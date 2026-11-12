12.11.26 10:08 Uhr

APA ots news: Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt Unternehmensanleihe

Start der Finanzierungsrunde zur technologischen

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Weiterentwicklung, Investitionen in Künstliche Intelligenz und

Erschließung neuer Märkte

Wiener Neustadt (APA-ots) - Nach der umfassenden Neuaufstellung des

Unternehmens im Sommer 2026

startet MediaShop by ONE Spot die Emission einer Anleihe mit einem

Volumen von bis zu fünf Millionen Euro. Mit den eingeworbenen Mitteln

entwickelt das Unternehmen seine technologische Infrastruktur weiter,

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erschließt zusätzliche europäische Märkte und investiert in

Produktentwicklung und Künstliche Intelligenz. Die Emission erfolgt

über CONDA Capital Market ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda

Capital Market ) und richtet sich an Anleger in Österreich und

Deutschland. Die Zeichnungsfrist läuft rund zwei Monate und startet

mit 12. November 2026.

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Anleger können zwischen zwei Vergütungsvarianten wählen: einer

jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent oder einem jährlichen

Sachzins von 15 Prozent pro Jahr in Form von MediaShop-

Einkaufsgutscheinen. Die Mindestzeichnung beträgt 250 Euro. Die

nachrangige, endfällige Anleihe läuft bis zum 31.12.2031. Die

jährlichen Zinsleistungen erfolgen erstmals zum 31.12.2027.

Zusätzlich zur gewählten Verzinsung sind abhängig von der Höhe der

Zeichnung weitere Vorteile vorgesehen, darunter Einkaufsrabatte,

exklusive Veranstaltungen und zusätzliche Leistungen für größere

Investitionsbeträge.

"Wir haben MediaShop innerhalb weniger Monate organisatorisch,

technologisch und wirtschaftlich grundlegend neu aufgestellt. Mit der

Anleihe eröffnen wir Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, sich

an dieser nächsten Wachstumsphase zu beteiligen", sagt Christoph

Bauer, Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot.

Zwtl.: Rund 35 Millionen Euro Umsatz im ersten Geschäftsjahr geplant

Für das erste Geschäftsjahr 2026/27 plant MediaShop einen

Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro. Das ausgewiesene EBITDA

wird mit rund fünf Millionen Euro erwartet. Bereinigt um

Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das

geplante EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro.

Bis zum Geschäftsjahr 2030/31 sieht die Unternehmensplanung einen

Umsatzanstieg auf rund 111,5 Millionen Euro und ein EBITDA von rund

9,5 Millionen Euro vor. Ein wesentlicher Hebel ist die Skalierung der

bestehenden Organisation: Der Anteil der betrieblichen Fixkosten am

Umsatz soll im Planungszeitraum von rund 25 auf rund zehn Prozent

sinken.

Rückfragehinweis:

MediaShop by ONE Spot GmbH

Mag. Ernst Eichinger, MBA

Telefon: 0676 400 66 25

E-Mail: e.eichinger@media.shop

Website: https://mediashop.tv

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