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APA ots news: Nationalbank: Krieg im Nahen und Mittleren Osten führt zu deutlich erhöhter Inflation
Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026 bis 2028
vom Juni 2026
Wien (APA-ots) - Rund 100 Tage nach dem Beginn des Krieges im Nahen und
Mittleren
Osten sind die Energiepreise weiter deutlich erhöht, die Unsicherheit
über die geopolitische Entwicklung ist ungebrochen hoch und es zeigen
sich zunehmend Beeinträchtigungen der internationalen Lieferketten.
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet daher für 2026 ein
gedämpftes Wachstum des BIP von 0,6 %. In den Jahren 2027 und 2028
beschleunigt sich das Wachstum laut Prognose auf 1,1 % bzw. 1,2 %.
Die Inflation für das Gesamtjahr 2026 wird mit 3,2 % prognostiziert.
Bis 2028 wird jedoch ein Rückgang der Jahresinflationsrate auf 2,1 %
erwartet. Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen dämpfen zwar das
Budgetdefizit, gleichzeitig wirken das makroökonomische Umfeld,
steigende Zinszahlungen und höhere Ausgaben aufgrund der
demografischen Entwicklung den Bemühungen entgegen. Das erwartete
Budgetdefizit verbessert sich daher nur auf 3,8 % des BIP bis Ende
2028.
Zwtl.: Krieg im Nahen und Mittleren Osten trübt Konjunkturausblick
"Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten belastet die
wirtschaftliche Entwicklung in Österreich. Gestiegene Energiepreise-
und Rohstoffpreise schwächen die Kaufkraft der Haushalte und wirken
dämpfend auf die heimische Wirtschaft. Gleichzeitig sorgt die hohe
geopolitische Unsicherheit für Zurückhaltung bei Investitionen. Dass
die österreichische Wirtschaft 2026 dennoch moderat wachsen wird, ist
vor allem auf den robusten Start ins Jahr zurückzuführen", schätzt
Gouverneur Martin Kocher die aktuelle Lage ein. Der österreichische
Arbeitsmarkt dürfte die Konjunkturdelle 2026 hingegen überstehen. Die
OeNB erwartet für 2026 eine Arbeitslosenquote laut AMS von 7,4 % -
unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Zwtl.: Prognose der HVPI-Inflation steigt 2026 auf 3,2 % an
Die HVPI-Inflation wird 2026 infolge des Energiepreisschocks auf
3,2 % prognostiziert, bevor sie 2027 auf 2,4 % und 2028 auf 2,1 %
absinkt. Indirekte Effekte und mögliche Zweitrundeneffekte verhindern
trotz der Annahme rasch sinkender Energiepreise einen stärkeren
Rückgang bei der Inflationsentwicklung im Prognosezeitraum. So
beschleunigt sich die Teuerung bei Nahrungsmitteln und
nichtenergetischen Industriegütern in den kommenden Quartalen weiter
und bleibt bis 2028 erhöht. Im Dienstleistungssektor wird, ausgehend
vom aktuell hohen Niveau, infolge des nachlassenden Lohnwachstums ein
moderater Rückgang der Inflation erwartet. Gegenüber der OeNB-
Prognose vom März 2026 wurde die HVPI-Inflation für 2026 deutlich um
0,5 Prozentpunkte sowie für 2027 und 2028 um jeweils 0,1
Prozentpunkte angehoben.
"Mit zunehmender Dauer des Krieges im Nahen und Mittleren Osten
werden die Auswirkungen auf die Preisentwicklung immer deutlicher.
Höhere Energiepreise wirken nicht nur direkt auf die Inflation,
sondern bergen auch die Gefahr von Zweitrundeneffekten. Gleichzeitig
erwarten wir aus heutiger Sicht nicht, dass die Inflation auf
ähnliche hohe Werte wie in den Jahren 2022 und 2023 ansteigen wird.
Entscheidend wird sein, dass sich der aktuelle Preisschock nicht
dauerhaft in den Inflationserwartungen und damit in der allgemeinen
Preisentwicklung verfestigt. Die gestern beschlossene Erhöhung der
Leitzinsen trägt zur Stabilisierung bei. Die Europäische Zentralbank
wird weiterhin entschlossen handeln, um das Euroraum-Ziel von 2 % in
der mittleren Frist sicherzustellen", so Kocher.
Zwtl.: Zusätzliche Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung notwendig
"Im Budget für die nächsten zwei Jahre wurden Schritte gesetzt,
um das Defizit zu reduzieren. Demgegenüber stehen jedoch erhöhte
Zinsausgaben, höhere Beiträge zum EU-Budget sowie auch höhere
Ausgaben aufgrund der demografischen Entwicklung. Daher wird sich das
Budgetdefizit 2026 nur minimal verbessern und bis 2028 weiterhin bei
fast 4 % des Bruttoinlandsprodukts liegen. Die Prognose zeigt, dass
die nunmehr auf Bundesebene beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen
allein nicht ausreichen werden. Es braucht strukturelle Reformen -
insbesondere in jenen Bereichen, in denen die Ausgaben besonders
dynamisch steigen", erklärt OeNB-Chefvolkswirt Wolf Heinrich Reuter.
Das Netto-Konsolidierungsvolumen 2026 beträgt ca. 0,6 % des BIP.
Dieses umfasst Maßnahmen wie Kürzungen der Umweltförderungen sowie
nur anteilige Anpassungen der öffentlichen Gehälter, Pensionen und
Einkommensteuer-Tarifstufen an die vergangene HVPI-Inflation. In den
Jahren 2027 und 2028 beträgt das Netto-Konsolidierungsvolumen 1,4 %
des BIP. Darin inkludiert sind eine starke Dämpfung der Personal- und
Sachausgaben im Rahmen des Doppelbudgets 2027/2028, Kürzungen bei
Sozialleistungen sowie zahlreiche kleinere Abgabenerhöhungen. Das
Bruttovolumen der geplanten Konsolidierung liegt höher, wird aber
durch Offensivmaßnahmen reduziert. Vor diesem Hintergrund verbessert
sich das Budgetdefizit 2026 nur auf rund 4,1 % des BIP und liegt 2028
voraussichtlich bei 3,8 %. Zudem wird aufgrund der weiterhin hohen
Budgetdefizite ein Anstieg der staatliche Schuldenquote bis 2028 auf
86,4 % des BIP erwartet.
Zwtl.: Szenarienrechnungen zeigen Ausmaß der Unsicherheit
Angesichts der Risiken hinsichtlich der geopolitischen
Entwicklungen und möglicher Angebotsverknappungen sind die
gegenwärtigen Preiserwartungen auf internationalen Rohstoffmärkten
von hoher Volatilität gekennzeichnet. Um der Aussicht Rechnung zu
tragen, dass Rohstoffpreise entgegen den Markterwartungen nicht
schnell sinken werden, hat die OeNB zusätzlich zur Prognose drei
Szenarien ("mild", "adverse", "severe") berechnet. Dahinter stehen
unterschiedliche Rohstoffpreisannahmen, Erwartungen für die
Entwicklung auf den Finanzmärkten und mögliche Zweitrundeneffekte der
Preisentwicklung. Im Falle des Severe-Szenarios würde die heimische
Wirtschaft 2027 stagnieren und die Inflation auf über 5 % steigen. Im
milden Szenario würde das BIP-Wachstum auf knapp 1,5 % steigen und
die Inflation knapp unter 2 % fallen. Für das Budgetdefizit bleibt
auch im milden Szenario die 3-Prozent-Marke 2028 aus derzeitiger
Sicht nicht realistisch, im Severe-Szenario steigt der negative
Budgetsaldo bis 2028 auf knapp 5 %.
Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026 bis 2028 vom
Juni 2026
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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