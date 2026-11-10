APA ots news: Konjunktur trotzt dem Energiepreisschock

10.11.26 09:06 Uhr

Wien (APA-ots) - Der Krieg im Nahen Osten belastet weltweit die

Energiemärkte, und die

Inflation zieht in den USA und im Euro-Raum wieder an. Die

Werbung

Notenbanken beider Wirtschaftsräume beließen die Leitzinsen im

Oktober unverändert, nachdem sie diese im September angehoben hatten.

Die österreichische Wirtschaft dürfte im III. Quartal 2026 gegenüber

dem Vorquartal um 0,2% gewachsen sein. Getragen wurde die Expansion

vom Außenbeitrag und den Dienstleistungen, während die Bauwirtschaft

und der private Konsum schwächelten. Die Unternehmensstimmung hellte

Werbung

sich im Oktober deutlich auf, die Konsument:innen bleiben jedoch

pessimistisch. Die Inflation lag voraussichtlich bei 3,6%. Auf dem

Arbeitsmarkt schwächt sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber

dem Vorjahr ab, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug im

Oktober 7,7%.

"Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf schwachem Niveau:

Saisonbereinigt sank die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2026

Werbung

erstmals seit Juli wieder gegenüber dem Vormonat. Kräftig steigt die

Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren und

Langzeitbeschäftigungslosen", so der Autor des aktuellen WIFO-

Konjunkturberichtes Stefan Schiman-Vukan.

Das internationale Umfeld ist nach wie vor vom Krieg zwischen den

USA, Israel und dem Iran geprägt. Angriffe auf Schiffe in der Straße

von Hormus verteuerten Rohöl und Erdgas im Herbst erneut kräftig.

Trotzdem expandierte die Weltwirtschaft weiter: In den USA wuchs das

BIP deutlich, getragen vom privaten Konsum und den Investitionen in

Künstliche Intelligenz. Im Euro-Raum erreichte das Vertrauen in der

Industrie ein Mehrjahreshoch, und in China stützte der Export die

Konjunktur. In Deutschland verbesserte sich das ifo-Geschäftsklima

zuletzt zum sechsten Mal in Folge.

Zugleich zieht die Inflation in den USA und im Euro-Raum wieder

merklich an, was die Notenbanken im September zu Leitzinsanhebungen

bewog. Im Oktober beließen die Federal Reserve Bank (Fed) und die

Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen zwar unverändert,

hielten sich aber weitere Anhebungen offen. An den Finanzmärkten sind

die langfristigen Zinsen deutlich gestiegen, und die Zweifel am KI-

Boom nehmen zu.

Österreichs Wirtschaft wuchs im III. Quartal 2026 um 0,2%

gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahresquartal ergab sich

ein Zuwachs von 0,6% (WIFO-Schnellschätzung, saison- und

kalenderbereinigt). Die Expansion stützte sich auf den positiven

Außenbeitrag und die Dienstleistungen. Die Investitionen stiegen nur

geringfügig, während der private Konsum stagnierte und der

öffentliche Konsum sowie die Bauwertschöpfung schrumpften. In der

Herstellung von Waren setzte sich die Erholung fort.

Die Unternehmensstimmung drehte im Oktober laut WIFO-

Konjunkturtest erstmals seit Jänner 2026 leicht ins Positive, nachdem

sie im April mit dem Energiepreisschock eingebrochen war. Die

Beurteilung der Auftragsbestände verbesserte sich besonders unter den

Sachgütererzeugern. Das Verbrauchervertrauen ist dagegen weiter

gering. Die Inflation (laut Verbraucherpreisindex, VPI) lag im

Oktober laut Schnellschätzung von Statistik Austria bei 3,6%

gegenüber dem Vorjahresmonat und war damit gleich hoch wie im

September. Die Beschäftigung stieg im Oktober leicht gegenüber dem

Vorjahresmonat, die Zahl der Arbeitslosen nur noch geringfügig. Die

Arbeitslosenquote lag saisonbereinigt bei 7,7%. Kräftig steigen

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren, vor allem

weil die schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen

diese länger im Erwerbsleben hält.

Abbildung 1: Arbeitslosigkeit nach Geschlecht - auf der WIFO-

Website

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar

.

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Dienstag, dem 10. November 2026, zwischen 9 und

13 Uhr, an Dr. Stefan Schiman-Vukan, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 234,

stefan.schiman-vukan@wifo.ac.at.

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0025 2026-11-10/09:00