17.08.26 11:32 Uhr

APA ots news: Keimfalle Smartphone: Drei startet am 17. August kostenloses HandySpa.

Wien (APA-ots) - Smartphones begleiten uns praktisch rund um die Uhr:

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beim

Telefonieren, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Essen, im Büro

oder zu Hause. Was viele nicht wissen: Wissenschaftliche Studien

zeigen, dass sich auf Mobiltelefonen unzählige Bakterien und andere

Mikroorganismen ansammeln. Forschende bezeichnen Smartphones deshalb

sogar als potenzielle "mikrobielle Plattformen" beziehungsweise

Keimreservoire.

Drei bietet deshalb ab 17. August in 39 Drei Shops einen

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besonderen Service an: die kostenlose Smartphone-Reinigung in einer

UV-Reinigungsbox. Das sogenannte "HandySpa" entfernt Viren und Keime,

dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller

Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung. Reservierungen sind nicht

erforderlich.

Mehr auf www.drei.at/HandySpa.

Zwtl.: Smartphones sammeln Keime des Alltags.

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Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Mobiltelefone regelmäßig mit

unterschiedlichen Mikroorganismen belastet sind. In einer 2024

veröffentlichten Studie wurden auf rund 61 Prozent der untersuchten

Smartphones Mikroorganismen nachgewiesen. Gefunden wurden unter

anderem Staphylokokken, Streptokokken, Pilze und E.-coli-Bakterien. (

International Journal of Biomedical and Clinical Research 2024 Volume

1, Issue 4 https://short-url.cc/1ByX4 )

Eine umfassende wissenschaftliche Recherche kommt zum Ergebnis,

dass Smartphones eine Vielzahl von Mikroorganismen beherbergen können

und eine regelmäßige Reinigung beziehungsweise Desinfektion die

Keimbelastung deutlich reduzieren kann. ( Nature, 2022

Mobile phones are hazardous microbial platforms warranting robust

public health and biosecurity protocols. https://short-url.cc/1ByXL )

"Das Smartphone ist unser wichtigster Begleiter und quasi ständig

dabei. Obwohl wir es täglich dutzende Male nutzen, reinigen wir es

meist deutlich seltener als andere Gegenstände unseres Alltags. Mit

dem HandySpa in 39 Drei Shops bieten wir Kund:innen aller Betreiber

ein kostenloses, neues Service, mit dem wir das Bewusstsein für

Gerätehygiene stärken", meint Drei CCO Günter Lischka.

Das HandySpa sorgt für Desinfektion und Sterilisation von Handys

via UV Reinigungsbox und ist keine einfache "Handywaschanlage".

Insofern liegt es auch weiterhin an Kund:innen, Ketchup-Flecken am

Bildschirm oder Krümel aus dem Steckplatz selbst zu beseitigen.

HnadySpas in 39 Drei Shops in ganz Österreich öffnen am 17. August

2026 für Kund:innen aller Betreiber ihre "Pforten". Infos und

Adressen findet man auf www.drei.at/HandySpa

Zwtl.: Auf einen Blick:

(Stand: August 2026)

- Anlass: HandySpa als neuer Service in Drei Shops

- Start: ab 17. August 2026

- Eckpunkte: Drei bietet in 39 ausgewählten Drei Shops in ganz

Österreich ab 17. August das sog. "HandySpa" in Form einer UV-

Reinigungsbox an, die Viren und Bakterien auf Handys entfernt. Der

Service dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller

Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung.

- Warum ist die Reinigung von Handys in einer UV-Box empfehlenswert?

Smartphones begleiten deren Besitzer rund um die Uhr und beherbergen

häufig unzählige Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen.

Mithilfe des sog. "HandySpas" werden Endgeräte innerhalb weniger

Minuten von Viren und Keimen gereinigt.

- Werden im HandySpa von Drei Smartphones auch äußerlich gereinigt?

Nein, es erfolgt nur eine Reinigung von Viren und Bakterien. Die

äußerliche Reinigung von Schmutz und Speiseresten ist auch weiterhin

Aufgabe der Handybesitzer.

- Für die Nutzung von HandySpas ist keine Reservierung erforderlich.

- Mehr Infos bzw. die Adressen der 39 Drei Shops, die ein HandySpa

anbieten, findet man auf www.drei.at/HandySpa

- Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der

Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei

erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-

Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie,

Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand.

Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber

und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen

verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in

Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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