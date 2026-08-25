APA ots news: Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding

25.08.26 09:59 Uhr

Christian Baha holt Austria-Wien-Präsidenten und langjährigen

Chef der Wien Holding in zentrale Führungsfunktion der

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Superfund Gruppe.

Wien (APA-ots) - Wien/Vaduz - Der erfahrene Manager Dr. Kurt Gollowitzer

verstärkt mit

1. September 2026 das Führungsteam der Superfund Holding AG mit Sitz

in Vaduz, Liechtenstein. In seiner Funktion als Mitglied des

Verwaltungsrates übernimmt der Jurist Verantwortung für die

Überwachung und strategische Ausrichtung der Superfund Gruppe, die

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1995 von Christian Baha in Wien gegründet wurde. Seine ehrenamtliche

Funktion als Präsident des österreichischen Fußball-Bundesligisten FK

Austria Wien wird Gollowitzer weiter mit großem persönlichen

Engagement ausüben.

"Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und

auf die Zusammenarbeit mit Christian Baha", erklärt Gollowitzer.

"Superfund steht für Unternehmergeist, Innovationskraft und

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internationales Denken. Für mich ist es eine spannende

Herausforderung, meine langjährige Erfahrung in die strategische

Entwicklung der weltweit tätigen Unternehmensgruppe einzubringen und

gemeinsam mit dem Eigentümer neue Impulse zu setzen", so der Jurist.

"Mit Kurt Gollowitzer holen wir Jahrzehnte an Erfahrung in der

Führung großer Unternehmen in die Superfund Gruppe", erklärt

Unternehmensgründer Christian Baha. "Ich kenne Kurt Gollowitzer seit

vielen Jahren, in denen er an der Spitze der Wien Holding zahlreiche

Beteiligungen der Stadt Wien verantwortet und entwickelt hat. Sein

strategischer Blick und seine Fähigkeit, komplexe

Unternehmensstrukturen erfolgreich weiterzuentwickeln, wird uns als

führende Technologie-Gruppe der Finanzindustrie stärken", ist Baha

überzeugt.

Neben seiner Tätigkeit für die Superfund Holding AG übernimmt

Gollowitzer weitere Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe. Für

die Superfund Asset Management GmbH in Wien wird er die

Geschäftsführung strategisch unterstützen. Sein Aufgabenbereich

umfasst weiters die Beratung des Eigentümers im gesamten Bereich des

international operierenden Konzerns.

Die Superfund Gruppe von Investmentunternehmen wurde 1995 von

Christian Baha in Wien gegründet. Superfund war der erste

Fondsanbieter, der international Publikumsfonds mit

vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat. Ziel dieser

Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei steigenden

als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die

Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien

international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der

Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, KI-gestützter

Handelssysteme.

Rückfragehinweis:

Superfund Asset Management GmbH

E-Mail: presse@superfund.com

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