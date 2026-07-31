31.07.26 15:05 Uhr

APA ots news: Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft zwischen Stadt und Wirtschaft

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Wien (APA-ots) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat die neue

Präsidentin der

Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, zu ihrem

Antrittsbesuch im Wiener Rathaus empfangen. Im Mittelpunkt des

Gesprächs standen die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit

zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien sowie die

Umsetzung gemeinsamer Zukunftsprojekte für den Wirtschaftsstandort.

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"Wien ist der Wirtschaftsmotor Österreichs. Diese Stärke kommt

nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis harter Arbeit unserer

Unternehmerinnen und Unternehmer, engagierter Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer sowie einer verlässlichen Partnerschaft zwischen der

Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Wir haben in den

vergangenen Jahren gemeinsam viel erreicht - von der

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Fachkräftesicherung über die Transformation hin zu einer klimafitten

Wirtschaft bis zur Stärkung des Handels und unserer Grätzl. Auf

dieser erfolgreichen Zusammenarbeit wollen wir aufbauen. Ich freue

mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Präsidentin Margarete Kriz-

Zwittkovits fortzusetzen und neue Impulse für einen starken,

innovativen und lebenswerten Wirtschaftsstandort Wien zu setzen."

WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits unterstreicht: "Die

enge Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaftskammer erfolgt zum

Vorteil der Wiener Wirtschaft und damit des Wirtschaftsstandortes.

Der Wiener Weg bedeutet, relevante, standortpolitische Fragen offen

und respektvoll zu diskutieren und das wird auch in Zukunft so sein.

Ich freue mich auf einen offenen, konstruktiven und

lösungsorientierten Dialog und eine gute Zusammenarbeit mit der

Wiener Stadtregierung."

Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet eine

langjährige Partnerschaft, aus der zahlreiche erfolgreiche

Initiativen hervorgegangen sind. Dazu zählen unter anderem die

Zukunftsvereinbarung für Wien, der Green Economy Report, das Projekt

"Zero Emission Transport", das gemeinsame Fachkräftezentrum sowie die

Unterstützung des Handels durch die gemeinsame Finanzierung der

Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen.

Mit der im Juni präsentierten Zukunftsvereinbarung haben Stadt

und Wirtschaftskammer darüber hinaus neue gemeinsame Schwerpunkte

gesetzt. Dazu gehören eine nachhaltige Qualifizierungsoffensive, das

Projekt "Anerkannte Europäische Schule", der Neubau einer HTL mit

Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sowie weitere

Initiativen zur Stärkung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und

Fachkräfteentwicklung.

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es

Verlässlichkeit und starke Partnerschaften. Unser gemeinsames Ziel

ist klar: Wir schaffen die besten Rahmenbedingungen für Unternehmen,

sichern Arbeitsplätze und investieren in die Zukunft des

Wirtschaftsstandortes Wien", so Ludwig und Kriz-Zwittkovits

abschließend.

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