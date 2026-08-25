APA ots news: Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding
Christian Baha holt Austria-Wien-Präsidenten und langjährigen
Chef der Wien Holding in zentrale Führungsfunktion der
Superfund Gruppe.
Wien (APA-ots) - Wien/Vaduz - Der erfahrene Manager Dr. Kurt Gollowitzer
verstärkt mit
1. September 2026 das Führungsteam der Superfund Holding AG mit Sitz
in Vaduz, Liechtenstein. In seiner Funktion als Mitglied des
Verwaltungsrates übernimmt der Jurist Verantwortung für die
Überwachung und strategische Ausrichtung der Superfund Gruppe, die
1995 von Christian Baha in Wien gegründet wurde. Seine ehrenamtliche
Funktion als Präsident des österreichischen Fußball-Bundesligisten FK
Austria Wien wird Gollowitzer weiter mit großem persönlichen
Engagement ausüben.
"Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und
auf die Zusammenarbeit mit Christian Baha", erklärt Gollowitzer.
"Superfund steht für Unternehmergeist, Innovationskraft und
internationales Denken. Für mich ist es eine spannende
Herausforderung, meine langjährige Erfahrung in die strategische
Entwicklung der weltweit tätigen Unternehmensgruppe einzubringen und
gemeinsam mit dem Eigentümer neue Impulse zu setzen", so der Jurist.
"Mit Kurt Gollowitzer holen wir Jahrzehnte an Erfahrung in der
Führung großer Unternehmen in die Superfund Gruppe", erklärt
Unternehmensgründer Christian Baha. "Ich kenne Kurt Gollowitzer seit
vielen Jahren, in denen er an der Spitze der Wien Holding zahlreiche
Beteiligungen der Stadt Wien verantwortet und entwickelt hat. Sein
strategischer Blick und seine Fähigkeit, komplexe
Unternehmensstrukturen erfolgreich weiterzuentwickeln, wird uns als
führende Technologie-Gruppe der Finanzindustrie stärken", ist Baha
überzeugt.
Neben seiner Tätigkeit für die Superfund Holding AG übernimmt
Gollowitzer weitere Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe. Für
die Superfund Asset Management GmbH in Wien wird er die
Geschäftsführung strategisch unterstützen. Sein Aufgabenbereich
umfasst weiters die Beratung des Eigentümers im gesamten Bereich des
international operierenden Konzerns.
Die Superfund Gruppe von Investmentunternehmen wurde 1995 von
Christian Baha in Wien gegründet. Superfund war der erste
Fondsanbieter, der international Publikumsfonds mit
vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat. Ziel dieser
Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei steigenden
als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die
Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien
international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der
Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, KI-gestützter
Handelssysteme.
Rückfragehinweis:
Superfund Asset Management GmbH
E-Mail: presse@superfund.com
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