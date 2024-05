APA ots news: Korrektur zu OTS0052 vom 14.05.2024: FMA-Jahresbericht 2023 -...

Welche Branchen und Schlüsselunternehmen bieten in der zweiten Jahreshälfte die spannendsten Chancen und Risiken? Die Antwort erhalten Sie heute Abend vom erfahrenen Börsenexperten Hans-Jürgen Haack live!

Heute im Fokus

VW könnte wohl TRATON-Aktien zu Geld machen. Delivery Hero verkauft Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber. Deutsche-Börse-Chef Weimer verabschiedet sich von Aktionären. Lufthansa platziert Anleihe am Kapitalmarkt. Nordex steigert Umsatz und erzielt operativ Gewinn im 1. Quartal. Brenntag von Preisdruck belastet. Hannover Rück bestätigt Prognose. ZEW-Index legt im Mai stärker zu als erwartet.