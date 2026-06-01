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APA ots news: Kryptowerte sicher verwahren: FMA informiert über Wallets, Zugangsschlüssel und die Rolle regulierter Anbieter
Die neue Ausgabe der FMA-Info "Reden wir über Geld" erklärt,
worauf Verbraucher:innen bei der Verwahrung von Kryptowerten
achten sollten
Wien (APA-ots) - Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowerten gewinnt
auch die
Frage ihrer sicheren Verwahrung an Bedeutung. Die österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert in der aktuellen Ausgabe ihrer
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld", welche
Möglichkeiten der Aufbewahrung von Kryptowerten bestehen und welche
Vor- und Nachteile diese mit sich bringen.
Seit Inkrafttreten der europäischen Verordnung über Märkte für
Kryptowerte (MiCAR) gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für Anbieter
von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASPs - Crypto Asset Service
Provider). Die Regulierung schafft europaweit klare Anforderungen an
Unternehmen, die unter anderem die Verwahrung und Verwaltung von
Kryptowerten für Kund:innen anbieten.
Vor diesem Hintergrund widmet sich die aktuelle Ausgabe von
"Reden wir über Geld" einem wichtigen Aspekt des Umgangs mit
Kryptowerten: der sicheren Verwahrung. Dabei wird erläutert, welche
Funktion sogenannte Wallets erfüllen, welche Unterschiede zwischen
online verbundenen und offline betriebenen Lösungen bestehen und
welche Bedeutung die Zugangsschlüssel für die Kontrolle über
Kryptowerte haben.
Wer Kryptowerte selbst verwahrt, behält die volle Kontrolle über
seine Bestände, trägt aber auch die gesamte Verantwortung für die
sichere Aufbewahrung der Zugangsdaten. Gehen diese verloren oder
geraten sie in falsche Hände, kann der Zugriff auf die Kryptowerte in
der Regel nicht wiederhergestellt werden. Alternativ können
Verbraucher:innen die Verwahrung einem regulierten CASP übertragen,
der dafür gesetzlich festgelegte Anforderungen an Sicherheit,
Organisation und Risikomanagement erfüllen muss.
Die FMA informiert darüber, welche Schutzmechanismen bei
regulierten Verwahrdienstleistungen vorgesehen sind und welche
grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen Verbraucher:innen unabhängig von
der gewählten Verwahrungsform beachten sollten. Ziel ist es, die
Risiken von Verlusten durch Bedienfehler, mangelnde Datensicherung
oder Cyberangriffe besser verständlich zu machen.
Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle
bisherigen Ausgaben auf der Website
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir
über Geld" ist auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten.
Informationen zur Zulassung von Anbietern finden Verbraucher:innen in
der FMA-Unternehmensdatenbank.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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