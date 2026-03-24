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APA ots news: Mariana Kühnel vertritt FMA im obersten Gremium der europäischen Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht EIOPA
FMA-Vorständin folgt dem langjährigem Bereichsleiter Peter
Braumüller im Rat der Aufseher der EIOPA
Wien (APA-ots) - Mariana Kühnel, Vorständin der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (
FMA), vertritt ab sofort Österreich im Rat der Aufseher (Board of
Supervisors) der Europäischen Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (European
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). Kühnel folgt
damit Peter Braumüller, Leiter des FMA-Bereichs
Versicherungsaufsicht, der seit Einrichtung der EIOPA im Jahr 2011
Mitglied des BoS war. Braumüller wird im Laufe des Jahres 2026 seinen
Ruhestand antreten.
"Eine wirksame europäische Aufsicht braucht enge Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Behörden und EIOPA", so Mariana Kühnel. "Die
FMA hat ihre Erfahrung immer aktiv eingebracht, und ich freue mich
sehr darauf, in meiner neuen Funktion an diese Tradition anknüpfen zu
können." Besonders im Fokus stehe dabei aktuell das Thema der
Vereinfachung und Effizienzsteigerung, so Kühnel: "Ein wichtiges Ziel
sowohl für die FMA als auch für EIOPA ist es derzeit, Aufsicht
effizienter zu machen: Meldepflichten sollen auf das Wesentliche
konzentriert, Doppelmeldungen vermieden und Daten intelligenter
genutzt werden. Das entlastet die Unternehmen und stärkt zugleich
eine moderne, risikoorientierte Aufsicht."
EIOPA ist, als eine der drei europäischen
Finanzaufsichtsbehörden, Bestandteil des Europäischen
Finanzaufsichtssystems, das außerdem aus der Europäischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) besteht. Kühnel ist auch Mitglied im Rat
der Aufseher von ESMA. FMA-Vorstand Helmut Ettl ist stellvertretender
Vorsitzender der EBA.
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Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
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OTS0067 2026-03-24/10:00