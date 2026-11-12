APA ots news: Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt...
APA ots news: Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt Unternehmensanleihe
Start der Finanzierungsrunde zur technologischen
Weiterentwicklung, Investitionen in Künstliche Intelligenz und
Erschließung neuer Märkte
Wiener Neustadt (APA-ots) - Nach der umfassenden Neuaufstellung des
Unternehmens im Sommer 2026
startet MediaShop by ONE Spot die Emission einer Anleihe mit einem
Volumen von bis zu fünf Millionen Euro. Mit den eingeworbenen Mitteln
entwickelt das Unternehmen seine technologische Infrastruktur weiter,
erschließt zusätzliche europäische Märkte und investiert in
Produktentwicklung und Künstliche Intelligenz. Die Emission erfolgt
über CONDA Capital Market ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda
Capital Market ) und richtet sich an Anleger in Österreich und
Deutschland. Die Zeichnungsfrist läuft rund zwei Monate und startet
mit 12. November 2026.
Anleger können zwischen zwei Vergütungsvarianten wählen: einer
jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent oder einem jährlichen
Sachzins von 15 Prozent pro Jahr in Form von MediaShop-
Einkaufsgutscheinen. Die Mindestzeichnung beträgt 250 Euro. Die
nachrangige, endfällige Anleihe läuft bis zum 31.12.2031. Die
jährlichen Zinsleistungen erfolgen erstmals zum 31.12.2027.
Zusätzlich zur gewählten Verzinsung sind abhängig von der Höhe der
Zeichnung weitere Vorteile vorgesehen, darunter Einkaufsrabatte,
exklusive Veranstaltungen und zusätzliche Leistungen für größere
Investitionsbeträge.
"Wir haben MediaShop innerhalb weniger Monate organisatorisch,
technologisch und wirtschaftlich grundlegend neu aufgestellt. Mit der
Anleihe eröffnen wir Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, sich
an dieser nächsten Wachstumsphase zu beteiligen", sagt Christoph
Bauer, Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot.
Zwtl.: Rund 35 Millionen Euro Umsatz im ersten Geschäftsjahr geplant
Für das erste Geschäftsjahr 2026/27 plant MediaShop einen
Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro. Das ausgewiesene EBITDA
wird mit rund fünf Millionen Euro erwartet. Bereinigt um
Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das
geplante EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro.
Bis zum Geschäftsjahr 2030/31 sieht die Unternehmensplanung einen
Umsatzanstieg auf rund 111,5 Millionen Euro und ein EBITDA von rund
9,5 Millionen Euro vor. Ein wesentlicher Hebel ist die Skalierung der
bestehenden Organisation: Der Anteil der betrieblichen Fixkosten am
Umsatz soll im Planungszeitraum von rund 25 auf rund zehn Prozent
sinken.
Rückfragehinweis:
MediaShop by ONE Spot GmbH
Mag. Ernst Eichinger, MBA
Telefon: 0676 400 66 25
E-Mail: e.eichinger@media.shop
Website: https://mediashop.tv
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0056 2026-11-12/10:03