APA ots news: KAGes gewinnt Innovation Challenge 2026 mit digitalem Zwilling für die Krankenhauslogistik

Werbung

Wien (APA-ots) - Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes)

gewinnt die

Innovation Challenge 2026 powered by Nagarro. Mit ihrem Projekt

"DigitalTwin Live: Echtzeit-Logistik im digitalen Zwilling konnte

die KAGes die interdisziplinäre Expertenjury überzeugen. Den zweiten

Platz belegt SSI SCHÄFER, Platz drei geht an die ASFINAG. Die drei

ausgezeichneten Projekte zeigen, wie KI und digitale Technologien

Werbung

eingesetzt werden können, um konkrete Herausforderungen im operativen

Unternehmensalltag zu lösen.

Zwtl.: KAGes macht Krankenhauslogistik in Echtzeit sichtbar

Im Mittelpunkt des Siegerprojekts der Steiermärkischen

Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) steht die Logistik am LKH-Univ.

Klinikum Graz. Das weitläufige unterirdische Tunnelsystem des

Werbung

Klinikums soll mit Echtzeit-Positionsdaten von Transportwagen und E-

Schleppern verbunden werden. So sollen Transportmittel schneller

auffindbar, Engpässe sichtbar und die innerbetriebliche Logistik

künftig datenbasiert optimiert werden. Der Gewinn ermöglicht es der

KAGes, die Idee gemeinsam mit Nagarro als Proof of Concept im Wert

von EUR 50.000 unter realen Bedingungen zu erproben.

"Wir verstehen die Krankenhauslogistik am LKH-Univ. Klinikum Graz

als Innovationstreiber. Die Weiterentwicklung unseres digitalen

Zwillings ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer

zukunftsorientierten Logistik. Besonders beeindruckt hat mich, mit

welcher Professionalität die Nagarro Innovation Challenge organisiert

und umgesetzt wurde", sagt Michael Kazianschütz, Bereichsleiter

Wirtschaft und Logistik sowie Leiter der Stabsstelle Supply Chain

Management bei der KAGes.

Zwtl.: SSI SCHÄFER: KI für die Weiterentwicklung bestehender Lager

SSI SCHÄFER, Spezialist für Lager- und Logistikautomation,

erreicht den zweiten Platz. Die geplante KI-gestützte Lösung soll

Unternehmen dabei unterstützen, bestehende Lager effizienter zu

nutzen und gezielt zu automatisieren - ohne dass dafür ein Neubau

erforderlich ist.

Auf Basis eines digitalen Zwillings sollen mithilfe von KI-

Analysen und Simulationen Engpässe sowie Optimierungspotenziale

erkannt und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen für die

Weiterentwicklung des Standorts abgeleitet werden.

Zwtl.: ASFINAG unterstützt Angebotsprüfung mit KI

Den dritten Platz erhält die ASFINAG für ihre "Angebotsprüfungs-

KI". Ein Verbund spezialisierter KI-Agenten soll Angebote im Bau- und

Vergabewesen automatisiert analysieren und unter anderem auf

Vollständigkeit, Preisauffälligkeiten, Plausibilität und mögliche

Widersprüche prüfen.

Die Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert und dienen als

Entscheidungsgrundlage. Die fachliche Bewertung und die

Vergabeentscheidung bleiben beim Menschen. Ziel ist eine schnellere,

effizientere und einheitlichere Angebotsprüfung.

Zwtl.: Sonderauszeichnung für besonderen Social Impact

Neben den drei regulären Platzierungen vergab Nagarro in diesem

Jahr erstmals einen Social-Impact-Award. Ausgezeichnet wurde MentorMe

für eine Idee, die Künstliche Intelligenz mit gesellschaftlichem

Engagement verbindet.

MentorMe möchte seine Matching-Software für Mentoring und

Ehrenamt mithilfe von KI weiterentwickeln. Dabei sollen Bedürfnisse,

Ziele und Persönlichkeiten von Mentees und Mentor:innen noch präziser

zusammengeführt werden. Ziel sind bessere Matches und ein größerer

gesellschaftlicher Impact.

Zwtl.: Von der Innovationsidee zur Umsetzung

Die Innovation Challenge wurde von Nagarro gemeinsam mit Amazon

Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Eine interdisziplinäre

Expertenjury bewertete die Finalisten unter anderem hinsichtlich

Innovationsgrad, wirtschaftlichem Potenzial und technischer

Machbarkeit.

"Die diesjährigen Finalisten zeigen eindrucksvoll, wie konkret

Unternehmen KI und Digitalisierung heute einsetzen. Im Mittelpunkt

stehen nicht Technologieexperimente, sondern Lösungen für reale

Herausforderungen und die Frage, wie aus einer guten Idee der nächste

Schritt in Richtung Umsetzung wird. Genau dabei wollen wir die

Gewinner mit unserem Proof of Concept unterstützen", sagt Paul Kurt

Haberfellner, Co-Founder und Managing Director bei Nagarro.

Neben den drei Gewinnern standen ams OSRAM, BAUER KOMPRESSOREN,

Del Fabro Kolarik Digital, Mondi Group, MOON POWER, ÖBB Business

Competence Center, Raiffeisen Bank International, SALESIANER und SEW-

EURODRIVE im Finale der Innovation Challenge 2026. Die vollständige

Übersicht der Finalisten und ihrer Projektideen finden Sie hier.

Die Innovation Challenge Award Ceremony fand am 23. November 2026

in Wien statt. Die Preise wurden von Paul Kurt Haberfellner, Co-

Founder und Managing Director bei Nagarro, Sebastian Eckler, Country

Manager Austria bei AWS, und Dominic Sabaditsch, Head of Cloud, Cyber

Security und Datacenter Software bei Ingram Micro, überreicht.

Über Nagarro

Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native

Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches

Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher,

verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet

sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter

aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen

beschäftigt rund 18.500 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Pressekontakt Nagarro

Laura Spitz

Telefon: +43 664 80490225

E-Mail: laura.spitz@nagarro.com

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0081 2026-11-24/10:52