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APA ots news: Mehr Auswahl im Glasfasernetz: Drei startet Privatkunden-Angebote im BBOÖ-Netz.
Wien/ Linz (APA-ots) - - Drei bietet seine Glasfaserprodukte künftig auch
für
Privatkund:innen in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden an.
- Glasfaser-Kooperationen von Drei erreichen bereits rund 1,4
Millionen Haushalte und Unternehmen in Österreich.
Nach dem erfolgreichen Start seiner Glasfaser-Businesslösungen im
Herbst 2025 erweitert Drei die Zusammenarbeit mit der BBOÖ Breitband
Oberösterreich GmbH nun auch auf Privatkund:innen. Haushalte in den
Ausbaugebieten der BBOÖ in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden
können ab sofort Internet- und Digitalangebote von Drei über das
Glasfasernetz der BBOÖ nutzen.
Für mehr als 110.000 Anschlusspunkte bedeutet dies eine größere
Anbieterauswahl, leistungsstarke Glasfaserprodukte und Zugang zu den
hochwertigen Digital- und Internetlösungen von Drei über das
regionale Glasfasernetz.
"Eine leistungsfähige Infrastruktur mit Highspeed-Internet bildet
die Grundlage für Homeoffice, Gaming, Streaming sowie zunehmend auch
für KI-Anwendungen. Sie ist damit ein entscheidender Baustein für die
digitale Zukunft. Wir freuen uns, unsere Glasfaserpartnerschaft mit
der BBOÖ nach den erfolgreichen Business-Angeboten nun auch auf
attraktive Lösungen für Privathaushalte auszuweiten. Damit erhalten
Haushalte in rund 300 oberösterreichischen Gemeinden Zugriff auf ein
noch breiteres Angebot für schnelles Internet und leistungsstarkes
WLAN in den eigenen vier Wänden", so Günter Lischka, CCO von Drei.
Nach dem Start der Kooperation mit Business-Angeboten wie eCard-
Anschlüssen für Ärzt:innen, Internet- sowie
Standortvernetzungslösungen für Unternehmen erweitert Drei sein
Portfolio nun um attraktive Glasfasertarife für Privatkund:innen.
Angeboten werden symmetrische Bandbreiten mit gleicher Upload- und
Downloadgeschwindigkeit für eine optimale digitale Nutzung im Alltag.
Mehr Informationen auf drei.at/glasfaser-bbooe
Zwtl.: Große Auswahl und maximale Flexibilität.
"Auf unserem offenen Glasfasernetz haben Kundinnen und Kunden
eine große Auswahlmöglichkeit. Mit Drei konnten wir nun auch für den
Privatkundenbereich einen weiteren starken Partner für unser Netz und
unsere Kunden gewinnen. Drei ist bekannt für innovative Services -
sowohl im Bereich der Einfamilienhäuser als auch der
Mehrparteienhäuser.", sagt Markus Fellhofer, Prokurist der BBOÖ.
Zwtl.: Einfach auf Glasfaser umsteigen und Vertrautes behalten.
Die neuen Glasfaserprodukte inkludieren symmetrische Bandbreiten
von bis zu 1.000 Mbit/s. Zum Start seiner Privatkund:innen-Angebote
bietet Drei 15% Ermäßigung auf das monatliche Grundentgelt
attraktiver Glasfasertarife an*. Zum Beispiel BBOÖ-Internet 300 um
36,47 Euro/ Monat* statt 42,90 Euro/ Monat. Für eine optimale
Versorgung Zuhause ist bei den entsprechenden Tarifen eine FRITZ!Box
für leistungsstarkes WLAN ohne Zusatzkosten inkludiert.
* Aktion 15% auf das monatliche Grundentgelt: 15% Rabatt auf das
monatliche Grundentgelt bis Ablauf der Mindestvertragsdauer. Ab dem
25. Monat gilt das reguläre monatliche Grundentgelt und ist mit
Unlimited Mix kompatibel (Details auf drei.at/mix). Voraussetzung:
Neuanmeldung eines BBOÖ Internet Tarifs mit 24 Monaten
Mindestvertragsdauer und vorherige Bestellung eines kostenpflichtigen
Glasfaser-Anschlusses beim Ausbaupartner BBOÖ. Aktionsverfügbarkeit
abhängig von Glasfaser-Ausbaustatus an der Vertragsadresse. Jeweils
verfügbare Aktionen und Details auf drei.at/glasfaser-bbooe
Über BBOÖ
Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin
providerunabhängiger Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Ihr
Ziel ist es, das Bundesland flächendeckend mit moderner
Glasfaserinfrastruktur auszustatten und damit die Grundlage für die
digitale Zukunft zu schaffen. Im Rahmen ihres Wholesale-only-Modells
bietet die BBOÖ keine Endkundendienste an, sondern stellt ihr offenes
Netz Internet-Anbietern wie Drei zur Verfügung.
Über Drei
Die Hutchison Drei Austria GmbH ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und
als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3 Group
Europe. Drei erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 923 Millionen
Euro. Als führender Telekommunikationsanbieter in Österreich bietet
das Unternehmen Mobilfunk, Internet, Festnetz, TV sowie Business-
Lösungen aus einer Hand. Mit dem größten Shop-Netz aller
österreichischen Telekom-Betreiber und umfassenden Serviceleistungen
für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel,
Digitalisierung für alle Menschen in Österreich zugänglich und
leistbar zu machen. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts seiner
Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein vollständig neues
Mobilfunknetz. Das modernste 5G-Netz Österreichs erreicht bereits
mehr als 95 Prozent der heimischen Haushalte und Unternehmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei zudem als einziger Anbieter in Österreich
ein landesweites 5G-Standalone-Netz mit vollem 5G-Potenzial,
inklusive Network Slicing für garantierte Kapazitäten, minimale
Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr Informationen unter
www.drei.at.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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