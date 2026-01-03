APA ots news: Kommunalkredit meldet solide operative Performance

2025 geprägt von starker Nachfrage im Infrastruktur- und

Energiesektor - aber auch von branchenspezifischen

Herausforderungen, die zu hohen Risikovorsorgen führten

Wien, 27.02.2026 (APA-ots) - -

Neugeschäftsvolumen >EUR 2,0 Mrd.

-

Operatives Ergebnis EUR 119,0 Mio.

-

Jahresüberschuss nach Steuern EUR 13,5 Mio. aufgrund hoher

Risikovorsorgen im Glasfasersektor

-

NPL-Quote 7 %

-

Gesamtkapitalquote 19,6 %

-

Cost-Income-Ratio <40 %

-

Covered-Bond-Rating auf AA+ angehoben

-

Tier-II-Anleiheemission mit einem Volumen von EUR 150 Mio. 3,6-

fach überzeichnet

-

EUR 500 Mio. öffentliche Senior-Preferred-Anleihe 2,6-fach

überzeichnet

Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat heute ihr

Jahresergebnis 2025 bekannt gegeben, das eine robuste

Neugeschäftsentwicklung und eine operative Widerstandsfähigkeit

zeigt. Allerdings haben erhöhte Kreditrisikovorsorgen, die vor allem

auf negative Entwicklungen in einigen europäischen Glasfasermärkten

zurückzuführen sind, zu hohen Risikokosten geführt. Dennoch konnte

die Bank ihre starke Kapital- und Liquiditätsposition behaupten und

gleichzeitig ihre Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur- und

Energiefinanzierung in ganz Europa weiter ausbauen, was sich in einer

soliden Geschäftsentwicklung widerspiegelt.

In einem Jahr, das von geopolitischer Unsicherheit, sinkenden

Zinsen und Konsolidierungsdruck in Teilen des Marktes für digitale

Infrastruktur geprägt war, erzielte die in Wien ansässige Spezialbank

ein Neugeschäft von knapp EUR 2,1 Mrd. und bekräftigte damit ihre

Position als starke Expertin für Infrastrukturfinanzierungen in

Europa.

Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, kommentiert: "2025 war

ein herausforderndes Jahr, aber wir sind gut aufgestellt. Wir haben

sektorspezifische Risiken angegangen und gleichzeitig eine starke

Kapitalausstattung und Liquidität beibehalten. Wir konzentrieren uns

weiterhin auf das, was wir am besten können - die Finanzierung und

Beratung im Bereich Energie und Infrastruktur in Europa. Der

strukturelle Investitionsbedarf in diesem Bereich ist immens, und

sowohl öffentliche Stellen als auch private Investoren werden

zunehmend auf spezialisierte Finanzierungspartner angewiesen sein.

Die Kommunalkredit ist gut positioniert, um diese Rolle zu erfüllen."

Zwtl.: Umsatzwachstum durch Nachfrage im Infrastrukturbereich

Das Neugeschäft beschleunigte sich mit einem im

Vorjahresvergleich sehr starken letzten Quartal. Das Neugeschäft von

insgesamt EUR 2,08 Mrd. (2024: EUR 2,28 Mrd.) spiegelt die anhaltende

Nachfrage nach Finanzierungen in den Bereichen Energie, Verkehr,

digitale und soziale Infrastruktur wider.

Die Normalisierung der Zinssätze im Jahr 2025 wirkte sich auf das

Gesamtergebnis aus, die Kernerträge der Kommunalkredit stiegen um 4 %

. Das operative Ergebnis vor Risikovorsorge belief sich auf EUR 119,0

Mio., das Ergebnis einer soliden zugrundeliegenden Geschäftstätigkeit

und Kostendisziplin. Die Cost-Income-Ratio von unter 40 % bleibt eine

der strukturellen Stärken der Kommunalkredit und unterstützt die

Ertragsstabilität in volatilen Marktumfeldern.

Zwtl.: Glasfasersektor belastet Ergebnis stark

Die positive operative Dynamik wurde jedoch durch erhebliche

Risikovorsorgen überschattet. Der Hauptgrund für den Ergebnisdruck im

Jahr 2025 war die Verschlechterung bei bestimmten europäischen

Glasfaserprojekten, die 2025 insbesondere in Großbritannien und

Deutschland eine zyklische und strukturelle Konsolidierung erlebten.

Mehrere Projekte waren angesichts eines restriktiveren

Finanzierungsumfelds mit Liquiditätsengpässen konfrontiert, während

Sponsoren und Kreditgeber nur begrenzt bereit waren, zusätzliches

Kapital zuzuführen. Wie viele andere Infrastrukturkreditgeber war

auch die Kommunalkredit davon betroffen und bildete erhebliche

Risikovorsorgen. Infolgedessen sank der Gewinn nach Steuern auf EUR

13,5 Mio. (2024: EUR 96,3 Mio.), die NPL-Quote stieg auf 7,0 % (2024:

2,8 %).

Zwtl.: Kapitalstärke und Liquidität bleiben robust

Ein positives Nettoergebnis, vollständig einbehaltene Gewinne und

ein umsichtiges Kapitalmanagement haben es der Bank ermöglicht, eine

sehr starke Kapitalbasis aufrechtzuerhalten. Die Eigenmittel beliefen

sich auf EUR 862 Mio., die Gesamtkapitalquote lag mit 19,6 % deutlich

über den regulatorischen Anforderungen von 14,8 % sowie den internen

Mittelfristzielen. Die starke Kapitalausstattung, die hohen

Risikovorsorgen und ein Liquiditätspuffer von mehr als EUR 1 Mrd. zum

Jahresende zeugen von einem umsichtigen Risiko- und

Liquiditätsmanagement.

Zwtl.: Starker Zugang zum Kapitalmarkt und verbessertes Rating für

gedeckte Schuldverschreibungen

Das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der

Kommunalkredit blieb auch 2025 ungebrochen. Im März platzierte die

Bank erfolgreich eine öffentliche Senior-Preferred-Anleihe im Wert

von EUR 500 Mio., die 2,6-fach überzeichnet war. Im Juni emittierte

sie ihre erste öffentliche Tier-II-Anleihe im Wert von EUR 150 Mio.,

die 3,6-fach überzeichnet war und eine breite internationale

institutionelle Nachfrage auf sich zog.

S&P Global Ratings bestätigte das langfristige Emittenten-Rating

der Bank mit "BBB" und revidierte den Ausblick im Dezember 2025 auf

"negativ", was die sektorspezifischen Entwicklungen der

Vermögensqualität widerspiegelt und darauf hindeutet, dass die

Ratingagenturen das Risiko im Bereich der Glasfaser weiterhin genau

beobachten. Im Januar 2026 stufte S&P Global Ratings das Rating der

Covered Bonds der Kommunalkredit um zwei Stufen auf "AA+" herauf, ein

Beleg für die Qualität des Deckungsstocks und die Verpflichtung zur

Überbesicherung.

Die Bilanzsumme der Kommunalkredit nach IFRS belief sich zum 31.

Dezember 2025 auf EUR 7,0 Mrd. (31.12.2024: EUR 6,6 Mrd.), was einem

Anstieg von 6 % entspricht.

Zwtl.: Strategischer Fokus bleibt unverändert

Trotz der Volatilität in diesem Sektor blieb die Nachfrage nach

Infrastrukturfinanzierungen stabil, insbesondere in den Bereichen

erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Rund 80 % des

Neugeschäfts der Kommunalkredit unterstützten den ökologischen Wandel

in Europa. Aufgrund der starken Nachfrage, die durch strukturelle

Megatrends getrieben wird, beabsichtigt die Bank, ihren Fokus auf

Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Beratungsleistungen in

ganz Europa beizubehalten.

Der Jahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist jetzt

verfügbar unter

https://www.kommunalkredit.at/investor-relations/berichte

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

Mag. Marcus Mayer

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: communication@kommunalkredit.at

Website: https://www.kommunalkredit.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom

