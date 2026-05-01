APA ots news: Ludwig/Ruck: 50 Betriebe bei emissionsfreiem Transport in Wien

Die Teilnehmerzahl am Projekt "Zero Emission Transport" der

Wirtschaftskammer Wien ist auf 50 angewachsen. Die Unternehmen

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sparten bisher auf 5 Mio. Kilometer 2.000 Tonnen CO2 ein.

Wien (APA-ots) - Das Projekt "Zero Emission Transport" (ZET) der

Wirtschaftskammer

Wien in Zusammenarbeit mit der Stadt wächst weiter. Jetzt wurde ein

neuer Meilenstein erreicht: 50 Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen und Größen absolvieren freiwillig ihre Fahrten in den 1. und

2. Bezirk emissionsfrei.

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Seit Projektbeginn im Juni 2024 wurden im Rahmen von ZET

insgesamt fast 5,1 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt.

Dadurch konnten bereits knapp 2.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente sowie

mehr als eine Tonne Stickoxide eingespart werden. Die eingesparte CO

2 -Menge entspricht jener Menge, die etwa 150 Hektar Wald in einem

Jahr aufnehmen würden. Das ist etwas mehr als die Fläche des 6.

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Bezirks Mariahilf.

Zwtl.: Nachfrage nach Spezialfahrzeugen

"Damit zeigt sich klar, dass das Projekt in der betrieblichen

Praxis angekommen und ein wichtiger Impulsgeber für die mobile

Transformation in Wien ist", sagt Walter Ruck, Präsident der

Wirtschaftskammer Wien. "Unsere Unternehmen beweisen, dass

klimafreundliche Mobilität im Wirtschaftsverkehr nicht mehr nur ein

Zukunftsthema ist, sondern schon heute im Alltag funktioniert."

Und das nicht nur mit Pkw und Lieferwägen: "Bei ZET sind unter

anderem vollelektrische Busse, Müllfahrzeuge oder Lkw mit Ladekran

unterwegs", sagt Ruck. "Eine spannende Erkenntnis des Projekts ist,

dass sich Unternehmen eine viel größere Verfügbarkeit von

emissionsfreien Spezialfahrzeugen am Markt wünschen - die Nachfrage

ist erwiesenermaßen da."

Zwtl.: Enge Zusammenarbeit

"Dass sich mittlerweile 50 Unternehmen an Zero Emission

Transport beteiligen, zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich die enge

Zusammenarbeit zwischen Stadt Wien und Wiener Wirtschaftskammer

funktioniert. Gemeinsam mit den Betrieben treiben wir die

klimafreundliche Transformation des Wirtschaftsverkehrs konsequent

voran. Seit Projektbeginn wurden bereits fast 5,1 Millionen Kilometer

emissionsfrei zurückgelegt und damit knapp 2.000 Tonnen CO 2 -

Äquivalente eingespart - ein starkes Signal für den Klimaschutz, für

die Lebensqualität in unserer Stadt und für einen zukunftsfitten

Wirtschaftsstandort. Wien beweist damit einmal mehr: Gute

Klimapolitik ist auch gute Wirtschaftspolitik", betont Bürgermeister

Michael Ludwig.

Eines der neuen Unternehmen, das sich jetzt ZET angeschlossen

hat, ist Ankerbrot. "Als modernes Unternehmen übernehmen wir

Verantwortung - für unsere Mitarbeitenden, Kund*innen und die

Umwelt", erklärt Tina Schrettner, Ankerbrot, Geschäftsführerin

Marketing, Filialvertrieb und Nachhaltigkeit. "Deshalb machen wir

unseren Betrieb sukzessive fit im Sinne einer nachhaltigen Zukunft.

CO 2 -armer Transport in der Stadt ist für uns daher ein zentrales

Thema. Die Teilnahme an Zero Emission Transport ist somit nur

konsequent: Unser gesamter Fuhrpark wird schrittweise auf E-Mobilität

umgestellt und die ersten ANKER-E-Fahrzeuge sind bereits in Wien im

Einsatz. Bis 2035 wollen wir beim eigenen Transport komplett

emissionsfrei sein."

Zwtl.: Gemeinsam Erfahrungen sammeln

Auch das Bauunternehmen PORR verstärkt nun als Teil von ZET seine

Nachhaltigkeits-Aktivitäten: "Der Wirtschaftsverkehr ist ein

wesentlicher Hebel für die Dekarbonisierung von Städten und eine

gemeinsame Aufgabe", sagt PORR CEO Karl-Heinz Strauss. "Kein

Unternehmen kann diese Transformation allein bewältigen. Genau

deshalb sind Initiativen wie Zero Emission Transport entscheidend,

um Erfahrungen zu bündeln und im Schulterschluss Lösungen schneller

in die Umsetzung zu bringen. Wichtig ist uns, nicht nur zu

diskutieren, sondern umzusetzen. Als Bauunternehmen arbeiten wir

daher konkret daran, Transporte zu reduzieren und in unseren Fuhr-

und Maschinenparks alternative Antriebstechnologien einzusetzen."

Das Entsorgungsunternehmen Saubermacher sammelt bereits von

Anfang an Erfahrungen als Mitglied von ZET: "Das Projekt Zero

Emission Transport ist ein wichtiger Impuls für die Dekarbonisierung

des Wirtschaftsverkehrs in Wien", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender

und Gründer Hans Roth. "Es zeigt, dass Unternehmen, Stadt und

Interessenvertretungen gemeinsam konkrete Lösungen für eine

klimafreundliche Logistik entwickeln können. Saubermacher beteiligt

sich seit 2024 aus Überzeugung an dieser Initiative und setzt heute

neun elektrische LKW in Wien ein. Gerade im städtischen Raum

profitieren unsere Kund*innen von emissionsärmerer und leiserer

Sammlung - Lärm wird durch elektrische Aufbauten und Antriebe stark

vermindert. Wir leisten damit einen aktiven Beitrag dazu, dass

elektrische Entsorgungslogistik Schritt für Schritt Realität wird und

unsere Vision einer lebenswerten Umwelt weiter vorangebracht wird."

Weitere Informationen zu "Zero Emission Transport" sowie alle

teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet

Rückfragehinweis:

Wirtschaftskammer Wien

Jörg Michner

Presse und Newsroom

T +43 1 514 50-1533

E joerg.michner@wkw.at

Stadt Wien

Bernhard Muttenthaler

Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters

T +43 1 4000 81857

E bernhard.muttenthaler@wien.gv.at

Ankerbrot Holding GmbH

Barbara Fuchs-Puchner

Öffentlichkeitsarbeit

T +43 664 2613342

E barbara.fuchs-puchner@ankerbrot.at

PORR AG

Melanie Manner

Pressesprecherin

T +43 50 626 5867

E comms@porr-group.com

Saubermacher Dienstleistungs AG

Lukas Kreimer

Konzernkommunikation

T +43 664 80598 1716

E l.kreimer@saubermacher.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom

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