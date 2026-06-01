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APA ots news: Moldauische Kunst am Ringturm: Pavel Brilas Ringturmverhüllung eröffnet
Die größte Kunstinstallation im öffentlichen Raum Wiens "Your
Happiness is in Your Own Hands" wurde heute Vormittag
offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.
Wien (APA-ots) - Mit der diesjährigen Verhüllung seiner
Unternehmenszentrale setzt der
Wiener Städtische Versicherungsverein zeitgenössische moldauische
Kunst gekonnt in Szene - und für die kommenden Wochen mitten ins
Wiener Stadtzentrum. Heute Vormittag wurde die 4.000 Quadratmeter
große Ringturmverhüllung "Your Happiness is in Your Own Hands" vom
moldauischen Biennale- und documenta-Künstler Pavel Brila feierlich
enthüllt. Anfang Mai starteten die Arbeiten am VIG-Headquarter, bis
Ende September wird die farbenfrohe Kunstinstallation zu sehen sein.
"Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Republik Moldau und
Österreich basiert auf nachhaltigen Partnerschaften, gegenseitigem
Vertrauen und gemeinsamen Werten. Pavel Brilas Kunstinstallation am
Ringturm verdeutlicht die engen Verbindungen zwischen Kultur,
Tourismus, Investitionen und Wirtschaft und bietet zugleich eine
wertvolle Plattform, um das Image und das kulturelle Erbe unseres
Landes international sichtbar zu machen. Wir schätzen die
österreichischen Investitionen in strategischen Bereichen wie
Industrie, Automobil- und Elektronikbranche, Bank- und
Finanzdienstleistungen, Versicherungen, IT und Digitalisierung sowie
ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Moldaus sehr. Mein
Dank gilt der Vienna Insurance Group für ihre Initiative, Moldau als
Standort für Investitionen, Innovation und wirtschaftliche
Zusammenarbeit zu präsentieren und gleichzeitig unser kulturelles,
kreatives und wirtschaftliches Potenzial hervorzuheben", sagt Dr.
Eugeniu Osmochescu, stellvertretender Premierminister und Minister
für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung der Republik
Moldau. Die Initiative unterstreicht die engen kulturellen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Moldau und Österreich. Mit der
Verbindung von zeitgenössischer Kunst, Wirtschaftsdialog und
kulturellem Austausch schaffen die Ringturmverhüllung und das
Begleitprogramm eine Plattform für die moldauische Kreativszene und
spiegeln zugleich die langjährige Präsenz und das Engagement der
Vienna Insurance Group auf dem moldauischen Markt wider.
"Das Werk der diesjährigen Ringturmverhüllung ist weit mehr als
ein beeindruckendes Projekt. Es zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig
die Beziehungen zwischen Österreich und der Republik Moldau sind und
reiht sich in eine Reihe von Leuchtturmprojekten ein, die unsere
Zusammenarbeit sichtbar machen und mit Leben erfüllen. Denn
nachhaltige Partnerschaften entstehen nicht allein durch Verträge
oder wirtschaftliche Verflechtungen. Sie wachsen durch persönliche
Begegnungen, gegenseitiges Vertrauen und das Verständnis für die
Geschichte, die Identität und die Perspektiven des jeweiligen
Gegenübers. Auf dieser Grundlage ist zwischen Österreich und der
Republik Moldau eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft
gewachsen, die sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen
erfolgreich entwickelt hat. Dies zeigt sich auch in den engen
wirtschaftlichen Beziehungen: Österreich zählt seit langem zu den
wichtigsten Wirtschaftspartnern und Investoren Moldaus. Das Potenzial
dieser Partnerschaft - wirtschaftlich, kulturell und im gemeinsamen
europäischen Kontext - ist noch lange nicht ausgeschöpft", betont Dr.
Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und
Tourismus der Republik Österreich.
Bereits zum achtzehnten Mal wird der Ringturm auf Initiative des
Wiener Städtischen Versicherungsvereins künstlerisch ummantelt. "Die
bereits zur Tradition gewordene Verhüllung unserer
Unternehmenszentrale ist unser kulturelles Leuchtturmprojekt, denn
sie macht sichtbar, wofür wir als führende internationale
Versicherungsgruppe in Zentral-, Süd- und Osteuropa stehen: Für
internationale Vernetzung, starke Partnerschaften und ein gelebtes
Miteinander über Ländergrenzen hinweg. Mit Your Happiness is in Your
Own Hands bringen wir Wien und Chiinu über die kommenden Wochen
auf kunstvolle Weise miteinander in Dialog - und darüber freuen wir
uns ganz besonders", sagt Mag. Robert Lasshofer,
Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins,
Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).
"Die VIG ist seit zwölf Jahren mit der Gruppengesellschaft
Donaris in der Republik Moldau tätig und hat sich aktuell mit dem
Erwerb der Moldasig als Marktführer positioniert. Der moldauische
Versicherungsmarkt befindet sich in der Aufbauphase. Als
verlässlicher Partner für Wirtschaft und Gesellschaft zielen wir
darauf ab, den lokalen Markt zu entwickeln und seine Resilienz zu
stärken. Es freut uns sehr, dass wir der Republik Moldau mit der
diesjährigen Ringturmverhüllung eine so besondere Bühne bieten
können", kommentiert Mag. Peter Höfinger, Deputy CEO der VIG und
länderverantwortlich für die Republik Moldau. Mit der Übernahme der
Moldasig hält die VIG in Moldau einen Marktanteil von rund 25
Prozent.
Neben den hochrangigen politischen Vertreter:innen folgten
zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der
Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, unter anderem
I.E. Victoria Roa (Botschafterin der Republik Moldau in Österreich),
Anca Dragu (Gouverneurin der Nationalbank der Republik Moldau), Irina
Tolstousov (Stellvertretende Direktorin Invest Moldova Agency), MMag.
Markus Figl (Bezirksvorsteher Wien-Innere Stadt), Dr. Günter Geyer (
Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins),
Dr. Peter Thirring (Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group
), Dr. Ralph Müller (Generaldirektor der Wiener Städtischen
Versicherung), Dr. Judit Havasi (Generaldirektorin der DONAU
Versicherung), Mag. Sonja Brandtmayer (Generaldirektor-
Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung), Mihai Tecu (
CEO Omniasig VIG), Victor Coad (CEO Moldasig S.A.), Oleg Boian (
Generaldirektor-Stellvertreter Moldasig S.A.), Dinu Gherasim (CEO
Donaris VIG), Andrei Plmdeal (CFO Donaris VIG) und Künstlerin
Dorota Sadovská.
Zwtl.: Glück in unseren Händen
Der moldauische Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026 auch
sein Heimatland auf der Biennale in Venedig vertritt, ist bereits der
zehnte Kunstschaffende aus CEE, der das VIG-Headquarter künstlerisch
verhüllt. Das 4.000 m² große Kunstwerk aus 30 bedruckten Netzbahnen
trägt den Titel "Your Happiness is in Your Own Hands" und verwandelt
den Ringturm in ein großformatiges Bild von Erinnerung, Identität und
kultureller Verbundenheit. Das Werk zeigt eine farbenfrohe
Choreografie von Handgriffen, die durch die Zubereitung von Sarmale
führt - einem traditionellen Gericht der moldauischen Küche. In
seiner reduzierten Bildsprache rückt Brila weniger das Rezept als
die damit verbundenen Geschichten in den Mittelpunkt. Für ihn stehen
Sarmale für Erfahrungen von Zugehörigkeit und kultureller Identität.
"Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun. Sie werden
durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, lebendig
gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können
unabhängig vom Ort ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Die
Ringturmverhüllung lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag
sichtbar zu machen. Darin liegt auch ihre leise Botschaft:
Zugehörigkeit, Erinnerung und vielleicht sogar ein Stück Glück liegen
in unseren eigenen Händen", so Pavel Brila.
Zwtl.: Pavel Brila
Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu (Republik Moldau) geboren.
Der international renommierte Künstler arbeitet medienübergreifend
mit Film, Video, Fotografie, Installation und Performance. Bekannt
wurde er unter anderem mit seinem Filmprojekt "Shoes for Europe", das
2002 auf der documenta11 präsentiert wurde. Seine Arbeiten
beschäftigen sich mit Fragen von Erinnerung, Identität, Migration und
gesellschaftlichem Wandel. Brila war in zahlreichen internationalen
Ausstellungen vertreten, darunter die documenta14, Manifesta 10 sowie
Institutionen wie die Tate Gallery London. Er lebt und arbeitet in
Chiinu und Berlin.
Zwtl.: Ein Abend im Zeichen der Republik Moldau
Die Eröffnung der diesjährigen künstlerischen Verhüllung des
Ringturms wird von einem Abendempfang begleitet, der Einblicke in die
kulinarische und kulturelle Identität Moldaus bietet. Die mit
Unterstützung der Invest Moldova Agency organisierte Veranstaltung
bringt Vertreter:innen aus Wirtschaft, Diplomatie und Kultur aus
Österreich und Moldau zusammen. Zu den Sprecher:innen zählen unter
anderem der moldauische Vizepremierminister Eugeniu Osmochescu, die
Botschafterin der Republik Moldau in Österreich, Victoria Roa, VIG
Deputy CEO Peter Höfinger, "Verhüllungskünstler" Pavel Brila sowie
die stellvertretende Direktorin der Invest Moldova Agency, Irina
Tolstousov. Neben traditionellen Spezialitäten wie Sarmale und Bab
neagr werden ausgewählte moldauische Weine verkostet. Der Abend
dient als Plattform für Networking und Austausch zwischen
österreichischen und moldauischen Partner:innen und unterstreicht
Moldaus wachsende Bedeutung als Standort für Investitionen,
wirtschaftliche Zusammenarbeit und kulturellen Austausch.
Zwtl.: Limited Edition: 500 modische Shopper
Nachhaltig, sozial und umweltfreundlich ist die bereits zur
Tradition gewordene Initiative, aus dem 4.000 m² großen Kunstwerk,
das bis September zu sehen sein wird, kreative Taschenunikate zu
entwerfen. Rund 500 Shopper werden in Handarbeit von
Mitarbeiter:innen des sozialintegrativen Betriebes und Wiener Labels
gabarage hergestellt und unter anderem an Mitarbeiter:innen und
Interessierte verlost.
Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung
Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem
breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden
Kulturaustausch ein. Die Förderung von Kunst und Kultur sind dem VIG-
Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen
dieser Förderphilosophie ist die künstlerische Verhüllung seiner
Unternehmenszentrale. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Unternehmen
Movelight® wird der Ringturm seit 2006 regelmäßig mit insgesamt 30
bedruckten Netzbahnen - mit einer Breite von je 3 m und einer Länge
von bis zu 63 m - Stück für Stück von allen vier Seiten mit 15.000
Kabelbindern zu einem malerischen 4.200 m² großen Kunstwerk verhüllt.
Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen auch
Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna
Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des
Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen
für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel
Brilaist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit der
künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde. Weitere
Informationen unter
www.wst-versicherungsverein.at/ringturmverhuellungen/.
Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der
Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-
Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein
unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen
Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden
Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG
-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und
Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen
unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche
und kulturelle Entfaltung schaffen.
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende
Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).
Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30
Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und
hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG
kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen
Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit
2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die
VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der
international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die
VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in
Zentral- und Osteuropa.
Die Invest Moldova Agency ist eine öffentliche Einrichtung, die
von der Regierung der Republik Moldau unter der Schirmherrschaft des
Büros des Premierministers gegründet wurde. Ihre Aufgabe besteht
darin, strategische Investitionen in die Republik Moldau anzuziehen,
zum Wachstum der Exporte beizutragen, das internationale Ansehen des
Landes zu fördern sowie die wirtschaftsdiplomatische Dimension
weiterzuentwickeln.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien
Romy Schrammel
Telefon: +43 (0)50 390 - 21224
E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at
Website: https://www.wst-versicherungsverein.at
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, 1010 Wien
Karin Kafesie
Tel.: +43 (0)50 390-21211
E-Mail: karin.kafesie@vig.com
Invest Moldova Agency
Valeria Botnari
MD-2005, Eugen Doga 2, street
Chisinau, Republic of Moldova
Tel: +37379472104
E-Mail: valeria.botnari@invest.gov.md
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