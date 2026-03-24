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APA ots news: Mariana Kühnel vertritt FMA im obersten Gremium der...

24.03.26 10:06 Uhr

APA ots news: Mariana Kühnel vertritt FMA im obersten Gremium der europäischen Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht EIOPA

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FMA-Vorständin folgt dem langjährigem Bereichsleiter Peter

Braumüller im Rat der Aufseher der EIOPA

Wien (APA-ots) - Mariana Kühnel, Vorständin der österreichischen

Finanzmarktaufsicht (

FMA), vertritt ab sofort Österreich im Rat der Aufseher (Board of

Supervisors) der Europäischen Aufsichtsbehörde für das

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (European

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Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). Kühnel folgt

damit Peter Braumüller, Leiter des FMA-Bereichs

Versicherungsaufsicht, der seit Einrichtung der EIOPA im Jahr 2011

Mitglied des BoS war. Braumüller wird im Laufe des Jahres 2026 seinen

Ruhestand antreten.

"Eine wirksame europäische Aufsicht braucht enge Zusammenarbeit

zwischen den nationalen Behörden und EIOPA", so Mariana Kühnel. "Die

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FMA hat ihre Erfahrung immer aktiv eingebracht, und ich freue mich

sehr darauf, in meiner neuen Funktion an diese Tradition anknüpfen zu

können." Besonders im Fokus stehe dabei aktuell das Thema der

Vereinfachung und Effizienzsteigerung, so Kühnel: "Ein wichtiges Ziel

sowohl für die FMA als auch für EIOPA ist es derzeit, Aufsicht

effizienter zu machen: Meldepflichten sollen auf das Wesentliche

konzentriert, Doppelmeldungen vermieden und Daten intelligenter

genutzt werden. Das entlastet die Unternehmen und stärkt zugleich

eine moderne, risikoorientierte Aufsicht."

EIOPA ist, als eine der drei europäischen

Finanzaufsichtsbehörden, Bestandteil des Europäischen

Finanzaufsichtssystems, das außerdem aus der Europäischen Wertpapier-

und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) besteht. Kühnel ist auch Mitglied im Rat

der Aufseher von ESMA. FMA-Vorstand Helmut Ettl ist stellvertretender

Vorsitzender der EBA.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0067 2026-03-24/10:00