie den
heimischen Feuerwehren besondere Konditionen für die private
Absicherung der Florianis an.
"Einsatz für die Allgemeinheit verdient nicht nur Anerkennung,
sondern auch konkrete Unterstützung. Als Allianz schaffen wir ein
attraktives Angebot, damit Feuerwehrmitglieder und ihre Familien
abgesichert sind, wenn etwas passiert", so René Brandstötter, CSO der
Allianz Österreich.
Feuerwehrpräsident Robert Mayer ergänzt: "Die Mitglieder unserer
Feuerwehren fragen nicht lange, wenn es darum geht zu helfen. Sie
stehen Tag und Nacht rund um die Uhr bereit. Jederzeit können sie
alarmiert werden: in ihrer Freizeit, mitten in der Nacht, im Urlaub
oder bei der Arbeit. Dieses Engagement verdient nicht nur den größten
Respekt, sondern auch die größtmögliche Sicherheit."
Zwtl.: Konditionen für aktive Feuerwehrleute
Bei neu abgeschlossenen Eigenheim-, KFZ-, Haushalt-, Unfall- und
Rechtsschutzversicherungen sind vier Monatsprämien prämienfrei. In
der Gesundheitsversicherung [1] sind es drei Monatsprämien für
Sonderklasse und Kombination Sonderklasse & Wahlarzt, und das nicht
nur für das aktive Feuerwehrmitglied selbst, sondern auch für
mitversicherte Angehörige. Zur Inanspruchnahme genügt die Vorlage
eines Feuerwehrpasses oder Dienstausweises beim Beratungsgespräch.
[1] Bei der Gesundheitsversicherung: gültig jeweils für
Vertragsbeginn von 1.5.2026-1.12.2026
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Rückfragehinweis:
Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
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