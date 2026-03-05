APA ots news: Leichtes BIP-Wachstum im I. Quartal 2026

Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO wurde die

österreichische Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2026 leicht

Wer­bung Wer­bung

ausgeweitet: real +0,2% gegenüber dem Vorquartal. In der Industrie

stieg die Wertschöpfung moderat, in der Bauwirtschaft ging sie

hingegen erneut zurück. In den Dienstleistungsbereichen verlief die

Dynamik heterogen. Auf der Nachfrageseite stützte die Konsum- und die

Investitionsnachfrage das BIP.

Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP im I. Quartal 2026 real

Wer­bung Wer­bung

um 0,2% gegenüber der Vorperiode (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).

Damit zeigte sich nach der Stagnation im IV. Quartal 2025 wieder ein

leichter Zuwachs. Im Jahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um

0,6% gegenüber dem I. Quartal 2025. Der Ausbruch des Iran-Kriegs im

März 2026 beeinflusste dieses Quartal nur zum Teil.

Leicht positive Impulse kamen im I. Quartal 2026 von der

Wer­bung Wer­bung

Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo die Wertschöpfung um

0,4% ausweitet wurde. In der Bauwirtschaft setzte sich hingegen die

rückläufige Dynamik fort (-0,5%).

Die konsumnahen Dienstleistungen entwickelten sich ebenfalls

schwach. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (

ÖNACE 2008, Abschnitte G bis I) ging die Wertschöpfung um 0,4%

zurück. Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang

beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven

Wachstumsbeitrag.

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf

der WIFO-Website

Im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE

2008, Abschnitte M und N) blieb die Dynamik verhalten (-0,4%), die

übrigen Dienstleistungsbereiche entwickelten sich hingegen positiv.

Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage die

Konjunktur. Der Konsum der privaten Haushalte (einschließlich

privater Organisationen ohne Erwerbszweck) stieg um 0,8%, die

öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4% zu. Auch die

Bruttoanlageinvestitionen wurden ausweitet (+1,0%). Die Exporte

stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9% über dem Vorquartal

lagen.

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der

vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO

-Website

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen

Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

Zwtl.: Wichtige Information

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das

vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik

Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von

saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem

Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).

Am 5. Juni 2026 werden von Statistik Austria die Quartalsdaten

für das BIP und die Hauptaggregate für das I. Quartal 2026 auf Basis

vollständigerer Daten veröffentlicht.

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. April 2026, zwischen 10 und

12 Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244,

sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at oder Mag. Dr. Marcus Scheiblecker,

Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheiblecker@wifo.ac.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0044 2026-04-30/09:00