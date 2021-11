APA ots news: Lockdown wie damals? Drei: Auch jetzt bis zu 54 % weniger Menschen unterwegs. - ANHANG

Wien (APA-ots) -

* Mobilitäts-Analyse für Einkaufsstraßen, Bahnhöfe und HTLs zeigt:

Wiener halten sich deutlich stärker an harten Lockdown als andere

Bundesländer.

* Frequenzrückgang in Einkaufsstraßen generell schwächer als im

Vorweihnachts-Lockdown vor einem Jahr.

* Auswirkungen des Lockdown für Ungeimpfte österreichweit gering.

Im Durchschnitt 37 Prozent weniger Menschen in Österreichs

Einkaufsstraßen, 26 Prozent weniger Fahrgäste an den Bahnhöfen und 19

Prozent weniger Schülerinnen und Schüler in HTLs - das ist die Bilanz

nach einer Woche hartem Lockdown, die eine Stichproben-Analyse des

Telekommunikationsanbieters Drei ergeben hat. Die Österreicherinnen

und Österreicher haben damit ihre Mobilität deutlich eingeschränkt,

allerdings nicht ganz so stark wie noch im Lockdown zur etwa gleichen

Zeit vor einem Jahr.

Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Im Vergleich zum Vorjahr hat sich

der Lockdown-Effekt sicherlich verringert. Unsere Daten deuten aber

doch darauf hin, dass ein guter Teil der Menschen in Österreich auch

jetzt wieder auf Home Office umgestiegen ist und den Einkaufsstraßen

fern bleibt. Das sehen wir auch in unseren Drei Shops. Unsere Shops

sind weiter für alle da, doch die Kundenfrequenz ist um etwa ein

Drittel zurückgegangen."

Zwtl.: Kaum weniger Menschen an Hotspots im Lockdown für Ungeimpfte.

Für seine Stichproben-Analyse hat Drei die Besucherfrequenz an

Hotspots in ganz Österreich in der Woche vor dem Lockdown (KW 45) mit

jener in den Lockdowns für Ungeimpfte (KW 46) und jener der

vergangenen Woche (KW 47) verglichen, dem Beginn des neuen harten

Lockdowns.

Der Lockdown für Ungeimpfte hat demnach landesweit kaum jemanden vom

Einkaufen oder vom Weg zur Arbeit oder zur Schule abgehalten. In den

Einkaufsstraßen waren in dieser Woche österreichweit nur 2 Prozent

weniger Kundinnen und Kunden unterwegs, an den Bahnhöfen waren es nur

etwa 3,5 Prozent weniger Fahrgäste.

Zwtl.: Harter Lockdown zeigt unterschiedliche Auswirkungen in

Bundesländern.

Auf den harten Lockdown reagieren die Menschen in den

Bundesländern derzeit stark unterschiedlich. In der Wiener Innenstadt

waren vergangene Woche mehr als die Hälfte (exakt 54 Prozent) weniger

Menschen unterwegs als noch 14 Tage davor, in der Bregenzer

Innenstadt waren es nur 22 Prozent weniger. An den größeren Bahnhöfen

variierte der Rückgang der Fahrgäste vergangene Woche zwischen 16

Prozent in Graz und 39 Prozent in Wien. Ebenso in den HTLs: Während

in Wien und Villach vergangene Woche 28 Prozent weniger Schülerinnen

und Schüler vor Ort waren, waren es in Pinkafeld nur 5 Prozent.

(siehe Grafiken)

Zwtl.: Stärkste Bewegungseinschränkung vor einem Jahr in Woche 2 des

Dezember-Lockdowns.

Bereits vor einem Jahr hat Drei im Lockdown die Entwicklung der

Besucherfrequenzen in einigen der größten Einkaufsstraßen erhoben.

Damals waren in der Wiener Kärntner Straße bis zu 84 Prozent weniger

Besucher unterwegs, in anderen Bundesländern um die 50 Prozent -

allerdings in Relation zum Vergleichszeitraum im Jahr davor, also

noch vor der Pandemie.

Außerdem zeigte sich im Vorweihnachts-Lockdown 2020, dass die

Menschen ihre Mobilität in der zweiten Woche am stärksten

reduzierten. "Gut möglich also, dass sich der harte Lockdown an den

Hotspots auch diesmal in den kommenden Tagen noch deutlicher

bemerkbar machen wird", betont Drei CEO Rudolf Schrefl.

Zwtl.: Strenger Datenschutz: Drei als einziger Mobilfunkanbieter mit

TÜV Austria Zertifikat.

Die Bewegungsstromanalysen von Drei erfolgen anhand anonymisierter

Mobilfunkdaten und einer repräsentativen Hochrechnung. Datenschutz

ist dabei die höchste Prämisse: Drei ist der erste und einzige

österreichische Anbieter, der seinen Anonymisierungsprozess laufend

prüfen lässt und auch ein aufrechtes TÜV Austria-Zertifikat für

höchste Datensicherheit hält (Trusted Privacy gemäß TÜV nach den

Vorgaben DSG & DSGVO).

Alle erhobenen Daten werden irreversibel verschlüsselt und alle 24h

wird die Verschlüsselung geändert. Ein Rückschluss auf Einzelpersonen

ist somit nicht möglich. Nach dieser Anonymisierung stehen die Daten

in aggregierter Form für Analysen zur Verfügung. Nähere Informationen

unter: [drei.at/motioninsights] (https://drei.at/motioninsights)

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im

Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7

Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich

bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen

und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz

aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden

Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer

Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste

LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte,

zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September

2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des

Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

