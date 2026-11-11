11.11.26 10:37 Uhr

APA ots news: OeNB: Bankensektor resilient, aber konsequenter Abbau notleidender Kredite notwendig

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Präsentation des 52. Financial Stability Report der OeNB

Wien (APA-ots) - Für die österreichische Wirtschaft wird 2027 ein

Wirtschaftswachstum

von 1,3 Prozent prognostiziert; gleichzeitig sind die Unsicherheiten

auf den Finanzmärkten gestiegen. Das Kreditwachstum legte zuletzt

moderat zu, und die Kreditqualität hat sich stabilisiert. Allerdings

wächst der Altbestand notleidender Kredite in den Büchern der Banken.

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Hierbei bleiben Gewerbeimmobilienkredite im Fokus der Aufsicht. Der

Bankensektor wies im ersten Halbjahr 2026 eine hohe Ertragskraft auf,

die jedoch maßgeblich von Sondereffekten beeinflusst war. Die sehr

gute Eigenmittelausstattung und somit hohe Resilienz des Sektors

werden von den jüngsten Stresstestergebnissen bestätigt.

Zwtl.: Österreichische Wirtschaft gewinnt trotz herausforderndem

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Umfeld an Fahrt

Die Risiken auf den globalen Finanzmärkten haben 2026 zugenommen,

unter anderem aufgrund geopolitischer und fiskalischer

Herausforderungen. "Trotz dieses schwierigen Umfelds zeigt die

österreichische Wirtschaft Anzeichen eines Aufschwungs, der laut

aktuellen Prognosen 2027 weiter an Fahrt gewinnen wird, wenn es keine

weiteren wirtschaftlichen oder politischen Schocks von außen gibt",

so OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Auch die Volkswirtschaften in

Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zeigen sich widerstandsfähig.

Sie haben die bisherigen wirtschaftlichen und geopolitischen

Herausforderungen insgesamt gut bewältigt.

Zwtl.: Kreditqualität stabilisiert sich, aber notleidende Kredite

verbleiben länger in den Bankbüchern

Vor allem aufgrund eines großen Zukaufs in Polen ist der

österreichische Bankensektor im ersten Halbjahr 2026 gewachsen;

zugleich legte das Kreditwachstum in Österreich moderat zu. Während

die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten anzog, stagnierte die

Kreditvergabe an Unternehmen das vierte Jahr in Folge. Insgesamt

bleiben die österreichischen Banken durch die hohe Bedeutung von

Immobiliensicherheiten bei der Kreditvergabe stark gegenüber

Immobilienrisiken exponiert.

Der Bestand an notleidenden Krediten ( non-performing loans - NPL

) altert zunehmend und belastet mittlerweile die Kapitalbasis der

Banken. NPL waren nach dem Ende der Niedrigzinsphase angestiegen, und

deren Abbaugeschwindigkeit ist vergleichsweise gering. Zwar hat sich

die Kreditqualität mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent

stabilisiert, der absolute Bestand notleidender Kredite ist jedoch

weiter gestiegen. Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen

Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der

Banken bestehen. Besonders betroffen sind 56 der insgesamt 314

österreichischen Banken, bei denen mehr als 5 Prozent der vergebenen

Kredite als notleidend gelten. Insbesondere inländische

Gewerbeimmobilienkredite ( commercial real estate - CRE ) bleiben

weiterhin im Fokus der Aufsicht, denn deren NPL-Quote liegt über 8

Prozent. Vor diesem Hintergrund verpflichtet der sektorale

Systemrisikopuffer betroffene Banken, zusätzliches Kapital für diese

Risiken vorzuhalten, um mögliche Verluste besser abfedern zu können

und die Stabilität des Bankensektors zu stärken. Der Puffer beträgt

3,5 Prozent der risikogewichteten CRE-Kredite und wird schrittweise

bis Mitte 2027 eingeführt. Seit 1. Juli 2026 liegt die Rate bei 2

Prozent.

Mit dem Gewerbeimmobilienpreisindex, um den das OeNB-Dashboard

erweitert wurde, lässt sich die Wertentwicklung von CRE-Sicherheiten

besser überwachen. Der Index zeigt, dass CRE-Preise in Österreich von

der Zinswende 2022 bis Ende 2024 um rund 10 Prozent gefallen sind und

sich seither stabilisiert haben. Die Preise von Wohnimmobilien (

residential real estate - RRE ) in Österreich, die ihre Talsohle

ebenso Ende 2024 erreicht hatten, wuchsen in den ersten drei

Quartalen 2026 lediglich leicht. Trotz steigender Preise und

zunehmender Kreditvergabe sind derzeit kaum erneute systemische

Risiken am RRE-Markt erkennbar - auch weil die

kreditnehmer:innenbasierten Kriterien des

Finanzmarktstabilitätsgremiums am Gesamtmarkt eingehalten werden.

Zwtl.: Bankensektor dank hoher Gewinne stark kapitalisiert

Der Gewinn des österreichischen Bankensektors stieg im ersten

Halbjahr 2026 auf 9,3 Mrd EUR - allerdings maßgeblich getragen von

Sondereffekten (insbesondere erhebliche Wertaufholungen bei

Beteiligungen) und einem Bankzukauf in Polen. Zudem leistete das

gesamte CESEE-Geschäft österreichischer Banken mit 3,3 Mrd EUR einen

wesentlichen Gewinnbeitrag. "Die hohe Profitabilität der letzten

Jahre und die Einbehaltung von Gewinnen führten zu einem sehr

resilienten Bankensektor mit einer guten Eigenmittelausstattung", so

OeNB-Direktor Thomas Steiner. Das Ergebnis des OeNB-Stresstests

unterstützt diese Einschätzung: Selbst bei einem schweren

wirtschaftlichen Einbruch wären die Banken insgesamt in der Lage, die

Belastungen zu bewältigen.

Zwtl.: Zusammenfassung

In einem durchwegs herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ist

es wichtig, dass der österreichische Bankensektor seine

Widerstandsfähigkeit beibehält, um die Finanzierungs- und

Investitionsbedürfnisse der Haushalte und Unternehmen erfüllen zu

können. Um systemische Risiken hintanzuhalten, unterstreicht die OeNB

die Bedeutung folgender Punkte:

-

Sicherstellung einer adäquaten Kreditrisikosteuerung der Banken,

insbesondere bei Immobilienfinanzierungen, einschließlich

-

eines aktiven Managements und

konsequenten Abbaus notleidender Kredite,

-

höherer Wertberichtigungen

(insbesondere für den unbesicherten Teil der Kredite) und

-

einer konservativen Bewertung der Sicherheiten;

-

Investitionen in Cybersicherheit und Digitalisierung bei

gleichzeitiger genereller Kostendisziplin sowie

-

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinneinbehaltung für den

Kapitalaufbau sowie Bankzukäufen und Dividendenausschüttungen.

Dokumente und weitere Informationen

-

OeNB: sämtliche Financial Stability Reports

-

OeNB: Gewerbeimmobilien-Dashboard und

Gewerbeimmobilien-Marktbericht

-

OeNB: Wohnimmobilien-Dashboard und

Wohnimmobilien-Marktbericht

-

Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG): Presseaussendung zur 44.

Sitzung - Hauptthemen: Antizyklische Kapitalpuffer und nachhaltige

Vergabestandards für Wohnimmobilienkredite

1. ^ Diese 56 Institute stehen zusammen für rund 9 Prozent der

Bilanzsumme des österreichischen Bankensektors.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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