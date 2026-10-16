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APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Additional-Tier-1-Kapitalinstrument über EUR 150 Mio.
Starke Nachfrage institutioneller Investoren trotz
herausfordernder Marktbedingungen
Wien (APA-ots) - - Orderbuch erreicht EUR 300 Mio. und damit das Doppelte
des
Emissionsvolumens.
- Hohe Nachfrage institutioneller Investoren unterstreicht das
Vertrauen in Kommunalkredit.
Diese Meldung ist in englischer Sprache unter
https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations
verfügbar.
Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 15.
Oktober 2026 erfolgreich ein Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1
) im Volumen von EUR 150 Mio. am internationalen Kapitalmarkt
platziert. Trotz herausfordernder Marktbedingungen stieß die Emission
auf großes Interesse bei institutionellen Investoren. Das Orderbuch
erreichte ein Volumen von EUR 300 Mio. und damit das Doppelte des
Emissionsvolumens.
Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, erklärt: "Die starke
Nachfrage internationaler Investoren ist insbesondere angesichts des
herausfordernden Marktumfelds ein klares Vertrauensvotum. Sie
unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells, das auf
umfassender Expertise in der Projektfinanzierung, einer soliden
Kapitalausstattung und einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie
basiert. Mit dieser erfolgreichen Emission stärken wir unsere
Kapitalbasis und schaffen zusätzlichen Spielraum, um das Wachstum
unserer Finanzierungsaktivitäten sowie den weiteren Ausbau unserer
Advisory- und Asset-Management-Dienstleistungen in Europa
voranzutreiben."
Das unbefristete AT1-Instrument wurde mit einem Kupon von 9,00 %
und einem Emissionspreis von 100 % platziert. Eine erstmalige
Kündigungsmöglichkeit besteht nach 5,5 Jahren.
Mit der erfolgreichen AT1-Emission stärkt die Kommunalkredit ihre
regulatorische Kapitalbasis und erhöht ihre finanzielle Flexibilität,
um das weitere Wachstum ihres europäischen Infrastruktur- und
Energiefinanzierungsgeschäfts zu unterstützen. Die Transaktion dient
unter anderem der geplanten Rückzahlung ausstehender AT1-
Kapitalinstrumente im Volumen von EUR 62,8 Mio. und trägt zur
weiteren Diversifizierung der Investorenbasis für regulatorische
Kapitalinstrumente bei.
Die Kommunalkredit ist auf komplexe Finanzierungen im Mid-Market-
Segment spezialisiert und verfügt über ein Kreditportfolio von rund
EUR 7,7 Mrd. mit einem durchschnittlichen Portfoliorating von BBB (
per 30. Juni 2026).
Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der
Durchführung der Transaktion mandatiert.
Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Liviu Kouchnirenko
Telefon: +43 1 31631 415
E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at
Kommunalkredit Austria AG
Marcus Mayer
Telefon: +43 1 31631 593
E-Mail: communication@kommunalkredit.at
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