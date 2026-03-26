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APA ots news: Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise weiter nach oben treiben
Neuer OeNB Report zu den kurzfristigen Preiseffekten der
Hormus-Sperre
Wien (APA-ots) - Durch die Straße von Hormus wird rund ein Fünftel der
globalen
Ölmenge transportiert. Die Sperre durch den Iran führt damit zu einer
starken Angebotsreduktion und zu starken Preisanstiegen von Erdöl. In
den ersten zwei Wochen stieg der Preis für ein Fass Brent von 73 USD
auf rund 100 USD. Ökonomen der OeNB haben in einem Modell untersucht,
wie der Ölpreis kurzfristig auf eine Sperre reagiert, also wie
Angebot und Nachfrage am Weltmarkt darauf reagieren.
Eine Totalsperre der Straße von Hormus reduziert das globale
Erdölangebot um 20 Mio Fass pro Tag. Sollte diese Sperre länger
anhalten, so führt dies nach den Berechnungen der Autoren auf der
Basis von in der Vergangenheit beobachteten Preisreaktionen zu einem
Preisanstieg zwischen 38 % und 99 % auf 101 USD bis 146 USD. Die
bisher zu beobachtenden Preisanstiege von Erdöl liegen damit im
unteren Bereich der Berechnungen. Dies könnte daran liegen, dass
viele Marktteilnehmer von einer vorübergehenden Sperre ausgehen und
eine schrittweise Normalisierung des Ölangebots erwarten. Die Analyse
geht von insgesamt vier Szenarien aus. Neben einer Totalsperre der
Straße von Hormus (S1) wurden drei weitere Szenarien gerechnet. Diese
enthalten unterschiedliche Gegenmaßnahmen zur Milderung des
Angebotsschocks (Umleitung von Erdöl über Pipelines, Ausnahmen für
iranische Tanker, Freigabe strategischer Erdölreserven). Im
Szenariomit allen Gegenmaßnahmen (S4) läge der Erdölpreis im Bereich
von 86 USD bis 107 USD, was gegenüber dem Wert vor dem Konflikt im
Nahen und Mittleren Osten einen Anstieg von 18 % bis 47 % bedeuten
würde.
Der vollständige OeNB Report ist auf der Website der OeNB als
Download verfügbar.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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