Donal Galvin wird mit 1. Dezember 2026 zum CFO bestellt,

nachdem Andreas Schortje bereits zum CRO ernannt wurde;

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COO/CTO-Funktion wird im Juni 2027 aufgelöst.

Wien (APA-ots) - - Donal Galvin, ehemaliger CFO der AIB Group, wird als

Finanzvorstand

(CFO) in den Vorstand der Kommunalkredit berufen.

- Die Zuständigkeiten des COO/CTO werden nach Auslaufen des

Vorstandsmandats von Nima Motazed im Juni 2027 auf die übrigen

Vorstandsmitglieder aufgeteilt.

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Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 25. November

2026 Änderungen in der Zusammensetzung und den Zuständigkeiten ihres

Vorstands bekanntgegeben.

Donal Galvin wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 als Chief

Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands in die

Kommunalkredit eintreten. Zuvor war Galvin CFO der AIB Group, der

nach Marktkapitalisierung größten börsennotierten Bank Irlands. Er

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verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzbereich sowie im Corporate

& Investment Banking. Künftig wird er die Verantwortung für die

Bereiche Accounting & Regulatory Reporting, Financial Planning &

Analysis sowie Asset & Liability Management übernehmen.

Die Bestellung von Galvin folgt auf die Ernennung von Andreas

Schortje zum Chief Risk Officer (CRO) im August 2026. Schortje war

zuvor Head of Risk Controlling bei der Kommunalkredit.

"Mit diesen Bestellungen stärken wir unseren Vorstand, indem wir

umfassende internationale Bankerfahrung mit fundierter interner

Expertise verbinden. Damit ist die Kommunalkredit für ihre nächste

Entwicklungsphase gut aufgestellt", erklärt Jacques Ripoll, CEO der

Kommunalkredit.

Im Zuge der Änderungen ihrer Vorstandsstruktur wird die

Kommunalkredit die eigenständige COO/CTO-Funktion mit Auslaufen des

Vorstandsmandats von Nima Motazed am 30. Juni 2027 auflösen. Seit

seinem Eintritt in die Kommunalkredit im Jahr 2024 hat Motazed eine

wesentliche Rolle bei der Transformation der operativen Abläufe, der

IT und der organisatorischen Strukturen der Bank gespielt.

"Nima Motazed hat einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der

operativen Leistungsfähigkeit und Prozesse der Kommunalkredit

geleistet. Seine starke Führung und sein wesentlicher Beitrag zur

organisatorischen Weiterentwicklung der Bank verdienen besondere

Anerkennung", erklärt Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2027 und vorbehaltlich der endgültigen

Genehmigung durch den Aufsichtsrat wird die Verantwortung für Banking

Operations und Group Operational Services auf CFO Donal Galvin

übergehen, während CEO Jacques Ripoll die Verantwortung für

Information Technology übernehmen wird.

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

Mag. Marcus Mayer

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

Website: https://www.kommunalkredit.at

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