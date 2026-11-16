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APA ots news: Kommunalkredit, OeKB und ERG naat unterstreichen Potenzial starker Finanzierungspartnerschaften
Finanzierung über EUR 64 Mio. zeigt, wie spezialisierte Banken
und Exportkreditgarantien österreichischen Unternehmen Zugang
zu internationalen Infrastrukturprojekten erleichtern.
Wien, 16.11.2026 (APA-ots) - Eine Finanzierungspartnerschaft zwischen der
Kommunalkredit Austria
AG ("Kommunalkredit"), der Oesterreichischen Kontrollbank AG ("OeKB")
und dem türkischen Infrastrukturkonzern ERG naat Ticaret ve Sanayi
A.. ("ERG naat") zeigt, wie spezialisierte Bankenfinanzierungen
und Exportkreditabsicherungen neue internationale
Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen eröffnen
können.
Die drei Partner haben erfolgreich eine durch die OeKB
abgesicherte Shopping-Line-Finanzierung in Höhe von EUR 64 Mio.
abgeschlossen. Damit finanziert ERG naat die Beschaffung
österreichischer Anlagen, Technologien und Dienstleistungen für
Schienen-, Straßen- und weitere Infrastrukturprojekte in der Türkei,
Mitteleuropa, Lateinamerika und Afrika. Zu den im Rahmen der
geplanten Beschaffungen vorgesehenen österreichischen Herstellern
zählen Plasser & Theurer, Liebherr und Palfinger.
Kommunalkredit fungierte bei der fünfjährigen Finanzierung als
strukturierende Bank, Sole Mandated Lead Arranger und Kreditgeber.
Die OeKB stellt im Rahmen ihres Shopping-Line-Programms
Exportkreditgarantien und Refinanzierungsmittel bereit. Das
Finanzierungsmodell ermöglicht es ERG naat, Waren und
Dienstleistungen mehrerer österreichischer Lieferanten über einen
einzigen Finanzierungsrahmen zu beziehen. Dabei können sowohl
förderfähige bereits erfolgte Beschaffungen als auch künftige
Lieferungen berücksichtigt werden. Dies verschafft ERG naat
operative Flexibilität und erleichtert österreichischen Exporteuren
die Teilnahme an internationalen Infrastrukturprojekten. Die OeKB
deckt 100 % des politischen und 95 % des wirtschaftlichen Risikos ab.
Die Refinanzierung durch die OeKB ist auf das Auszahlungs- und
Rückzahlungsprofil der Finanzierung abgestimmt.
Die Transaktion verdeutlicht, wie die Zusammenarbeit
spezialisierter Finanzierungsinstitute, Exportkreditagenturen und
internationaler Infrastrukturentwickler grenzüberschreitende
Geschäfte ermöglicht. Zugleich bietet die Finanzierungsstruktur ein
Modell, das sich auf künftige Beschaffungsprogramme in
unterschiedlichen Projekten und Märkten übertragen lässt.
Als Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen
verbindet Kommunalkredit fundierte Branchenexpertise mit
maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe Transaktionen.
Über ihren paneuropäischen Kernmarkt hinaus hat die Bank
Infrastrukturprojekte in der Türkei finanziert und in den vergangenen
fünf Jahren Transaktionen unter Einbindung von Exportkreditagenturen
und multilateralen Finanzierungsinstitutionen in Europa, dem Nahen
Osten und Afrika begleitet.
"Bei Kommunalkredit entwickeln wir maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen, die das Wachstum unserer Kunden unterstützen
und den internationalen Handel fördern. Wir freuen uns, gemeinsam mit
ERG naat und der OeKB diese Finanzierung umgesetzt zu haben. Sie
unterstützt die internationale Expansion von ERG und bringt zugleich
österreichische Technologie und Expertise in Infrastrukturprojekte
weltweit ein", sagt Maxime Pirson, Senior Transactor, Structured
Export Finance bei Kommunalkredit.
Auf Basis staatlicher Exportgarantien des Bundesministeriums für
Finanzen (BMF) und Finanzierungsprogrammen unterstützt die OeKB
österreichische Unternehmen beim Zugang zu internationalen Märkten
und ermöglicht ausländischen Abnehmern den Bezug österreichischer
Waren und Dienstleistungen. Das Shopping-Line-Programm bündelt
Einkäufe bei mehreren österreichischen Lieferanten unter einem
Finanzierungsrahmen und erleichtert damit die Beteiligung
österreichischer Exporteure an internationalen Projekten.
"Wir haben unsere Shopping Lines 2023 eingeführt, um
Wachstumsmärkte zu erschließen. Indem wir Technologieimporte aus
Österreich in einem einzigen Kreditvertrag bündeln, bieten wir eine
rasche und einfache Struktur, Flexibilität und einen geringeren
Dokumentationsaufwand. Seit ihrer Einführung stoßen unsere Shopping
Lines auf außerordentlich großes Interesse. Das bestätigt die hohe
Nachfrage von Banken, Unternehmen und EPC-Auftragnehmern nach
innovativen, flexiblen Finanzierungslösungen - und selbstverständlich
nach österreichischer Technologie und Expertise. Die
Finanzierungspartnerschaft mit Kommunalkredit und ERG naat ist ein
hervorragendes Beispiel dafür, wie innovative Finanzierungslösungen
österreichischen Exporteuren neue Chancen eröffnen können", so Markus
Hoskovec, Geschäftsführer Exportgarantien & Internationale
Finanzierung der OeKB.
ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG-Gruppe
und verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung mit großen
Verkehrs- und Infrastrukturprojekten. Aufbauend auf einer
langjährigen Zusammenarbeit mit österreichischen Exporteuren,
insbesondere im Schienenverkehr, verfolgt die Gruppe weitere
Infrastrukturvorhaben in der Türkei und auf internationalen Märkten.
Die neue Finanzierung bietet ERG naat eine langfristige
Finanzierung in Euro und mehr Flexibilität bei der Steuerung des
Beschaffungsbedarfs im internationalen Projektportfolio.
"Die Beschaffung für unsere Projekte erfolgt schrittweise
entsprechend dem jeweiligen Projektfortschritt und nicht im Rahmen
einer einzigen Transaktion. Da die Shopping Line zu Beginn nicht an
einen bestimmten Vertrag gebunden ist, können wir bei Bedarf Mittel
für verschiedene Projekte und österreichische Lieferanten abrufen.
Dank der Garantie und Refinanzierung durch die OeKB bietet die
Finanzierung zudem wettbewerbsfähige Konditionen für unser
internationales Portfolio. Dadurch werden österreichische Anlagen und
Dienstleistungen in allen Märkten, in denen wir tätig sind - von der
Türkei bis nach Lateinamerika und Afrika -, leichter zugänglich. Wir
danken Kommunalkredit und der OeKB für ihr Engagement in dieser
Partnerschaft", erläutert Arzu Tören, Global Head of ECAs and Blended
Finance bei ERG International UK.
Zwtl.: Über ERG naat
ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG-
Gruppe, eines führenden türkischen Infrastrukturkonzerns mit mehr als
50 Jahren Erfahrung im Verkehrs- und Infrastruktursektor. Die
Geschäftstätigkeit umfasst Planung, Beschaffung und Bau, Entwicklung
von Konzessionsprojekten sowie Investitionen und Betrieb. Die ERG-
Gruppe war an mehreren internationalen Projekten beteiligt, die von
Exportkreditagenturen und multilateralen Finanzierungsinstitutionen
unterstützt wurden. www.erg-int.co.uk
Zwtl.: Über die OeKB Gruppe
Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500
Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die
österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die
Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und
sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre
Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen,
stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs
Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt
wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig
verantwortungsbewusst.
Zwtl.: Über Kommunalkredit
Kommunalkredit ist eine paneuropäische Infrastruktur- und
Energiebank mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In
den Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung,
Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle
Infrastrukturprojekte für die Gemeinschaft. So stärkt sie die
Resilienz Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die
grüne sowie industrielle Transformation voran. Kommunalkredit ist auf
komplexe Mid-Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet
Beratung, Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten
Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen.
Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen
in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank
ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf
Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr
als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at |
Rückfragehinweis:
Marcus Mayer
Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
M +43 664 8031631 593
E communication@kommunalkredit.at
Kuzey Yosmaoglu | VP-ECA & Blended Finance
ERG INTERNATIONAL UK LTD
M +44 75 5161 8799
E kyosmaoglu@erg-int.co.uk
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