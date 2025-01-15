APA ots news: Nationalbank: Wolf Heinrich Reuter übernimmt Hauptabteilung Volkswirtschaft

Wien (APA-ots) - Mit 1. Februar 2026 hat Wolf Heinrich Reuter die Leitung

Wer­bung Wer­bung

der

Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank (

OeNB) übernommen.

Wolf Heinrich Reuter studierte und promovierte an der

Wirtschaftsuniversität Wien und war anschließend unter anderem in der

OeNB tätig. 2016 wechselte er zum Sachverständigenrat zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland

Wer­bung Wer­bung

und wirkte dort ab 2018 als Generalsekretär. 2022 trat er als Leiter

der Grundsatzabteilung (Chefvolkswirt) in das deutsche

Bundesministerium der Finanzen ein und war dort zuletzt als

Staatssekretär für wirtschafts- und finanzpolitische Fragen sowie den

Bundeshaushalt verantwortlich.

"Mit Wolf Heinrich Reuter gewinnt die OeNB einen international

Wer­bung Wer­bung

erfahrenen und über die Landesgrenzen hinaus profilierten Ökonomen.

Seine langjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen

Wissenschaft und Wirtschaftspolitik wird die ökonomische Expertise

und die wirtschaftspolitische Rolle der Nationalbank weiter stärken",

erklärte Gouverneur Martin Kocher.

" Die europäische und österreichische Volkswirtschaft steht vor

tiefgreifenden Veränderungen, die Geld- und Wirtschaftspolitik

gleichermaßen vor neue Aufgaben stellen werden. Gerade in diesem

Umfeld verbindet die OeNB ökonomische Kompetenz mit

wirtschaftspolitischer Relevanz - und diese Verbindung möchte ich

weiter stärken. Dafür ist es entscheidend, die Expertise und

Forschung der Notenbank strategisch einzusetzen und weiter zu

vertiefen", so Wolf Heinrich Reuter, der als Chefökonom der OeNB

künftig die volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Agenden

der Nationalbank im Ressort des Gouverneurs verantworten wird.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0032 2026-02-09/10:05