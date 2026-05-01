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APA ots news: IWF-Chefin Kristalina Georgieva bei Volkswirtschaftlicher Tagung von OeNB und SUERF in Wien
Hochrangig besetzte Konferenz widmet sich den
Herausforderungen der Geldpolitik in einem heterogenen
Währungsraum
Wien (APA-ots) - Ein Kamingespräch mit der Geschäftsführenden Direktorin
des
Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, ist eines
der Programm-Highlights der heurigen Volkswirtschaftlichen Tagung am
18. und 19. Juni 2026 in Wien. Unter dem Titel "Monetary policy trade
-offs in a heterogeneous currency area" erörtern hochrangige
Expert:innen bei der von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)
und SUERF - The European Money and Finance Forum gemeinsam
organisierten Konferenz die Herausforderungen einer gemeinsamen
Geldpolitik in einem großen, von Unterschieden gekennzeichneten
Währungsraum. Welche geldpolitischen Zielkonflikte müssen
Entscheidungsträger:innen beachten? Und welche Politikbereiche
könnten die Geldpolitik bei der Erreichung des Preisstabilitätsziels
unterstützen?
Geldpolitik in einem heterogenen Währungsgebiet wie dem Euroraum
ist hoch komplex. Eine einzige geldpolitische Maßnahme kann sehr
unterschiedliche Auswirkungen haben: So können etwa Maßnahmen, die
darauf abzielen, die Inflation für das Währungsgebiet insgesamt nicht
unter den Zielwert rutschen zu lassen, in einzelnen Sektoren,
Regionen oder Ländern unter Umständen zu einer Verfestigung der
Inflation oder finanziellen Ungleichgewichten führen.
Bei der Konferenz wird deshalb ein Fokus darauf gelegt, wie
Heterogenität geldpolitische Zielkonflikte bestimmt. Außerdem widmet
man sich der Wechselwirkung zwischen geldpolitischen Maßnahmen
einerseits und finanzpolitischen und makroprudenziellen Maßnahmen
andererseits, die zur besseren Erreichung des Preisstabilitätsziels
beitragen könnten.
Zwtl.: Expert:innen aus Praxis und Forschung, Kamingespräch mit
Kristalina Georgieva
Eröffnet wird die Konferenz mit einem Kamingespräch von OeNB-
Gouverneur Martin Kocher mit Kristalina Georgieva. In den
anschließenden Sessions zu geldpolitischen und analytischen
Fragestellungen und Forschungsergebnissen diskutieren hochrangige
Expert:innen, darunter Bas ter Weel, Mitglied des Vorstands der De
Nederlandsche Bank, FMA-Vorstandsmitglied Mariana Kühnel undMichal
Horváth, Chefökonom der Národná banka Slovenska.
Die 53. Volkswirtschaftliche Tagung findet im OeNB-Hauptgebäude,
Otto-Wagner-Platz 3, statt. Da es sich um eine Hybrid-Veranstaltung
handelt, ist eine Teilnahme sowohl vor Ort als auch online möglich.
Weitere Informationen zu der Veranstaltung und die Möglichkeit, sich
anzumelden, finden Sie auf der Website der OeNB www.oenb.at.
Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende
Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung und
Zentralbankwesen. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation
gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF.
SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges
Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden,
Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure
miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org.
Rückfragehinweis:
Zwtl.: Inhaltliche Fragen zur Konferenz
Oesterreichische Nationalbank
María T. Valderrama
Leiterin Monetary Policy
Telefon: +43 1 676 5014749
maria.valderrama@oenb.at
Zwtl.:
Zwtl.: Allgemeine Rückfragen
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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