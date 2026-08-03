03.08.26 10:06 Uhr

APA ots news: Jessica Kralowetz ist neue Leiterin Private Banking bei der VOLKSBANK WIEN AG

Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG baut ihr Private Banking weiter

Werbung

aus und setzt

dabei auf die langjährige Expertise von Jessica Kralowetz (45). Mit

mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor verfügt Kralowetz

über umfassende Kompetenz in der Betreuung vermögender Kundinnen und

Kunden sowie in der Entwicklung individueller Vermögensstrategien.

Nach Stationen in Luxemburg und Deutschland absolvierte sie ihre

Bankausbildung bei der damaligen Baden-Württembergischen Bank AG und

Werbung

war anschließend in verschiedenen Funktionen im Private Banking

tätig. Seit 2007 ist sie im österreichischen Bankwesen aktiv und

leitete zuletzt das Private Banking einer niederösterreichischen

Regionalbank.

Zwtl.: Weiterentwicklung eines zentralen Geschäftsfelds

Für die Volksbank Wien ist das Private Banking ein wichtiger

Baustein des Leistungsangebots. Dabei stehen neben einer persönlichen

Werbung

und langfristigen Kundenbeziehung vor allem der Ausbau der Beratung,

die Nutzung digitaler Möglichkeiten und die Ansprache neuer

Kundengruppen im Fokus. "Private Banking ist eines der strategischen

Wachstumsfelder der Volksbank Wien. Mit ihrer Erfahrung, ihrer hohen

Kundenorientierung und ihrem klaren Blick für die Zukunft des

Bankings wird Frau Kralowetz wesentliche Impulse für die

Transformation unseres Angebots setzen", so Gerald Fleischmann,

Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Wien.

Die Besetzung erfolgt vor dem Hintergrund eines Wandels im

Beratungs- und Veranlagungsgeschäft. Neue Kundenbedürfnisse, digitale

Technologien sowie die Vermögensübertragung auf die nächste

Generation verändern die Anforderungen an das moderne Private

Banking. "Jessica Kralowetz vereint fachliche Exzellenz im Private

Banking mit ausgeprägter Führungs- und Vertriebserfahrung. Besonders

überzeugt haben uns ihr ganzheitlicher Beratungsansatz sowie ihre

Fähigkeit, strategische Weiterentwicklung erfolgreich in die Praxis

umzusetzen", betont Florian Dangl, Bereichsleiter Treasury & Private

Banking der Volksbank Wien.

Zwtl.: Individuelle Lösungen für komplexe Vermögensfragen

Als neue Leiterin Private Banking möchte Kralowetz die

erfolgreiche Entwicklung des Bereichs fortsetzen und gezielt

ausbauen. "Vermögende Kundinnen und Kunden erwarten heute nicht nur

fachliches Know-how, sondern auch einen Partner, der ihre persönliche

Situation versteht und langfristig mitdenkt. Genau diesen Anspruch

möchten wir gemeinsam mit unserem Team verfolgen", sagt Kralowetz.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:

31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin

Telefon: +43 1 40137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0040 2026-08-03/10:01