APA ots news: Kryptowerte sicher verwahren: FMA informiert über Wallets, Zugangsschlüssel und die Rolle regulierter Anbieter

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Die neue Ausgabe der FMA-Info "Reden wir über Geld" erklärt,

worauf Verbraucher:innen bei der Verwahrung von Kryptowerten

achten sollten

Wien (APA-ots) - Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowerten gewinnt

auch die

Frage ihrer sicheren Verwahrung an Bedeutung. Die österreichische

Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert in der aktuellen Ausgabe ihrer

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Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld", welche

Möglichkeiten der Aufbewahrung von Kryptowerten bestehen und welche

Vor- und Nachteile diese mit sich bringen.

Seit Inkrafttreten der europäischen Verordnung über Märkte für

Kryptowerte (MiCAR) gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für Anbieter

von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASPs - Crypto Asset Service

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Provider). Die Regulierung schafft europaweit klare Anforderungen an

Unternehmen, die unter anderem die Verwahrung und Verwaltung von

Kryptowerten für Kund:innen anbieten.

Vor diesem Hintergrund widmet sich die aktuelle Ausgabe von

"Reden wir über Geld" einem wichtigen Aspekt des Umgangs mit

Kryptowerten: der sicheren Verwahrung. Dabei wird erläutert, welche

Funktion sogenannte Wallets erfüllen, welche Unterschiede zwischen

online verbundenen und offline betriebenen Lösungen bestehen und

welche Bedeutung die Zugangsschlüssel für die Kontrolle über

Kryptowerte haben.

Wer Kryptowerte selbst verwahrt, behält die volle Kontrolle über

seine Bestände, trägt aber auch die gesamte Verantwortung für die

sichere Aufbewahrung der Zugangsdaten. Gehen diese verloren oder

geraten sie in falsche Hände, kann der Zugriff auf die Kryptowerte in

der Regel nicht wiederhergestellt werden. Alternativ können

Verbraucher:innen die Verwahrung einem regulierten CASP übertragen,

der dafür gesetzlich festgelegte Anforderungen an Sicherheit,

Organisation und Risikomanagement erfüllen muss.

Die FMA informiert darüber, welche Schutzmechanismen bei

regulierten Verwahrdienstleistungen vorgesehen sind und welche

grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen Verbraucher:innen unabhängig von

der gewählten Verwahrungsform beachten sollten. Ziel ist es, die

Risiken von Verlusten durch Bedienfehler, mangelnde Datensicherung

oder Cyberangriffe besser verständlich zu machen.

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir

über Geld" ist auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten.

Informationen zur Zulassung von Anbietern finden Verbraucher:innen in

der FMA-Unternehmensdatenbank.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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